El Congreso no promulgara ninguna ley con respecto a establecer una religion, ni prohibira el disponible entrenamiento de la misma, ni coartara la liberacii?n de expresion ni sobre la prensa; ni el derecho del poblado a reunirse pacificamente y no ha transpirado sobre pedirle al Gobierno resarcimiento por injusticias. (Primera Enmienda de la Constitucion de los EE.UU., ratificada el quince sobre diciembre de 1791.)

Cualquier individuo tiene derecho a la liberacii?n de idea y no ha transpirado expresion; este derecho comprende el sobre nunca ser molestado a causa de sus opiniones, el de averiguar y no ha transpirado tomar informaciones y no ha transpirado consejos, y no ha transpirado el de difundirlas, sin acotacion de fronteras, por cualquier vi­a sobre expresion.

Articulo 19 de la Declaracion Universal de las Derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de Diciembre de 1948 en Paris.

– 1. Toda sujeto tiene derecho a la liberacii?n sobre expresion. Este derecho comprende la libertad de parecer desplazandolo hacia el pelo la liberacii?n sobre recibir o conectar informaciones o ideas sin que pudiese encontrarse ingerencias de autoridades publicas desplazandolo hacia el pelo sin consideracion de fronteras.

-2. Se respetan la liberacii?n de los medios sobre difusion desplazandolo hacia el pelo su pluralismo.

(cronica II – 71; Titulo II concerniente a Libertades del Tratado para el que se establecia una Constitucion Europea)

miercoles, 4 de abril de 2018

Tinder Buenos Aires

Un amigo, Rigoberto Borofredo, me ha contado como funciona Tinder en Buenos Aires, Argentina. Para iniciar, las chicas tienen mas triunfo en el este que las varones. Basta que la ponga un par de fotos con el fin de que reciba m iles sobre “likes”. El varon frecuente, en intercambio, por muchas horas que se pase en esta red social, tendra bastante poquitos “likes”. Ni hablemos de un “match”. Se hace trabajoso que se de la coincidencia. Asi­ como si se da, no garantiza chat, intercambio sobre WhatsApp asi­ como ni hablar sobre un aproximacion. Creo que lo cual que me comento Rigoberto Borofredo no es innovacion. Si me interesa averiguar en la “fauna humana tindera”, Conforme terminologia sobre mi amigo. Hay varios clases bien definidos sobre perfiles, por lo que me cuenta el novio. Por ejemplo, “la origen luchona” chica de los barrios bajos de la localidad y no ha transpirado el Konurmalo que busca urgente un papa Con El Fin De su criatura. Rigoberto es rigor puro en el momento de seleccionar. Asi que esta separado el extremadamente fachito. Pero seguimos con el macaneo que me transmitio cerveza de por medio. Dice que Asimismo se muestran bastantes travestis. Los existe confesos asi­ como ocultos. No obstante debemos lucir mas especimenes. Las que se quitan perduracion, aunque cuyas caras delatoras las entregan al ridiculo. Se ven varias. Quieren retener una juventud que se les fue realiza bastante. Lo cual me dijo con crueldad espartana el imprudente malo sobre Rigoberto Borofredo. Las peores sobre la totalidad de son las lindas, esas pocas que andan dando vueltas. Comunmente, poseen su perfil sobre Tinder como anexo sobre Instagram, red en la que quieren popularidad y no ha transpirado followers. Estas chicas unicamente buscan aumentar trafico en las pi?ginas, tener un hato sobre babosos Con El Fin De reforzar la autoestima. No Acostumbran A desear encuentros ni ninguna cosa. Usualmente, se encuentran en pareja con un chongo de San Isidro que tiene auto, un buen trabajo y no ha transpirado mucha bramante. Perfiles falsos, a patadas. Aportan fotos de famosas, dibujitos, mensajes con insultos a Macri. Jami?s una forma real. Se desconoce la identidad de algunos que poseen esas cuentas. Posiblemente se trate sobre curiosos, “bots” sobre entidades, varones aburridos o tipas excesivamente extremadamente feas. Rigoberto me cuenta que En muchas ocasiones la diplomacia se cuela en las descripciones de los perfiles. Tenemos bastante de “MMLPQTP”, “no me escribas si sos k” o “aborto legal ya”. Una diferente fauna extremadamente usual seri­a la marihuanera Acostumbran A redactar “420” Con El Fin De mostrar identificacion con el vicio ese Desde ya, la configuracion que permite seleccionar distancias en kilometros Con El Fin De la exploracion constituye un factor excesivamente influyente en cuanto a perfiles. Rigoberto me cuenta que, si esta por seccii?n ideal, aparece demasiado el hornacina de la linda de Instagram que busca followers en Tinder. Por el contrario, Borofredo afirma que en ciertos sectores de el Konurmalo desplazandolo hacia el pelo la localidad proliferan las “turras” y no ha transpirado las “madres luchonas”, “las cazapadrastros que viven sobre planes sociales y no ha transpirado que copan todos los asientos de el colectivo con sus crios”.

Creo que Rigoberto es exagerado desplazandolo hacia el pelo malicioso. Nunca comparto las apreciaciones, pese a nunca tener yo una cuenta en Tinder. Solamente transcribo lo que el me ha contado porque respeto la libertad sobre expresion, aunque afloren frases poco felices, que condeno sobre forma energica. Justamente, en este texto denuncio el pensamiento misogino, racista y clasista sobre mi vecino. Sigo con la cosmovision borofrediana. Segun el, las tipos humanos enumerados, que nunca son muchos, agrupan a la casi totalidad de la comunidad tindera. Las “independientes”, las que nunca pertenecen a ninguna sobre estas especies, son bastantes, pese a encontrarse en inferioridad numerica. Sin embargo, dentro de estas chicas “comunes” Normalmente repetirse frases igual que “que fluya”, “me fascina viajar”, “amo los animales” u otras parecidas. Pareciera como que falto la genero de las “hippies con OSDE”. Esta bastante sobre moda irse sobre camino a Europa y no ha transpirado postear fotos al aspecto de la Torre Eiffel (?consecuencias de un clase de intercambio planchado?). Rigoberto Borofredo dice que se ven “pocas minas normales”. Tanteo que reflexione, que piense que “normal” viene de “norma”. No obstante no hay caso. El insiste con que existen culturas de ciudad extremadamente fuertes que operan an estilo sobre reglas de estas tribus. Explica que “hay ejercitos sobre aborteras con panuelos verdes que putean a Macri y no ha transpirado que fuman porro”, o “legiones sobre modelitos que buscan likes de su perfil sobre Instagram”. En lo unico que coincido con Borofredo es en el rechazo a las que se exhiben unido a sus hijos menores sobre permanencia. Considero innecesaria esa praxis social de mostrarle las chicos a desconocidos. Bueno, cuestion que Rigoberto Borofredo esta unicamente. No le gustan las feministas que escriben “todxs”, pero tampoco es aceptado por mujeres “normales”, que, segun el novio, Acostumbran A indagar clases con auto.

Sos el Bukowski Argentino. Poseemos q montar a comer, me quede desprovisto celu desp te transito el numero. Saludos desde los pagos sobre Jorgito Asis

Cuando quieras. Abrazo a toda los consumidores sobre seccii?n Sur. Dios te bendiga hoy por hoy y no ha transpirado todo el tiempo.