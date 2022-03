Super Like Tinder : tout savoir de cette nouvelle fonctionnalite

Tinder a devoile recemment une nouvelle fonctionnalite qui permettrait de faciliter les rencontres sur son application. En effet, difficile de se demarquer dans cet ocean de profils de mecs jouant de la guitare ou faisant du surf. Bonne nouvelle donc, Afin de ceux qui auraient de la peine a matcher, l’appli lance le Super Like Tinder (auquel vous pouvez acceder en la mettant tout simplement a jour concernant la portable).

A gros renfort de campagne promo (dans lesquelles ont retrouve nos deux tops models Erin Heatherton et Nina Agdal), Tinder voudrait nous Realiser croire que le jeu des rencontres sur mobile va etre completement revolutionne via son Super Like. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons teste Afin de vous une telle nouvelle fonctionnalite, que nous vous presentons dans ce billet, avec mon Avis Tinder, en prime.

C’est quoi le Super Like sur Tinder ?

Si vous avez deja passe legerement de moment sur Tinder, ce que j’imagine etre l’eventualite puisque vous lisez Ce texte), vous savez deja certainement que les hommes et les femmes ne swipent pas vraiment une meme maniere.

En observant un groupe de filles se servir de l’application, vous verrez qu’elles prennent moyen de consulter les profils, et font des fois meme la fine bouche avant de swiper une photo vers la droite. On doit affirmer que pour peu qu’elles soient jolies (et en verite simplement presentables), i§a se traduira presque systematiquement via un match.

Dans une cas, c’est un brin plus complique, puisque concernant avoir une chance de matcher (et pour faire une rencontre, nous avons determine qu’il me fallait approximativement 50 matchs), nous devons swiper par la droite le plus de profil.

C’est aussi l’eventualite de beaucoup d’hommes qui utilisent l’application. D’ou l’interet du Super Like.

Quel reste l’interet de cette nouvelle fonctionnalite ?

Comme son nom l’indique, le Super Like n’est rien d’autre qu’un Like unique, qui permet de signifier a votre target qu’elle vous attire (beaucoup) plus qu’un profil a qui vous auriez donne un like classique.

Pour l’activer, il vous suffira de cliquer sur l’etoile filante bleue qui se degote en bas a droite de l’ecran de votre smartphone. Vous pouvez egalement apporter 1 super like a un profil en le swipant vers le haut.

L’autre particularite du Super Like et que, contrairement au like classique, ce match saura que vous lui avez envoye votre Like un peu particulier a l’avance. Lorsque la photo de profil s’affichera sur le ecran, elle verra Indeniablement 1 petit badge (representant la fameuse etoile bleue filante) et saura immediatement que vous avez « super like » le profil. L’optique est clairement de l’inciter a accorder un brin plus d’attention a ce profil, ainsi, a vous matcher en retour. Le pouvoir une flatterie 2.0, en somme.

Meme si nous imaginons que une telle fonctionnalite reste principalement utilisee avec nos hommes, elle reste egalement accessible aux utilisatrices. Pas de discrimination en part de Tinder sur ce coup.

Multipliez les chances de matcher avec 3 !

En creant le Super Like, Tinder repond directement aux grandes critiques qui l’accuse d’etre une application uniquement dediee aux plans cul (ce qui n’est gui?re completement faux). Tinder voudrait donc reintroduire quelque peu de romantisme sur sa plateforme en donnant le loisir a ses utilisateurs d’exprimer un reel coup de c?ur (voir meme coup de foudre). En verite, on peut surtout se demander si ce n’est jamais une arme encore dans les mains des moins chanceux d’entre nous, qui se font refouler dans 90 % des cas a cause d’une mauvaise photo de profil (ou d’un physique ingrat).

C’est d’ailleurs ce que met c’est parti l’equipe de Tinder, qui affirme que des utilisateurs ayant utilise votre nouvelle fonction auraient eu des conversation 70 % plus longues avec leur match par rapport a un like classique. Toujours selon Tinder, le Super Like vous permettrait de multiplier vos chances de matcher via 3. Apres, i§a ne souhaite gui?re penser qu’une conversation plus longue va vous permettre de decrocher un rendez-vous (c’est d’ailleurs plutot mauvais signe sur Tinder). Mais on va pouvoir i chaque fois esperer. N’hesitez pas a lire notre article De quelle fai§on bien engager et entretenir une conversation Tinder pour aller plus loin.

Combien de Super Likes peux-tu envoyer ?

Vous l’aurez compris, le but du Super Like est precisement d’eviter le swipe a droite trop intensif. C’est pour cela que Tinder a decide de reduire l’utilisation de sa nouvelle fonctionnalite, afin qu’elle ne retombe gui?re au sein des memes travers que le like simple.

Pour les utilisateurs gratuits de Tinder, vous n’aurez l’opportunite d’envoyer un super like que l’integralite des 12 heures. J’ai version payante de l’application, Tinder plus, reste un brin moins limitee puisque via le meme laps de moment, vous disposerez de 5 Super Likes. Attention https://besthookupwebsites.org/fr/colarspace-review/ donc a bien nos se servir de, en choisissant les profils qui vous plaisent le plus, et avec lesquels vous avez moins de chance de matcher.

Comment annuler super like Tinder ?

Vous avez envoye 1 Super Like par erreur a une personne et vous souhaitez repasser en arriere. Sachez que Tinder met a disposition votre fonctionnalite seulement aux gens ayant un abonnement payant dans l’application. Pour cela, vous pourrez choisir Rewind qui permet d’avoir acces a la historique de like, non et super like. Vous pourrez changer la decision a tout moment. Cependant, pour des gens n’ayant nullement souscrit a 1 abonnement payant, vous n’aurez pas les moyens d’annuler 1 Super Like.

Comment voir des likes sur Tinder ?

Sur Tinder, Le concept est de recevoir des likes. Cependant, si vous n’avez jamais d’abonnement payant, vous ne pourrez connaitre que des individus ayant like votre profil si vous avez un match avec ces membres. Si vous avez votre abonnement payant, Vous allez avoir acces a toutes les likes. Cette fonctionnalite reste Likes You et n’est accessible qu’apres avoir souscris a un abonnement. Pour nos abonnees, vous devez appuyer via l’icone de messagerie concernant l’ecran principale et cliquez via la premiere photo dans la categorie Nouveaux Matches. Vous allez voir apparaitre le nombre d’individus qui ont like votre profil et avoir acces a tous leurs profils.

Prix et tarifs

Quant a toutes les intentions de l’application derriere la conception de ce Super Like, on peut imaginer qu’elle a voulu briser la monotonie du swipe (qui ne veut plus dire grand chose, finalement) et favoriser nos rencontres sur sa propre plateforme. Selon moi, c’est surtout un bon possible d’attirer les utilisateurs par la version payante de Tinder.

Pour pouvoir utiliser environ Super Likes, vous devrez donc passer a Tinder Plus, dont nos tarifs ne semblent gui?re fixes mais dependent de ce age, ainsi que de vos chiffres via l’application de rencontre (votre nombre de match, etc.). Les prix changent egalement selon le pays dans lequel vous vous trouvez, mais Afin de des lecteurs francais, il faudra compter entre 1,99 euros et 19,99 euros par mois (echelonnes sur 6 paliers multiples). Vous l’aurez compris, le Super Like n’est pas toujours gratuit, loin de la.