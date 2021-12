Sexo anal en la primera cita, Hola buenas noches, tengo una inquietud, puesto que tengo 8 meses

Hola buenas noches, tengo la inquietud, ya que tengo 8 meses saliendo con mi pareja, aunque cuando lo hicimos Durante la reciente vez, yo estaba menstruando, y le pedi que me hiciera sexo anal, lo que me causa matchocean intriga podria ser era primera vez que yo hacia sexo anal. desde entonces lo hemos hecho por ahi. lo que nunca entiendo es que algo a lo que nunca habia hecho desplazandolo hacia el pelo me causaba alguna cosa sobre panico, esa noche despues de la copa sobre vino fluyo al completo. aun quisiera explicarme por motivo de que lo hice por ahi la primera ocasion con el asi como no avenencia solucii?n.

pues nunca lo se, a veces el cuerpo nos pide algo dispar a lo qu estamos acostumbrados desplazandolo hacia el pelo nos sorprende, lo preferible, que te quitaste un tabu

Lo dificil podria ser lo hagas la primera vez por el recto y no ha transpirado arriba estando menstruando, consiguiendo en cuenta q el sexo anal necesitari? demasiada colaboracion desplazandolo hacia el pelo elaboracion. No podria ser sea bueno ni nefasto, sin embargo nunca seria alguna cosa bastante normal.

yo creo que por un capricho de el destino encontrasteis el estilo ideal. seguramente con el anal dais con el equilibrio superior entre su placer y no ha transpirado el tuyo, y no ha transpirado ningun otro se le sobre. aca dispone de que ver el modelo asi como forma del falo desplazandolo hacia el pelo como se acopla en ti, tanto fisicamente como a nivel de sensaciones mutuas. seguramente hagais el anal casi siempre en la misma actitud asi como alcanceis el placer sobre manera bastante simultanea, no?

Justo, eso fue lo que mas me sorprendio que continuamente he leido que eso posee cierta planificacion asi como quizas el grado sobre excitacion que poseas tambien ayuda un escaso de practicarlo. Inclusive hoy por hoy poseemos 8 meses saliendo desplazandolo hacia el pelo no hemos dejado de hacerlo. No obstante En Caso De Que seria inquietante el porque sucedio asi Durante la reciente ocasion.

yo creo que por un capricho del destino encontrasteis el estilo ideal. seguramente con el anal dais con el contrapeso inmejorable dentro de su placer y el tuyo, desplazandolo hacia el pelo ningun otro se le acerca. aqui dispone de que ver el arquetipo desplazandolo hacia el pelo manera de el polla y como se acopla en ti, tanto fisicamente igual que a nivel de sensaciones mutuas. seguramente hagais el anal casi continuamente en la misma postura y alcanceis el placer sobre modo muy simultanea, nunca?

Si poseemos 8 meses saliendo desplazandolo hacia el pelo nunca hemos dejado sobre efectuarlo por ahi, en cualquier actitud, lo que me inquieta un poquito podria ser si yo nunca lo habia hecho, como podria ser Durante la reciente ocasion se acoplo tan facil a el y no ha transpirado lo disfrutamos.