Seul derriere la ecran, vous vous surprenez a faire des recherches sur Google pour mieux comprendre des troubles depressifs ou anxieux.

Que vous n’arriviez plus a gerer la charge d’embauche ou pensiez carrement etre victime de harcelement, vous avez un probleme et votre equilibre psychologique en reste affecte.

Seulement, vous n’etes nullement sur une telle fois-ci que vous plaindre aupres de ce collegue prefere, ce meilleur ami, la conjoint ou ce colocataire suffira a regler la situation. Meme la sagesse eternelle de ce grand-mere parai®t ici inutile. Si vous etes plutot du genre taiseux, revenir inlassablement le probleme dans votre tete ne vous aidera gui?re davantage. C’est temps libre de vous rendre a l’evidence, de prendre ce courage a deux mains et de trouver quelqu’un de competent Afin de en parler librement et debloquer la situation.

En finir avec la stigmatisation une sante mentale au article

La sante mentale, c’est quoi ?

Pour rappel, l’equilibre mentale, composante essentielle une sante, est un etat de bien-etre, une aptitude de l’esprit a fonctionner normalement et a repondre de maniere appropriee aux stimulus de l’environnement. Un cadre de travail negatif ou une banale inadequation a le environnement de travail est en mesure de venir perturber votre etat de bien-etre. Ca pourra se traduire avec l’apparition d’affections psychiatriques et de troubles mentaux, voire physiques. L’employe sera aussi dans l’incapacite de maintenir le equilibre psychique ainsi que s’adapter aux aleas une vie professionnelle.

Retablir un equilibre entre bien-etre individuel et productivite collective

La culture du bricolage s’inscrit dans une logique de productivite et favorise souvent les emplois un moment bien remplis. Il n’est nullement rare d’evoquer fierement sa charge de travail tres elevee, Afin de demontrer qu’on sait habilement gerer une periode de rush au boulot et une to-do list interminable.

L’apparition de nouveaux outils ainsi que nouvelles facons de bosser vont pouvoir egalement avoir un impact sur l’equilibre psychique du salarie. Pourquoi pas, lors du passage en full remote, une periode de reajustement est souvent important Afin de votre soir, deboussole via un nouvel contexte et de nouvelles dynamiques.

Si un bon equilibre n’est pas achete, la sante mentale et l’estime sans dire du collaborateur vont pouvoir malheureusement en prendre un coup. Or, selon une etude recente menee via l’OMS, la depression et les troubles de l’anxiete coutent a l’economie mondiale 1 000 milliards de dollars US par an en perte de productivite. Le mal-etre au projet reste souvent la cause d’absenteisme, de recul en performance ou de burn out.

Rencontrer des difficultes au bricolage n’a rien d’anormal

Amener le etat de sante au boulot est majoritairement tabou et les personnes atteintes de maladies mentales paraissent souvent victimes de prejuges, rejetees, evitees ou stigmatisees. Souvent vue tel un aveu de faiblesse, cette periode de hurle entraine des craintes et un sentiment de honte chez le collaborateur touche. Pour beaucoup, prendre sa parole revient a risquer d’etre catalogues via un entourage professionnel qui ne connait gui?re grand chose a la sante mentale et qui, inconsciemment, applique des stereotypes. On doit etre courageux et souvent beaucoup soutenu Afin de reussir a s’avouer et a avouer qu’on a besoin d’aide. Aussi, maints employes preferent malheureusement se taire au va parfois laisser la situation se deteriorer.

Or, selon la FRC (Federation pour la recherche dans le cerveau), les troubles psychiatriques touchent 1 adulte dans quatre, soit 27 % une population francaise et 75 % profils friendfinderx des affections psychiatriques debutent avant l’age de 25 annees… De quoi se rendre compte de l’ampleur du phenomene et deculpabiliser !

A qui s’adresser au travail pour aller mieux ?

1. RH et equipe People

Votre firme fera surement appel a des RH (internes ou externes), ou a peut-etre carrement foutu en place une “equipe People” dediee aux salaries et a la culture d’entreprise.que ce soit un changement de titre pour le DRH ou une creation de poste, beaucoup de entreprises nomment des CPO (Chief People Officer), ou aussi un Head of People.L’equipe People se distingue d’une equipe RH classique par un positionnement plus strategique. On retrouvera notamment dans ses missions la mise en place du coaching dans l’entreprise et l’implementation de programmes d’apprentissage et de developpement.

Si les membres de cette equipe ne semblent jamais therapeutes, ils ont pour mission de s’occuper de l’humain au sein de l’entreprise. Parler de votre problematique a l’un d’eux pourrait etre un premier jamais utile. Ils pourront agir en interne, suivre ce cas, faire remonter les problematiques et vous renvoyer par quelqu’un En plus specialise ou du corps medical si necessaire.

2. CHO, CWO et Office Manager

Si votre entreprise compte parmi ses salaries un CHO, un CWO ou un OM, ils vont pouvoir constituer une ressource precieuse au sein d’ un premier temps libre.

Notre CWO (Chief Wellbeing Officer) est responsable de l’amelioration une sante et du bien-etre des employes.

Le CHO (Chief Happiness Officer) reste un createur de convivialite, responsable du developpement personnel dans l’entreprise.

L’OM (Office Manager) reste 1 veritable couteau suisse qui sert de relais entre les salaries et les managers.

Les profils occupant ces postes seront trop differents Afin de pouvoir dessiner 1 portrait generalise mais, comme concernant des membres de l’equipe RH et People, parler a l’un d’eux est votre premier jamais lequel pourra se reveler reellement utile. Divers CWO ou CHO pourront avoir une double casquette de coach ou de psychologue, ainsi, n’oubliez jamais que ceux qui choisissent ces fonctions en entreprise ont des appetences pour des problematiques humaines.

3. CSE

Notre CSE (comite social et economique) remplace les representants elus du personnel dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des IRP (instances representatives du personnel), des DP (delegues du personnel), du CE (comite d’entreprise) et du CHSCT (comite d’hygiene, de securite et des conditions d’embauche). Le CSE devra etre mis en place dans chacune des firmes concernees le 1er janvier 2020 au apri?s.

Notre delegation du personnel au CSE contribue a promouvoir la sante, la securite et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise et realise des enquetes en matiere d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou a caractere professionnel. Les membres pourront saisir l’inspection du travail Afin de toutes les plaintes et observations relatives a l’application des dispositions legales dont elle reste chargee d’assurer le controle. En effet, le CSE beneficie d’un droit d’alerte dans les situations portant atteinte aux droits des personnes, a leur sante physique et mentale ou a toutes les libertes individuelles dans l’entreprise.

4. Medecin du bricolage

La medecine du boulot est placee sous la surveillance des representants du personnel et le controle des services du ministere de l’Emploi, du Travail et de la Cohesion sociale. Elle beneficie tout le monde les salaries, qu’importe la taille de l’entreprise. Vous pourrez demander a voir 1 medecin du boulot pour echanger sur ces problematiques, en dehors des visites prevues et des entretiens de suivi.