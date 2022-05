Studi precedenti hanno rilevato una rapporto positiva frammezzo a l’entita mediante la che i giovani hanno atto di aver fatto sexting e i loro atteggiamenti positivi contro il abito

Strassberg e colleghi (2013) hanno identificato una rapporto in mezzo a i comportamenti di sexting dei giovani e i loro atteggiamenti positivi canto simile condotta (ad campione “il sexting e ok”). Codesto comporta perche quanto con l’aggiunta di gli adolescenti giustificano il preciso comportamento di sexting e possiedono atteggiamenti positivi incontro il sexting in persona, tanto piuttosto saranno portati per appoggiare mediante atto tali comportamenti. Durante atteggiamento paragonabile, studenti perche possiedono atteggiamenti negativi, sono ancora improbabilmente impegnati mediante comportamenti di sexting (Strassberg et al., 2013; Walrave et al., 2015).

Conseguenze

Le persone per mezzo di le quali interagiamo giocano un registro autorevole nella realizzazione del ambiente associativo con cui avviene l’apprendimento pubblico (Akers & Jennings, 2009). Per il contiguita unitamente gli gente, maniera il circolo di stesso, gli individui sono esposti per comportamenti, verso norme e valori cosicche approvano oppure disapprovano un fermo atto. Molteplici studi qualitativi hanno acconcio affinche il atto di sexting e influenzato dalla necessita dei stesso e dagli atteggiamenti percepiti dal gruppo dei stesso identico (Lippman www.besthookupwebsites.net/it/tinder-review & Campbell, 2014; Ringrose et al., 2013; Walker et al., 2013). Piu oltre, Walrave e colleghi (2015) hanno assegnato con chiarezza che le norme soggettive e gli atteggiamenti percepiti del socio e degli amici, sono associati insieme l’intenzione di adempiere comportamenti di sexting.

La ricerca indaga i comportamenti di sexting e la relazione affinche hanno per mezzo di tre variabili: le competenza di messa a punto emotiva, i comportamenti sessuali verso azzardo e il rammarico anticipato. Il difensore istruito da 239 persone, di cui il 51% di sesso effeminato, comprende individui dai 18 ai 39 anni, mediante una mass media di 26. Sono state rilevate aspetti demografici del modello, quali epoca, genitali, dimora, condizione beneducato, testata di universita e condizione occupazionale di traverso un test cartaceo ignoto, nel quale erano inoltre presenti quattro reattivi psicologici, nello particolare: Sexting Behaviour Questionarie (Dir, 2012; Morelli et al., 2016), Difficulties per Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004), Sexual Risk Survey (Turchik & Garske, 2009), Regret and Disappointment Scale (Marcatto & Ferrante, 2008); affinche misurano a proposito di la partecipazione e la particolarita dei comportamenti di sexting, le capacita di messa a punto emotivo, i comportamenti sessuali verso azzardo, alla fine rimorso e amarezza esperiti. La dispensa e avvenuta singolarmente attraverso qualsivoglia iscritto, previa approvazione del intesa formato, non sono stati indicati limiti di occasione; privacy, anonimia e discrezione sono stati garantiti sia per eta di antologia giacche di accuratezza dati.

I risultati sono interessanti nell’approfondire il accaduto del sexting, rilevando una progenitore cadenza del contegno nel erotismo maschile e facendo apparire dei pattern notevoli: laddove nel erotismo muliebre il progenitore equivoco si ha con una uomo (il partner), mediante colui maschile avviene si durante rimedio usuale mediante una individuo (la fidanzato) eppure anche insieme con l’aggiunta di persone, oppure gli amici.

Questi schemi difatti sono rispecchiati dai dati contro invio e accoglienza di sext, che mostrano apertamente modo, nelle femmine, invio e ricezione siano di solito mediante il socio, intanto che nei maschi cosi egemone l’invio tanto mediante convivente che con gruppo di amici (proprio questi dati forniscono un chiarificazione sulle dinamiche giacche pieno sono evidenziate nelle casistiche di sexting). Gli estranei aspetti risultano per segno insieme la lettere psicologica.

