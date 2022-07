Soy la envidiosa, odio a las chicas mas jovenes que yo nunca las soporto

que pena con ustedes, y no ha transpirado seri­a certeza me siento la deficiente mujer del ambiente estoy en mis 30s Y ODIO an asesinato a las chicas mas jovenes que yo, especialmente las bellas, su epidermis ideal su cuerpo humano esbelto (grrrrr) no soporto verlas ocurrir por la calle con esos aires sobre amplitud, son unas vanidosas unas presumidas. SON UNA CAPACIDAD de mi, odio que los miembros masculinos las adoren y no ha transpirado no soy soltera soy casada y no ha transpirado mi marido me quiere sin embargo aun asi siento que por esas ***** los miembros masculinos pierden la cabeza y el se me puede ir algun dia detras de una mas mozo, nunca soporto la idea quisiera eliminarlas a todas PERDON En Caso De Que me estan leyendo chicas jovenes que se puedan ofender No obstante a vosotros me dirijo, POR RESPONSABILIDAD sobre USTEDES los maridos nos dejan asi­ como nos causan bastante sufrimiento, que no se dan cuenta? mi consejo es que por lo menor tengan la decencia sobre taparse cuando van por la avenida o vestirse mas conservadoras con el fin de que los varones no se vayan despues de sobre ustedes! su delicadeza ha causado gran cantidad de problemas en el mundoayuda siento que el odio me va a liquidar

en lo alto ese animo.el tema nunca pasa por la edad.puedes tener 30 e igual pasarla bien.todos tenemos que asumir el paso del tiempo en algun momento.el adulto que tendri­as al ala debe valorarte por alguna cosa mas que el exterior.es exacto lo que dices pero tu en algun momento has sido joven y has estado en el lugar de esas chicas.

,m,,a mi tambien me dan la rabia.. Y yo tengo 19 anos de vida, aunque me da rabia ver a personas mas mozo, no por eso de que llaman la atencion.. En caso de que por que son mas jovenes que yo. La pubertad es la que me da envidia. Yo no quiero crecer.Ademas, me dan hidrofobia tambien Asi que, por motivo de que van orgullosas creyendose “lo mas”, todos los ji?venes son unos egocentricos, yo tambien, pero yo no voy orgullosa-.- Por que.. yo nunca deseo aumentar.

Piensa que ellas tambien tendran 30 anos de vida, asi­ como tu tambien tuvistes 16, 17 .

Estoy igual que tuCrei que yo era la unica que pensaba eso. te entiendo absolutamente, cada vez las jovenes son mas golfas y no ha transpirado desean varones grandes desplazandolo hacia el pelo cada ocasion mas hombres mayusculos quieren jovencitas delgaditas y no ha transpirado bonitas. la vida es injusta Con El Fin De nosotras las desmesurados, porque ninguna persona nos desea. piensalo asi­ como seri­a certeza, yo nunca te tratare de realizar percibir bien porque la certeza yo pienso como tu, la mundo se hizo de adorar a las mujeres jovenes aqunue no sean bellas. y no ha transpirado opuesto en varones, ya que en ellos los jovenes nunca son adorados sino los viejos para ellas. las jovenes las desean a ellas, las viejos las quieren a ellas, las propias chicas las quieren a ellas, la televisii?n, los trabajos, todo. sabes quien falta: nosotras de las que nadie se acuerda por motivo de que sobramos en la colectividad. Ahora nunca servimos Con El Fin De nada, el lapso paso En Caso De Que ,lo aprovechaste que bien y no ha transpirado En caso de que de las 30 para arriba an experimentar.

echale ganas amiga, contactame me gustaria que platicaramos y no ha transpirado nos echaramos porras. pese a qure seri­a evidente lo que puse Tenemos algunas cosas buenas Con El Fin De nosotras existe que buscar lo que nos permite afortunado.

cuidate desplazandolo hacia el pelo recuerda, en ciertos anos elllas estaran en el sitio desplazandolo hacia el pelo cualquier lo funesto que hacen lo van a retribuir.

La envidia resulta una caracteristica asquerosaY en referencia a tu parecer acerca de “POR RESPONSABILIDAD DE VOSOTROS los maridos nos dejan asi­ como nos causan bastante padecimiento, que no se dan cuenta?” asi­ como tu “consejo”, te dire:

Ocupate sobre sostener afortunado a tu marido si no deseas que se vaya con otra, de comenzar. Desplazandolo hacia el pelo para seguir, los varones que dejan a las hembras por diferentes mas jovenes son unos cerdos, pero las cerdos son ellos y los culpables son ellos.

Cada ser, sea de la permanencia que sea, tiene liberacii?n de vesitrse y arreglarse igual que LE DE LA GANA. Ten tu la decencia de cuidar a los otros.

Son culpables las dosUno por desaseado asi­ como la una diferente por pelada desplazandolo hacia el pelo porque bien que le gusta.Si a la mujer no le agrada que le falten al respeto, no se viste tan provocativa igual que tantas.Yo tengo 21 anos de vida y no ha transpirado me considero una mujer decente y no ha transpirado me conocido feeld como tal.Otra cosa, “el varon llega, hasta donde la mujer desea”.Asi que si la chica permite eso, tambien goza de mucha responsabilidad.

