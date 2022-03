Sohail , shagufta ko kamray kay andar put gaya you, nay kamray kay andar tamam khirkayan band kar din

Gender karney kay baad who teeenon shagufta ko place kar kaamray chief chaalay gay

Pervez nay gate khola andar show area kay area head bohat au moment ou gaarian khari narrow . andar aik kamra tha jo kaafi khula tha or us kay andar white jal rahi thi. Abhi donon nay baa mushkil kapray utaaray hey thay kay bahir door per kisi gaari kay aanay ki awaaz aai. Pervez nay jaldi state sohail ko awaz di kay workplace door for each and every a agaya existe, all of us nay sohail ko bahir aanay ko kaha , sohail shagufta ko put kar jab bahir aaya to donon kay nay aadhay knay ambulance fundamental chalay jaanay ko kaha.

Sohail otherwise shagufta donon apnay kbulance main ghus homosexual otherwise straight back home ring kar lia. Itnay chief manager nay bahir say door for each horon bajana shooroo kar dia. Pervez nay jaldi jaldi state door khola so you can employer or us ka aik or dost gaari andar put kar aa gay. Boss otherwise you ka dost nay bajaay kamray fundamental jaanay kay unhon nay wahan gaarian glance at karna shooroo kar di. Pervez ki pareshanian barh gaeen. Manager nay pervez ki taraf dekha or kaha pervez tum itni jaldi very jaatey ho to help you gaarion ki hifaazat kon karay ga. Pervez nay kaha company chief itni jaldi sota nahin shuttle aankh slowdown gai thi,

Pervez kamray state bahir chala gaya, shagufta are kaam kay liay pehlay hey tayar thi

15 minutes kay baad workplace jab chalay homosexual in order to pervez ki jaan fundamental jaan aai. Udhar ambulance kay andar sohail otherwise shagufta jo kaafi dair state dubkay bethay thay us ki jaan main jaan aai. Itni dair chief pervez nay tariq ko mobile kar dia, tariq bhi kuch dair crappy motorcycle each pohanch gaya.

Sohail or shagufta andar sex karnay lagay. Shagufta ki halki halki cheekhon ki awaazain bahir tak aa rahi slim. Automobile store aik weeraan plot fundamental honey ki waja state kisi doosray ka sunana itna asaaan nahin tha.ambulance kay andar kisi kay girnay ki bhi awaazain aa rahi narrow. Intercourse karney kay baad jab khud ko saaf karneyki baari aai to. Wahan koi cheeze mojood nahin thi, achaanak sohail ki nazar aik rooi kay package for every parhi. United states rooi state donon nay khud ko saaf kia.

Udhar bahir Tariq or Pervez donon hold off kar rahay thay kay kab sohail ka plan khatam ho or whom andar jaaen.achanka ambulance ka pichla darwaaza khula to help you pervez jaldi say ambulance kay andar chala gaya. Andar shagufta pervez ko dekh kar gharbra gai, all of us nay pervez state kaha kay agar tum meray paas aay so you can main cheekhaiin marna shooro kar doon gi. Pervez dar gaya otherwise wapis bhagta hoowa nikla laiken doosray hey lamhay tariq andar chala gaya. Or you nay shagufta kay moonlight for every single haath rakh kar us kay sath gender karnay laga. Tariq nay shagufta kay saath itna hard intercourse kia kay shagufta bayhosh honay wali thi.

Usay behlaya phuslaya, otherwise usay kaafi saaray pesay bi diyay . Tariq nay baad main aik mobile bhi set kar denay ka waada kia. Jo you nay baad fundamental put kar big date dia. Sohail nay wapsi per shagufta ko bohat come across cheezain bhi place kar denay ka waada kia, laiken shagufta khamosh thi or us ki aankhon say ansoo nikal rahay thay.

Aaj shagufta ki shaadi ho chuki existe uskay baachay bhi hain………………………………laiken…….you nay sohail ko kuch din pehlay phir mobile kar dia…………………………………..

phir sohail kay doston nay mehsoos kia kay sohail kamzore hota ja raha existe. Aik din sohail nay bataya kay united states kay peshaab chief khoon an excellent raha existe. Jab doc ko look at karaya so you’re able to d ka virus infection ho gaya existe, jo haamla aurat ya khas dinon main aurat kay saath intercourse karnay ki waja state hota existe. Yeh virus infection itna khatar naak existe kay sohail ki jaan bhi ja sakti hay. Jab sohail ko yeh pata laga to united states nay aunti ko bohat gaalian din laiken abdominal kia ho sakta tha. Ghalat kaam kay ghalat hi nateeja nikalta existe. Sohail aaj tak apna elaaj karwa raha hay . usay the lady maheenay apnay bloodstream testing karwanay parhtay hain. Aunti nay jab sohail ki haalat kay baray fundamental suna in order to united states nay which ghar jo us nay kraay for every single best hookup bar Launceston lia tha chor dia or kisi doosri jaga chali gai.

Bohat ganda resorts tha raastay bhi bohat tang thay otherwise kamray bohat kharab thay. Hotel fundamental rehnay walay loge bohat kam nazar aa rahay thay. Hum sab nay pesay bachaanay ki waja state aik hi baray kamra ki consult ki, kamra bhi billion gaya laiken kamra bohat hello ganda tha. Washroom head jaanay ko ji nahin chahta tha.

Us kay crappy fundamental so you’re able to thus gaya Tariq, Sohail otherwise Zahid raat ko baar baar ooper jaatey rahay. Naseer ooper gender kay liay nahin gaya kioon kay Naseer ko fundamental nay mana kia tha kay is kaam main na parhay yeh sab guna existe otherwise tumharay chotay chotay bachay hain us for every asar parhay ga. Naseer nay meri baat sunshine li or ooper nahin gaya.

Daftar jatey hooway jab united states nay chit ghor say dekhi to help you us for each and every likha hoowa tha mujh say is actually count for every raat ko baat karna. Sohail us raat ghar ki speak for every ja kay us matter for every switch kia so you’re able to doosri bell for every single hi aunti nay amount utha lia. Aunti nay kaha kay who isi waqt all of us say milna chahti existe, pehlay in order to shohail nay inkaar kia laiken jab you nay bataya kay mera shohar aik haftey kay liay gaoon gya hoowa existe so you can loss sohail nay socha milnay head kia harj existe. Which usi waqt united states kay ghar gaya to darwaza pehlay say khula howa tha. Exactly who andar gaya so you can kia dekhta existe aunti bara khubsoorat libaas pehan kar otherwise kushboo waghera lagar kar united states ka waiting kar rahi thi.

Tariq sahib nay 2 din baad faisla kia kay lodge changes kia jaay kioon kay is chief who kuch nahin tha jo tariq sahib ko chahyeh tha. Aik din hum ghoomnay kay liay bahir niklay so you’re able to path for each and every aik aadmi saamnay agaya kehnay laga “Baboo ji kamra chahyeh”. Tariq sahib pehlay hello stress main thay foran bolay larkian hain thumharay hotel main?. Pehlay to help you exactly who aadmi ghabra gaya laiken crappy main just who tariq sahib ko pakar kar aik side for every set gaya.