Slamsex: laddove iniettare droga diventa tirocinio sessuale

Lo slamsex e contrassegnato dall’iniezione di droghe associata al erotismo e rimanda per una civilizzazione sessuale centrata sull’intensita delle sensazioni corporee

Articolo strappo da “Injecting as verso sexual practice: Cultural formations of ‘slamsex’ di Race e colleghi (2021)

Lo slamsex

Annuncio promozionale Il conclusione slamsex trova la sua albori nel idioma invertito degli ultimi anni attraverso segnalare un esclusivo sistema di addossarsi droghe e un circostanza qualita di sesso. Lo slamming si riferisce durante codesto trama alla familiarita di inoculare droghe – propriamente la metanfetamina – per coraggio endovenosa. Abbordare il compimento ‘slamming’ insieme ‘sesso’ significa fare di una cammino di dispensa della aroma l’elemento risolutivo nella delineazione di una pratica erotico.

Lo slamsex puo essere accorto una sottocategoria del chemsex, un termine perche i professionisti hanno trasposto dal idioma gay attraverso assegnare esso in quanto ritenevano modo un complesso incerto di comportamenti (Race, 2018). Pero invece le definizioni del chemsex specificano l’uso di particolari sostanze – propriamente metanfetamina, scelta idrossibutirrato/gamma butirrolattone (GHB/GBL) e mefedrone – e contesti (incontri mediati da app) maniera caratteristiche integranti della esercizio, lo slamsex fa cenno verso ciascuno rimedio modo di propinare le relative sostanze, ed e emergente che cosa di rendita soltanto piu da poco. Incorniciare lo slamming che una predilezione sessuale implica puntare l’attenzione agli attaccamenti erotici perche alcuni praticanti sviluppano verso vari aspetti dell’esperienza, fra cui: i rituali di allenamento e assetto delle droghe e delle attrezzature; le impresa coinvolte nella distribuzione della droga e i vari ruoli giacche codesto comporta; le sensazioni caratteristiche e le vigore dello ‘sballo’ e le possibilita sessuali verso cui queste disgrazia citta. Con quest’ottica, l’attaccamento delle persone verso presente norma di distribuzione della droga e delegato ai loro desideri in un prodotto campione di bravura del sesso. Questa procedura di somministrazione della condimento potrebbe ebbene avere luogo considerata brandello dell’incontro del sesso, anziche giacche agevolmente un metodo attraverso un completamento.

I significati dello slamsex

Quando gli studi preliminari sono stati scarso espliciti sui piaceri, i desideri e le motivazioni in quanto animano la attivita, preoccupati innanzitutto dai rischi verso essa associati – specialmente la diffusione dell’HIV e dell’epatite C (Scheibein et al., 2020) – lo indagine di Race et al. (2021) ha esplorato le dimensioni qualitative dello slamsex e i significati, gli attaccamenti e i ruoli cosicche lo costituiscono mezzo attivita sessuale.

Comunicato propagandistico durante https://datingrating.net/it/incontri-per-eta/ indagare al superiore il episodio dello slamsex sono state inizialmente raccolte le interviste semi-strutturate approfondite di 42 persone coinvolte nel Chemical Practices Project, ciascuno ateneo australiano che indaga il logorio di droghe legali ed illegali nella associazione LGBTQ+. L’analisi qualitativa dello studio di Race e colleghi (2021) si basa sopra 13 interviste fatte verso chi avesse in passato affermato di eleggere uso di metanfetamina, somministrata per endovena, sopra un momento di tempo in quanto andava dall’anno passato ad almeno dieci anni. Tutti i partecipanti erano uomini sinceramente omosessuali di un’eta compresa entro i 27 ed i 66 anni, provenienti da Sydney ovvero Melbourne. Le interviste sono state volume registrate, trascritte, rese anonime accesso l’assegnazione di pseudonimi e codificate tramite il software NVivo.

Nelle interviste sono state indagate diverse aree legate al avvenimento quali la sottrazione attraverso assumere la metanfetamina endovena ovvero a causa di suffumigio e il elenco della essenza e della ‘ritualita’ dello slamming all’interno delle relazioni erotiche.

Lo slamsex e l’iniezione di sostanze

Dalle interviste condotte e venuto a galla in quanto, sebbene esistano numerose tipologie di droghe che possano essere assunte verso scopi differenti, la evento e la armonia del contatto con slamming e genitali nei resoconti dei partecipanti potrebbe abitare la test di una dottrina del sesso prominente in quanto valorizza l’intensita delle sensazioni corporee. Alcuni praticanti dello slamsex rivestono di significati erotici la apparenza dell’’iniettore’, il che tipo di si fa accusa di iniettare la stupefacente con atteggiamento incaricato, prendendosi accuratezza del amante erotico. La preferenza di divenire introdurre la sostanza si configura mezzo un’attenta trattativa con le fantasie sessuali interpersonali e i desideri relazionali, la visione erotica legata al sottomettersi alle competenze altrui e il classe di responsabilita in quanto si e disposti ad addossarsi qualora si inietta la metanfetamina. Il indicazione dell’iniettore parecchio spesso viene appreso verso tutti gli effetti maniera un sforzo perche comporta delle ricompense: ceto collettivo, essere gradito supplente, anche compenso e qualsiasi aggiunto bene cosicche potrebbe sgorgare dall’essere affermato in la propria idoneita di concedere essere gradito agli estranei. Dallo ateneo e emerso oltre a cio un avvezzo intenzionale delle siringhe utilizzate durante le iniezioni, affinche offre il potenziale in creare relazioni di reputazione, soggezione, vulnerabilita e cautela frammezzo a partecipanti, contribuendo a abbozzare relazioni e ruoli slamsex come l’iniettore adatto, il destinatario soggiogato e la loro sviluppo erotica. Alcuni partecipanti hanno affermato di preferire l’iniezione all’inalazione poiche la anzi consente loro di conoscere un progenitore conoscenza di allacciamento erotica. Il evento dello slamsex uscita insieme lui delle preoccupazioni legittime relative ai rischi correlati all’iniezione e, verso tal proposito, Race (2021) suggerisce di concepire, contemporaneamente verso chi attivita slamsex, verso possibili strategie di accorciamento dei rischi cosicche incontrino le esigenze relazionali, erotiche e semantiche di chi adotta questa pratica erotico.