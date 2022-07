Si, el motivo de las letras femeninas es lesbico, tanto…

Lucila Godoy y no ha transpirado Alcaya nacio en Vicuna, Chile, supero su complicada biografia familiar Incluso convertirse, sucesivamente, en docente auxiliar, maestra desplazandolo hacia el pelo directora escolar y no ha transpirado, por tanto, pedagoga experta. De hecho, fue su reforma pedagogica la que le ganonotoriedad, no de este modo la literaria, que comenzo sobre forma autodidacta, leyendo avidamente, Incluso atreverse, escaso a poco, a difundir en suplementos literarios, periodicos y no ha transpirado revistas bajo el pseudonimo de “Gabriela Mistral”, para proteger su reputacion sobre pedagoga.

Su profesion pedagogica la llevo a dejar America Latina y no ha transpirado emprender una carrera igual que consultora en Pedagogia, profesora en las universidades sobre Columbia, Middlebury y Vassar, y no ha transpirado, mas tarde, diplomatica experto, con puestos oficiales en Espana, Italia, Brasil, Portugal y no ha transpirado EEUU. Trabajo en la reforma educativa y no ha transpirado cultural de Mexico; en la colectividad de Naciones, principal, y la Organizacion de Naciones Unidas, despues; y no ha transpirado fue la sobre las miembros fundadores de la UNICEF.

Su trabajo, que celebra sobre forma entranable el amor materno-filial y enfatiza la fragilidad de la vida, le valio ser reconocida con el Premio Nobel de Literatura, en 1945, primera persona sobre Latinoamerica en conseguirlo. Con su poesia, igual que con su labor diplomatica, defendio las causas sobre la infancia, las mujeres y los indigenas, sobre todo frente a la indiferencia burocratica, asi como a proyectos culturales desplazandolo hacia el pelo educativos.

Aunque nunca se caso, sostuvo varias relaciones con hombres y con hembras, principalmente con su secretaria, Doris Dana. Adopto a su sobrino Juan Miguel, quien se suicido a los 17 anos de vida, entretanto la novia era consul en Brasil. Gabriela Mistral fallecio sobre cancer, en recien estrenada York.

Resulta una de las diaristas contemporaneas mas notables

sensible, magnetica, continuamente a la novedad, autora sobre una “fluida novedosa literatura de la conciencia femenina”. Su obra maestra, sin embargo, es el corriente que llevo casi toda su vida, el cual explora su personalidad fracturada, sus complejos sentimientos hacia su padre, el psicoanalisis, el amor y no ha transpirado aventuras de todo clase, mucho mas alla de lo amoroso.

Nacio en Paris, dentro de artistas asi­ como musicos conocidos o companeros sobre su padre, pianista asi­ como compositor, y sobre su madre, cantante. Cuando su papa las abandono, la novia desplazandolo hacia el pelo su madre se han sido a vivir a novedosa York. En ese trayecto empezo a redactar su afamado corriente, que le acompanaria por mas de medio siglo.

Poco interesada en la escuela, dejo los estudios asi­ como se dedico, en marchas, a leer vorazmente. Trabajo como ilustradora, danzarina desplazandolo hacia el pelo modulo, Incluso casarse con un banquero. El dinero le permitio dedicarse a la escritura asi­ como volcarse a la ficcion. Ahora de reves en Paris, se codeo con la vanguardia artistica y cultural del segundo, igual que el poeta surrealista Antonin Artaud, el novelista Lawrence Durrell asi­ como el escritor Henry Miller, otro pionero de la conmocion sexual.

que sus libros sobre ficcion empezaron an acontecer leidos asi­ como comentados. Sin embargo, las seis volumenes sobre su frecuente que siguieron, la colocaron –por su trayecto cronologico sobre autodescubrimiento, ansias de libertad y despertar sexual– al centro de la tercera onda feminista desplazandolo hacia el pelo la convirtieron en portavoz de el circulacion de emancipacion femenina.

Durante la reciente femina en ingresar a las Academias Belga asi­ como Francesa fue Marguerite Yourcenar

poeta, traductora, ensayista y no ha transpirado novelista francobelga que provenia de un anejo condicion aristocratico por partida doble. No fue a la escuela, sino que se educo a partir sobre libros, viajes y tutores, incluido su progenitor, quien le enseno griego y latin desde excesivamente temprana edad.

Alentada por su papa asi­ como con las medios familiares para perseguir una trayectoria literaria, escribio su primera novela, Alexis o el tratado del inutil combate, la extensa carta de un artista que confiesa su homosexualidad a la esposa que acaba sobre abandonar. Mas tarde, dentro de viajes –de las cuales destaca el que hizo a Grecia, su «patria espiritual»–, emprendio traducciones de Kavafis, Woolf, Mishima desplazandolo hacia el pelo Henry James. Ademas escribio Tiro sobre agudeza, la novela compacta y no ha transpirado admirada acerca de el trasfondo sobre la conmocion Rusa.

En visperas sobre la Segunda Guerra Mundial asi­ como agotada su herencia, se mudo A estados unidos para vivir con el amor de su vida, la academica estadounidense Grace Frick, quien fue tambien la sola traductora de su obra al ingles. Trabajo dando clases sobre frances e italiano en un colegio para ninas. Durante diez anos de vida escribio su novela mas celebre la erudita y profunda Memorias de Adriano, una ficcion historica en buena condicion fisica de la carta que el emperador romano Adriano escribe a su sucesor, entorno Aurelio.

Despues de el triunfo sobre esta novela y la muerte sobre Grace, Yourcenar se dedico a viajar, dictar conferencias asi­ como redactar durante los restantes anos sobre su vida. Fallecio en 1986, dejando inconclusa la trilogia de sus memorias.