Si las mujeres podri?n practicar el aborto porque es su tronco desplazandolo hacia el pelo su seleccion, En Caso De Que podri?n usar ropa atrevida o ir desnudas por motivo de que es su cuerpo humano y su seleccion, ?por que otras chicas nunca podri­an cubrirse la rostro puesto que es su rostro asi­ como su eleccion?

Nunca hice niqab asi­ como ni siquiera burka, pero me cubro la cabecera afuera.

Nunca creo que niqab libere a las chicas. De hecho, la chica que usa hijab o niqab elige eso por si misma, nadie puede ataner a realizar nada.

El Islam dice esconder nuestros cuerpos asi­ como, por tanto, las chicas que usan niqab eligen utilizar niqab respetando su religion. No estoy diciendo que las que no usan hijab o niqab nunca respetan su religion, pero todavia de este modo.

Niqab es una seleccion personal. El Islam separado dice que te cubras la comienzo asi­ como el cadaver desplazandolo hacia el pelo nunca toda la rostro, sino que por castidad podri?n usarlo.

En mi pensamiento bastante seglar, no. Particularmente si la jurisprudencia lo exige usarlo. En caso de que es una cuestion de seleccion, estoy mas dispuesto a dejar que las perros duerman, pero personalmente no me agrada.

Sin embargo existe muchas costumbres religiosas de cualquier el ambiente que no me gustan. No me fascina la circuncision de la mujer ritualista. No me encanta la circuncision masculina ritualista. Nunca me agrada que las hembras posean que ser virgenes Incluso el casamiento bajo pena sobre homicidio. Nunca me encanta que los varones asi­ como las chicas se separen en espacios publicos por miedo a que todos se distraigan y en apariencia entren en una orgia asquerosa masiva o algo asi.

Tengo bastantes problemas con el modo en que varios seguidores del Islam propagan las ensenanzas. Sin embargo el Islam no seri­a la unica religion con la que tengo inconvenientes. Cristianos, judios, hindues, budistas, lo que sea. Todo el mundo ellos deben lugares conflictivos Con El Fin De mi en alguna pieza. De este modo que no puedo identificar al Islam.

Yo, personalmente, creo que el ambiente es un sitio preferible carente religion. O al menos no es peor. En todo caso, me encantaria situar por eso.

Sin embargo igualmente creo que a los usuarios se les deberia permitir realizar lo que quieran en este campo todo el tiempo que no esten causando agravio activo a otros. (si bien, para ser honrado, personalmente creo que la circuncision no deberia suceder a menos que sea por muchas razon medicamente necesaria, aunque … bueno, claramente esa nunca resulta una batalla que se va a ganar, particularmente en el caso de los varones).

En todo caso, muchas personas parecen desear adherirse a las religiones. Desplazandolo hacia el pelo muchisima muchedumbre parece intentar usar prendas especificas o detener las genitales de sus hijos o nunca consumir ciertas carnes o alcoholes o conectar leche asi­ como pulpa o lo que sea que lleve a cabo felices a las supuestos seres sobre en lo alto.

?Me da la impresion justo cuando veo a un adulto caminando con un atuendo occidental totalmente “normal” acompanado por la femina que es claramente su esposa completamente cubierta sobre pies an inteligencia? No.

Sin embargo tampoco es tema mio. Nunca me goza de que deleitar. Nunca me obligan a usarlo.

De nuevo, que asi sea.

?Que se comprende por liberacion?

Tomemos el significado del diccionario

Esto seri­a lo que me dice el diccionario Merriam Webster.

: el acto o desarrollo sobre eximir a alguien o una cosa del control sobre otro: el evento de liberar a alguien o una cosa

: la eliminacion de las normas sociales o sexuales habituales, actitudes, etc.

Entonces, cuando esta confirmando las reglas habituales, sociales y no ha transpirado sexuales, ?como podria llamarse esto liberador? Seri­a exactamente lo opuesto de la liberacion.

La liberacion seri­a lo que se notan cuando piensas, haces, vives unico falto quedar condicionado por nada, hasta con lo que esta texto en un ejemplar “sagrado”.