Si Afin de Quelques, i§a releve de la obsession passionnelle, d’autres l’envisagent tel une demonstration langoureuse.

Evidemment notre vision une sexualite differe principalement de notre temperament et de notre etat d’esprit. Des manieres de penser et de pratiquer que nous vous avons presentees dans votre classement coquin. Aussi, faites-vous partie des indices astrologiques coquins ou plutot sages au lit ?

1. Le Scorpion :

Une chose reste sure, le Scorpion est le signe astrologique le plus chaud. Le sexe fait part integrante de sa vie et l’erotisme est l’une de ses priorites dans une relation. Entier et passionne dans notre vie comme au lit, le Scorpion n’envisage gui?re un jour sans faire l’amour. Peu conventionnel, il adore les jeux de domination, les risques et nos dangers. Le missionnaire ? Tres peu pour lui ! Par exemple, il adore composer ses fantasmes des plus fous et pousse ainsi ses partenaires a se laisser aller totalement et se depasser pour atteindre le 7eme ciel. Avec lui, inutile de simuler, il ne deteste ca ! Pour seduire un Scorpion, un seul conseil : LACHEZ-VOUS !

2. Notre Belier :

Signe de feu avec excellence, le Belier reste le deuxieme signe astrologique le plus torride. Sa sexualite est totalement decomplexee et sa libido completement enflammee. Cela se laisse toujours guider par ses pulsions et di?s qu’il a l’envie, c’est maintenant, d’emblee ou jamais. Par exemple, repute pour le impatience, le Belier a horreur qu’on lui tienne face. Cela deteste les preliminaires et prefere passer promptement a l’acte. En fera, il apprecie les rapports sexuels di?s qu’ils seront sauvages. Ames romantiques, passez votre chemin car il est bien le genre de personne a distinguer l’amour et le sexe.

3. Le Sagittaire :

Spontane, il vit ses relations sexuelles en maniere la plus naturelle qu’elle soit. Sans tabou ni complexe, il aime seduire et n’hesite pas a dire tout votre qu’il a en tete avant de passer a l’action. Aventurier dans l’ame, il kiffe tenter toutes sortes d’experiences pourvu qu’elles lui soient inconnues. Les positions les plus acrobatiques du kama sutra ne lui font jamais peur puisqu’il adore que le sexe soit sportif. S’adonner a une partie de jambe en l’air avec un(e) inconnu(e) lui va bien puisqu’il se lasse rapidement. Et le besoin d’independance et sa soif de liberte font de lui quelqu’un d’infidele qui accumule souvent ses partenaires.

4. Le Taureau :

Vous connaissez la chanson ‘Sensualite’ d’Axelle Red ? Je ressemble i bien qu’elle a ete ecrite concernant lui. Effectivement, le Taureau est le signe astrologique le plus sensuel. Il kiffe prendre des heures, consulter chacune des parties du corps de son mari et a besoin de beaucoup de tendresse dans ses rapports sexuels. Pour lui, chaque seconde se deguste et c’est capable de tout pour faire monter la temperature et Realiser durer le bonheur le plus. On peut donc penser qu’il est le roi des preliminaires et qu’avec lui, on reste sur d’atteindre l’orgasme.

5. Notre Balance :

J’ai Balance apprecie faire l’amour avec 1 grand A. Par exemple, elle n’imagine jamais s’adonner a une partie de jambes en l’air sans eprouver des sentiments envers le partenaire. Signe d’equilibre, elle est en quete d’harmonie aussi au lit ! Par exemple, delicatesse et raffinement caracterisent ses rapports sexuels et elle n’hesite gui?re a bien mettre en ?uvre pour que l’instant tant attendu se passe dans les meilleurs conditions possibles. Ainsi, i§a ne sera pas rare que la Balance surprenne le partenaire en preparant une ambiance adequate : lumiere tamisee, fond musical, petales de rose. En plusieurs mots, la Balance est une grande romantique !

6. Le Lion :

Le Lion reste un excellent amant et nombreux sont ceux qui succombent a le sex-appeal. Ses relations sexuelles sont intenses et il se donne forcement corps et ame. Rien d’etonnant si on sait que le Lion kiffe se surpasser et montrer de quoi c’est capable dans notre vie tel au lit. D’ailleurs, il prefere dominer le partenaire plutot que de se laisser guider. Narcissique, Cela reste du genre a se voir dans le miroir en pleine action mais ceci ne fera aucune lui quelqu’un d’egoiste. Au contraire, le Lion est tres genereux et prendra toujours soin de satisfaire le mari autant que lui-meme.

7. Le Verseau :

Notre Verseau a une imagination debordante et sa vie sexuelle est excentrique ainsi que sa personnalite. Ouvert d’esprit, il adore tester de nouvelles choses. En effet, sa libido a besoin d’etre pimentee Afin de etre epanouie etant donne qu’il a horreur d’une routine. Faire l’amour uniquement dans un lit ? Il ne va nullement le concevoir etant donne qu’il n’envisage nullement sa vie sexuelle sans grain de folie. Jeux erotiques et defis coquins sont ses meilleures armes di?s qu’il s’ennuie. Mais le Verseau agit surtout d’apres ses humeurs et i§a ne sera nullement rare que celui-ci n’ait pas vraiment envie de sexe pendant quelques une petite periode.

8. Le Cancer :

Sensible et emotif, le Cancer a besoin de devenir rassure pour se laisser aller tout le monde des plaisirs charnels. Pour lui, les rapports sexuels doivent se faire avec beaucoup de tendresse ainsi que respect. S’il ne se sent nullement en confiance, le Cancer restera dans la retenue et pourra meme etre bloque, incapable de faire quoique ce soit. Dans les faits, il ne concoit aucune faire l’amour sans sentiments. Lorsqu’il reste amoureux, il se revele etre un amant d’exception qui fera passer le bonheur de le partenaire avant le sien. Autrement devoile, le Cancer a besoin d’etre connecte emotionnellement pour s’epanouir au lit.

9. Notre Gemeaux :

Seducteur dans l’ame, on pourrait croire que le Gemeaux reste l’un des signes des plus chauds du zodiaque. Mais en realite, Il semble plus excite par la seduction qui precede des rapports plutot que par l’acte en lui-meme. En bon intellectuel, il a besoin d’etre stimule cerebralement Afin de apprecier et idealiser ses parties de jambe en l’air. Effectivement, sa sexualite marche avant tout par le imaginaire. Dans la vie comme au lit, le Gemeaux est versatile et tout depend de l’ensemble de ses humeurs. En clair, avec lui, c’est bien ou rien.

10. Le Poissons :

Sensible et romantique, le Poissons voit le sexe tel un moment magique et unique. Mais le sexe n’est nullement une priorite au sein d’ ses relations amoureuses. Effectivement, i§a ne sera pas du genre a prendre des initiatives et de toute evidence votre n’est pas un gourmand dans le domaine. Mais lorsqu’il est amoureux et que le partenaire lui prouve son amour, Il semble pret a bien concernant le satisfaire. Au lit, caresses delicates et baisers tendres sont indispensables. En fera, votre que rencontre femmes indiennes celui-ci aime avec dessus tout, c’est ne former qu’un avec sa moitie.