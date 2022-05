Sinceramente, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba practicando…

“Dar lametazos mientras estamos con el 69, De ningun modo pense que me gustaria aunque continuamente tuve intriga, ahora tengo mas intriga por jugar con su trasero todavia mas!”.

12. “Metido en el funcion”

“Metiendo la cabecera luego del anal. (De ningun modo he tenido problemas Con El Fin De chuparsela a ninguna persona despues de la penetracion vaginal) Incluso que me dijo una cosa mismamente igual que ‘Dios mio, eres tan guarro, me chifla’. Estaba tan metido en el asunto. Me gustaria reiterar el acto, sin embargo solo En Caso De Que se prostitucion sobre un ambiente de el prototipo CNC [consensuado sin consentimiento]. Entonces puedo fingir que nunca me fascina, pero naturalmente me excita lo bastante que se excita el”.

13. “Le dije que no se moviera, yo mandaba”

“Comenzo una noche cualquier cuando estabamos en la cama despues de la ducha. Le ordene que se pusiera de rodillas boca abajo, con el culo hacia en lo alto, y no ha transpirado inicie a penetrarla por atras. Entonces, no se que me paso, pero me lance a comerle el culo. Le dije “nunca te muevas, haz lo que te digo”, y la azote. Jamis habia hecho eso antes. Seguidamente la obligue a chuparmela. El sexo fue muy templado. Actualmente cuando tenemos sexo puede ser algun modelo de CNC. Es divertido”.

14. “Me corri unas 12 veces”

“El otro fecha, mi marido y yo nos despertamos y no ha transpirado nos pusimos a trabajar. No tengo ni idea de que lo provoco, pero fue excelente, aunque basicamente yo me habia corrido como la docena sobre veces y el estaba consiguiendo inconvenientes de correrse, mismamente que se la chupe despues sobre haber estado follando. No es habitual en mi, sin embargo me gusto muy despues sobre que decidiera que por que nunca. “.

15. “Me come el trasero. “

“Una vez casi me desmayo cuando mi prometido me estaba comiendo el ano. Lo mas agudo fue sin dificultad eso, y no ha transpirado no era Durante la reciente oportunidad, pero era extremadamente habil asi­ como tuve que efectuar que parara, me estaba volviendo loca! Que me laman el culo simplemente nunca realiza mucho, No obstante cuando me lo come como En Caso De Que fuera un bandeja sobre comida. Seri­a inimaginable!”

16. “Esa emocion es demasiado”

“Hacemos un monton de CNC desplazandolo hacia el pelo charlas sucias, desplazandolo hacia el pelo un arsenal de juegos sobre rol, Ademis. Y no ha transpirado cuando me lame el agujero de el culo resulta una impresion plenamente recien estrenada cada oportunidad, al completo mi tronco empieza an https://datingrating.net/es/sitios-de-citas-deportivas/ excitar. Me mete los dedos en la boca asi­ como me los muerde (sobre todo por motivo de que tenemos sexo salvaje en residencia sobre sus padres desplazandolo hacia el pelo soy demasiado ruidosa, No obstante igualmente para prepararse para penetrar Por el trasero) desplazandolo hacia el pelo esa emocion de pasar de consumir el trasero inmundo desplazandolo hacia el pelo mojado a que la punta penetre lentamente es tan jodidamente salvaje”.

9. “Me llamaba’papi”

“El travestismo asi­ como el sexo fue una de las cosas mas sexys que he experimentado con mi pareja. Seri­a surrealista, el sexo duro aproximadamente la hora. Durante el sexo tambien estuvimos practicando juegos sobre rol. Sobre permanecer en mi folio normal de ‘nina sucia’ a dominar sobre arrebato y no ha transpirado llamarle a el pupila y no ha transpirado el llamarme papi. Fue tan jodidamente caliente”.

10. “nunca aguanto abundante”

“En vi­a del sexo, me lleve su una diferente mano a la boca Con El Fin De alcanzar chuparle las dedos. Y no ha transpirado la sencilla impresion sobre acontecer destrozada contiguo con la idea sobre chupar su polla disparo mi excitacion. No realiza carencia aseverar que no duro bastante detras de la sobrecarga sensorial”.

8. “Montamos salvaje”

“Mi marido y yo tuvimos una noche de fiesta, los 2 nos emborrachamos, sin embargo creo que el un escaso mas que yo. Asi que aunque estaba empalmado, estaba demasiado borracho para obrar. Yo estaba taaaan cachonda, nunca se como pero me tire sobre de el novio asi­ como le hice penetrarme por detras. Lo estaba cabalgando salvajemente, debido a habiamos experimentado con el sexo anal primeramente pero ninguna cosa como esto. Tuve multiples orgasmos mientras lo montaba asi­ como jugaba con mi clitoris”.