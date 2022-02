Sono le donne mature, nella fascia dai 40 ai 48 anni, le con l’aggiunta di aperte ad esperienze nuove e ad sfruttare degli espedienti attraverso rendere la loro persona sessuale piuttosto varia.

Nondimeno con l’aggiunta di spesso, inoltre, intraprendono relazioni insieme uomini ancora giovani.

Insomma le donne Cougar, dall’inglese coguaro oppure giaguaro, vale verso riportare predatrici, sono le piuttosto propense alla trasgressione. A metterlo in indiscutibilita e CougarItalia , il portale abile in incontri.

Le donne Cougar giocano unitamente la loro sessualita. Sono aperte a esperienze nuove e ad utilizzare degli espedienti a causa di manifestare la loro attivita erotico oltre a varia. Il portale CougarItalia ha trattato un esplorazione tra 2 mila donne italiane, indagando sul loro rendiconto unitamente il erotismo, dai lungometraggio pornografici ai sex toy https://datingranking.net/it/dominicancupid-review/.

Il archetipo preso in osservazione da CougarItalia e risultato abitare parzialmente composito, educato da un 42% di donne che vivono una vincolo stabile, un 38% di celibe, un 13% di sposate ed un 9% perche dichiara di non occupare alcun racconto serio pero solo relazioni occasionali.

I risultati con l’aggiunta di sorprendenti si hanno nella nastro di epoca compresa tra i 40 e i 48 anni. Proprio in questa zona di generazione, particolarmente caratterizzata dalla prontezza di donne Cougar, predatrici per caccia di uomini giovani da incantare e plagiare, una porzione abbondante si dimostra di larghe vedute contro argomenti quali i lungometraggio pornografici (attraverso il 62% sono un gioia innocente ed al 15% piace guardarli in banda del convivente) o gli strip club (attraverso il 45% non e un problema nell’eventualita che il loro partner ce la vuole dare). Tantissime di loro dichiarano inoltre di impiegare dei sex toy (65%) e molte possiedono anche un vibratore (40%).

In quanto ad esperienze trasgressive, tante hanno chiaro di aver avuto incontri di una sola oscurita (30%), di aver tradito (29%) oppure di aver fatto sessualita insieme qualcuno impegnato (26%). Le con l’aggiunta di estrose si sono date ai giochi di registro (20%) ed hanno inviato a qualcuno le loro ritratto provocanti (16%).

Il prodotto di occupare una attinenza insieme un umanita piuttosto fanciullo, invece, non e permesso maniera una trasgressione. E proprio questa la tipica duetto Cougar che quest’anno rappresenta un tipo di legame ancora in incremento, ancora motivo agli uomini non dispiace, si sentono bensi attratti da una cameriera ancora capace, sicura di lui e realizzata.

Tuttavia modo vivono la propria attivita sessuale le 40enni italiane? «Nella nastro di vita compresa tra i 40 ed i 48 anni, il 73% delle intervistate dichiara di esserne soddisfatta oppure esaurientemente soddisfatta. Solo un 3% e insoddisfatto ovverosia indubbiamente insoddisfatto, quando un 10% dichiara di non avere al periodo un convivente, nemmeno una persona del sesso. E vi e infine ancora un 14% di indecise nel giudizio» risponde Alex Fantini, istitutore di CougarItalia .

«Per cio affinche riguarda la cadenza dei rapporti -prosegue Alex Fantini- 6 quarantenni circa 10 hanno rapporti sessuali ancora volte alla settimana ed il 5% direttamente tutti anniversario, ciononostante c’e e una piccola ricarico di donne perche fanno erotismo solo ciascuno coppia mesi (3%) o una evento all’anno (2%)».

A bene dicono tassativamente di no? seguente il esplorazione di CougarItalia , il 19% delle intervistate non desidera completamente fare esperienze di sessualita anale, il 12% non vorrebbe in nessun caso verificare il bondage ed al 10% non piace l’utilizzo di frasi spinte nello spazio di l’atto sessuale.

«Ma tra le intervistate, vi e anche un notevole 24% di donne in quanto proverebbe di tutto, escludendo restrizioni» aggiunge Fantini.

Bumble l’app per donne intraprendenti

Un app tutta roseo, care amiche, affinche qua solo le donne possono iniziare un’interazione. Qualora ci fosse una compatibilita, infatti, solo la domestica potra adattarsi la avanti movimento, in capo a 24 ore davanti giacche l’utente proposto scompaia. In codesto prassi si eviteranno poi molte situazioni spiacevoli o la ascolto di messaggi indesiderati. Inoltre, questa app non e destinata solo agli incontri d’amore eppure, date le funzioni di inchiesta ancora ampie, e stata pensata di nuovo in eleggere relazioni amichevoli o professionali.