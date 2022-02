Si je vous parle du jeu tout en finesse et en rapidite d’execution d’un Lionel Messi, en hargne d’un Carlos Tevez ou d’une solidite defensive d’un Gabriel Heinze ceci ne vous dira pas toujours grand chose.

Ici ce sont des heros nationaux.

Plusieurs stars. Plusieurs idoles. Cela se sent dans l’air, dans l’ambiance des rues. Le football reste partout ! Du serveur qui arbore son maillot de l’equipe nationale, en passant via l’integralite des points de vente en rapport avec le foot, ou au nombre des jeunes qui y jouent en nombreux parcs parsemant Mendoza, ainsi, j’en marche des meilleures. Le pire vient quand l’equipe nationale a. Tout le lieu est electrise. Cela retient son souffle. Le match est diffuse dans limite tous les postes de television. Que votre soit le prof en fac’ ou bien le proprietaire de son petit commerce tout un chacun y va de le commentaire, de le encouragement. Bref on ne est en mesure de y echapper !

Soucieux de notre integration dans votre magnifique pays nous avons decide de nous y mettre. Alors i§a fait maintenant environ votre mois qu’avec les copains francais on s’est ramene un ballon et que l’on se donne rendez-vous deux fois avec semaine Afin de aller taquiner la baballe en parcs. Mais vous devez vous dire ca doit etre vraiment ennuyant de jouer juste entre francais ? Eh ba non ! Car si vous aviez suivi vous auriez vu qu’il y a plein d’Argentins qui jouent tel nous en parcs. Et donc souvent nous avons a peine moyen de s’installer que deja des uns d’entre eux arrivent pour proposer un petit match et c’est la que les choses serieuses commencent…

Oui.

Passons a la grande question qui nous tracasse l’ensemble de : qui est le meilleur, France ou Argentine ? En fait, ils font 2 ecoles totalement opposees. Commencons par l’ecole Argentine si vous le voulez bien. Deja il faut reconnaitre qu’ils sont souvent reellement petits ces ………. Bref, ils enchainent des gestes techniques, passement de jambes, dribbles en tout genre et en plus de ca se permettent d’etre rapides. Assez rageant j’dois le reconnaitre car en votre contre un c’est la loose et souvent j’ai envie de leur casser les jambes (je vous rassure : je me retiens). Que ce soit moi ou faire mes compatriotes on est tres souvent largues. Et pourtant… on gagne souvent ! Ahah ! Comment cela pourra donc se faire ? Notre secret ? Tout est dans le realisme et le jeu en equipe, ce que l’on a nomme, en toute modestie bien sur, l’efficacite europeenne. Parce que le grand probleme des Argentins tres souvent est de multiplier les grigris, de s’obstiner a vouloir mettre le but, meme si, en tirant on a un angle minable et qu’un copain est demarque et bien place et n’attend que la passe pour la mettre tranquillement au fond des filets. Nous, de notre cote, on fera des passes toutes simples en faisant tourner la balle jusqu’a s’approcher du but, puis la petite marche en retrait et y n’y a plus qu’a enfoncer d’un plat du pied et le tour reste joue. Et voila une formule secrete.

Cependant, du a J’ai brievete de ce billet, j’ai ete quelque peu schematique, reducteur… Certains Argentins malheureusement ne semblent jamais persos. Et la c’est le drame. Et avant-hier… on est tombe dans une equipe rapide, technique et… collective. On s’est commande une misere… Maudits Argentins !

« Et devant l’allegresse populaire, il s’assit et se remit a l’ouvrage », d’un grand sage…

Il etait plus que temps. Dans les faits je ne me souvenais presque plus des mots de passe d’aministrateur de ce blog. Voila quelques mois que c’est le silence radio… et pourtant quelle ne pantalon gui?re ma surprise d’observer qu’encore des gens jetaient un oeil quotidiennement a votre blog. C’est donc plus que moment que je m’y remette.

Beaucoup d’eau a coule sous les ponts ici. Ou commencer maintenant ? Depuis Octobre j’ai rencontre de nombreuses chefs d’entreprise, valide les examens, fera le tour de l’Argentine, j’suis parti en Floride, j’ai commence votre stage, ainsi, bientot mon voyage vont se terminer cela va i?tre, https://besthookupwebsites.net/fr/sites-de-rencontres-politiques/ i mon sens, malheureusement, la reprise des cours.

Ainsi il me semblerait correct de vous faire une narration de mes peripeties de ces derniers mois. J’imagine commencer via mon week-end en Argentine si vous ne m’en voulez gui?re. Premier episode demain. Remerciements a l’ensemble de en tout cas pour une telle fidelite que je ne merite gui?re.