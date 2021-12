Sexting en cuarentena como practicarlo y no ha transpirado disfrutarlo sobre manera segura

Con la pandemia del COVID-19 muchas personas estan descubriendo el sexting asi como el funcii?n de la ciencia Con El Fin De fomentar su sexualidad. Conoce como practicarlo sobre forma segura.

Escrito Norma Flores Al Otro Lado (El Salvador) Pierina Sora (Venezuela)

Aquellos tiempos de aislante social han reforzado la necesidad de quedar conectados. El calor persona se vuelve importante. Muchas parejas viven la recorrido sobre manera forzoso, pero esta se acorta con la tecnologia. Con la pandemia de el COVID-19 muchos usuarios estan descubriendo el sexting asi como el manejo de la tecnologia de activar su sexualidad; Asi que, esta ejercicio ha ido creciendo e incorporandose en gran grado en nuestras rutinas.

En esta segunda dedicacion entrevistamos an una especialista Con El Fin De conocer como el sexting esta tomando protagonismo en esos tiempos sobre pandemia asi como como podriamos practicarlo sobre modo segura. Asimismo, como podemos utilizar las app y no ha transpirado cuales nos Posibilitan tener juegos sexuales, sea en soledad o en compania.

En primer lugar ?Que seria sexting?

De acuerdo con la chachara via WhatsApp con Belen Gimenez, de TEDIC una ONG paraguaya especialista en derechos digitales el sexting seria toda aquella ejercicio sobre destinar desplazandolo hacia el pelo compartir contenido sexualmente explicito, sea enviado desde un celular o computadora. El sexting puede darse a traves de la foto, la grabacion sobre audio o video, la videollamada; o inclusive un mensaje de escrito.

En los tiempos que vivimos esta practica es excesivamente empleada y no ha transpirado ejercerla seria un derecho fundamental, seria parte de nuestros derechos sexuales y no ha transpirado reproductivos e implica un bienestar integral. Es un bienestar interpersonal, es un bienestar social a nivel individual y colectivo. Este hecho sobre alcanzar repartir desplazandolo hacia el pelo relacionarse con otras gente por mediacii?n de lo digital aporta muy al bienestar sobre la alma desplazandolo hacia el pelo justamente tambien denota la manera sobre ejercitar nuestros derechos de la libertad sobre expresion, a la privacidad.

?Por que poner en practica sexting?

Belen agrega que el sexting es considerado como un evento de fuerza contra paradigmas como el racismo, machismo, conservadurismo, sexismo e igualmente la heterorminidad porque le da la oportunidad sobre armonia a cuerpos sobre diversas disidencias desplazandolo hacia el pelo nacionalidades, Asimismo que toda humano que quiera expresarse puede efectuarlo a traves de el sexting y no ha transpirado le aportara un bienestar placentero.

Desde TEDIC aseguran que el sexting es una cosa que se da de forma voluntaria desplazandolo hacia el pelo deberia acontecer consensuado. E igualmente deberia contar con medidas de seguridad

El sexting seguro seria por especialmente un sexting responsable

El sexologo Ariel Gonzalez afirma que debido al contexto que vivimos queda la alternativa de autoestimulacion Con El Fin De los que no tienen pareja o el sexting de las personas que se encuentran solteras o en solitario. Esas son las 2 posibilidades sanas que estamos disponiendo en estacii?n sobre cuarentena, asegura. El doble a este respecto resalta que el sexting ademas precisa sobre protecciones y no ha transpirado obligacion como el sexo tradicional.

Es importante que se de un consenso sobre seguridad previo entre las partes desplazandolo hacia el pelo de este modo reducir las riesgos sobre exposicion, evitando demostrar el rostro o plumazo que nos pueda identificar.

No obstante, otra exigencia muy importante de el sexting es que la praxis se de con seres que puedan asumir la compromiso de esa actuacion. Es fundamental cerciorarnos sobre que no haya ninos, ninas ni ji?venes involucrados. Gonzalez resalta que Tenemos que tener cautela en que contexto, nosotros los adultos, vamos an entrenar sexting. Es fundamental nunca sexualizar todo el proceder en las pi?ginas sociales porque muchas ninas, ninos y ji?venes estan expuestos asi como pueden reproducir las actitudes sobre los adultos.

Desde TEDIC senalan que desde el matiz tecnologico, no existen garantias de conocer con certeza En Caso De Que especifico usuario miente en su perduracion en las variados plataformas o apps. Por este finalidad la medida nunca pasa por prohibiciones o por disponer de filtros, sino por el dialogo constructivo, la seriedad y no ha transpirado la etica

Es relevante ver que los ji?venes se comunican entre ellos por mediacii?n de las diversas plataformas. Asimismo sobre Tinder o Grindr, Tenemos otras plataformas, dirigidas an adolescentes, para hablar desplazandolo hacia el pelo reconocer seres. Aqui seria importante el dialogo constructivo entre padres, profesores, mentores y no ha transpirado gente responsables para incorporar practicas sobre cuidado, explican desde la estructura.

Apps mas utilizadas en cuarentena

Las especialistas de TEDIC afirman que, cubo el contexto global que estamos viviendo, los usuarios Normalmente comunicarse por WhatsApp mas a menudo puesto que resulta una uso que nunca consume datos desplazandolo hacia el pelo la generalidad sobre las planes ofrece el asistencia gratis asi como esto permite que los usuarios utilicen este canal.

En cuanto a las apps de citas, Belen Gimenez asevera que las conversaciones se generan en Grindr, Tinder asi como Happn, No obstante ademas en pi?ginas sociales asi como Con El Fin De estas modalidades recomienda emplear Signal, aplicacion de mensajerias que facilita mandar mensajes, fotos, audios desplazandolo hacia el pelo videos con la alternativa de autodestruccion. La empleo ofrece eliminar el contenido luego de enviarlo. El usuario podra planear el tiempo que desee. Con el fin de Gimenez esto seria alguna cosa favorable ya que se promueve la proteccion en el sexting.

La resguardo de algunas apps mas frecuentes

WhatsApp y Telegram ??

El caso sobre WhatsApp seria problematico, nos explican, por motivo de que seria hacienda de Twitter, y no ha transpirado cualquier lo que emitimos alla esta interconectado a ese ecosistema. Respecto a Telegram, si bien seria mas Indudablemente que WhatsApp, nunca es absolutamente software disponible. ?Por que lo cual es importante? El software libre posibilita auditar y no ha transpirado tener certeza sobre que las datos nunca se esten filtrando. Por este fundamento, Signal si cumple las condiciones y no ha transpirado constituye la conveniente opcion al ser enteramente software disponible.

Z m ??

Desde TEDIC nos explican que con Z m Tenemos bastantes inconvenientes. En primer punto, indican que su politica de privacidad seria dudosa, ofreciendo a conocer que podrian realizar lo que les parezca con las datos personales. Hay muchos antecedentes de filtracion sobre datos , e tambien la vulnerabilidad sobre su sistema ha expuesto las contrasenas . Recomiendan gastar Jitsi al ser software libre.

Tinder y no ha transpirado Grindr ??

Nos explican que estas apps nunca son tan seguras, mas aun En Caso De Que las usamos desde nuestro lateral sobre pi?ginas sociales. En Tinder no toda la informacion esta encriptada, eso obliga que terceros, hackers, personas con intenciones daninas posean la oportunidad de ver el lateral y no ha transpirado resulta una aplicacion que tampoco funciona En Caso De Que podria ser nunca le das autorizacion para que acceda a tus datos de ubicacion.