I comportamenti di sexting risultano correlati positivamente per mezzo di limitate competenza di regolazione emotiva, ossia frequenze maggiori di comportamenti di sexting si riscontrano per persone perche hanno un contenuto accesso al adatto consumato ipersensibile, alla disponibilita e consenso di codesto, limitate bravura di imbocco verso strategie di regolazione emotiva e in quanto presentano un contegno impetuoso. Per di piu i comportamenti di sexting correlano positivamente mediante i comportamenti sessuali verso pericolo, oppure maggior frequenza di comportamenti di sexting sono presenti con coloro affinche mettono con l’aggiunta di spesso sopra valido comportamenti sessuali verso pericolo; in conclusione i comportamenti di sexting correlano negativamente con il pentimento detto prima, percio minor affluenza dei comportamenti di sexting mentre la tale esperisce elevato ravvedimento.

Conclusioni

La partecipante analisi rappresenta un partecipazione sperimentale alla insieme di scritti relativa ai comportamenti di sexting, per rinvio alle variabili studiate. Aver indifeso giacche le maestria di registrazione emotiva sono per legame mediante i comportamenti di sexting puo rivelarsi una punto di vista autorevole a causa di gli interventi educativi, cosi di indole calcolo giacche di sostegno. Mezzo suggerito da Houck e collaboratori (2014), gli aspetti della messa a punto emotivo possono divertirsi un registro autorevole: nella partecipante ricerca si e riusciti a intuire, seppur durante ritaglio, contro quali elementi si possono evidenziare le campagne informative.

La inchiesta ha per di piu ambasciatore mediante luce, a approvazione di quanto appunto ipotizzato da estranei autori (Choi et al., 2016; Van Ouytsel et al., 2015; Van Ouytsel et al., 2016; Wood et al., 2015) l’importanza dell’arco passeggero affinche precede l’invio di un sext, si potrebbe educare a chiedersi le motivazioni a causa di le quali stiamo verso contegno sexting, pensando per rischi e conseguenze. Una disegno potrebbe fondarsi nell’aumentare la cognizione dei giovani cautela ai rischi del sexting (Van Ouytsel et al., 2014). Walrave et al. (2014) suggeriscono giacche ampliare la avvedutezza puo dominare le opinioni dei giovani sul sexting, controbilanciando i benefici percepiti, educando gli adolescenti sui rischi per breve traguardo, mezzo la sistemazione non autorizzata e i rischi sulla propria considerazione.

Doring (2014) suggerisce affinche gli aspetti educativi dovrebbero impegnarsi sulla conquista di coscienza dei giovani attenzione le conseguenze problematiche del sexting, insegnando ai giovani mentre acciuffare brandello verso comportamenti di sexting, verso dimostrazione in comunicazioni anonime e reciproche. Inoltre, con legame agli studi durante insieme di scritti gentilezza ai comportamenti sessuali verso pericolo (Dake et al., 2012; Houck et al., 2014; Lee et al., 2013; Morelli et al., 2016; Temple & Choi, 2014; Temple et al., 2012) emerge la chiaro di sviluppare strategie di negoziazione efficaci per far volto a richieste di immagini sessuali, le quali potrebbero ispirarsi a quelle utilizzate in accettare l’uso del preservativo, agendo per ipotesi sulle norme percepite (Walker et al., 2013).

Nella casa di efficaci programmi di prevenzione, ci si puo addensare sulla casa di attitudine: ai giovani vengono insegnate inclinazione sociali e relazionali mezzo il alternanza di panorama, la regolazione istintivo, disposizione di pubblicazione ed inclinazione di azione a causa di coloro giacche assistono. Interventi di difesa sul sexting e sui rischi dei comportamenti sessuali possono risiedere incorporate nell’educazione dei giovani (Houck et al., 2014); aiutante l’Autore l’educazione dei giovani sulle possibili conseguenze del sexting, sulle strategie a causa di intrattenere relazioni sane, ed i collegamenti entro il sexting e gli altri comportamenti verso repentaglio possono diminuire i rischi per cui gli adolescenti vanno coincidenza. In conclusione, la idoneita di regolazione emotiva, modo consigliato (Houck et al., 2014), la idea di contrizione e la cognizione dei rischi, possono delineare una carreggiata verso interventi di prevenzione e diminuzione del azzardo a causa di giovani ed adulti.