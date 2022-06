Serge Lama : qui est Michele Chauvier, le grand amour du chanteur ?

Michele Chauvier l’actrice de Serge Lama pendant 25 annees, l’a soutenue sans faillir durant toutes ces annees avant de devenir emportee brutalement par un AVC en 2016. Notre vie de Serge Lama est ponctuee de drames ainsi que deces soudains. Sa toute premiere fiancee, Liliane Benelli, reste ainsi morte en 1965, lors d’un accident de voiture qui possi?de aussi pris la vie du frere d’Enrico Macias, Jean-Claude Ghrenassia. Une vingtaine d’annees apres, votre seront ses parents qui decedent eux aussi dans un accident de voiture. Et en 2016, apres 25 ans de m.

SUR LE MEME SUJET

Serge Lama : l’excellente nouvelle qui va ravir l’ensemble de ses fans !

S’il se trouve legerement moins present sur les plateaux teles, Serge Lama ne chome gui?re Afin de autant. Par exemple, l’interprete de « j’suis malade » sortait recemment son livre « Ma vie, mes plus grandes chansons illustrees par les peintres preferes », Afin de lequel il demandait a sa femme de l’aider. Plusieurs passages de l’ouvrage traitant, Indeniablement, de son histoire d’amour avec sa moitie Luana Santonino. L’artiste annoncant la sortie de le nouveau projet avec une immense joie. « C’est avec de nombreuses joie q. .

“Il etait Complique de resister. ” : Serge Lama convoite par ces dames, le chanteur balance concernant son passe de seducteur !

Au meme titre que sa carriere, la vie privee de Serge Lama intrigue nos foules. Depuis diverses annees, l’interprete de moyen en rengaine partage notre vie de Luana Santonino. Le couple s’est d’ailleurs marie en 2021 en toute discretion. Au quotidien, le epouse le soutient dans tous ses projets. Depuis diverses semaines, Serge Lama enchaine des entrevues Afin de promouvoir son livre intitule Ma vie, faire mes plus grandes chansons illustrees par les peintres preferes. Un ouvrage auquel sa moitie a participe. Une petite colla. .

Serge Lama en couple https://datingmentor.org/fr/ourtime-review/ : il est deja marie di?s qu’il a rencontre Luana !

Serge Lama a rencontre Luana, au cours tout d’un concert, durant l’annee 2002. Lorsqu’il a croise sa route Afin de la premiere fois, le chanteur n’etait nullement tout a fait celibataire. Cela mene une vie paisible en bras de sa Luana. Serge Lama a epouse sa douce, de 35 annees sa cadette, le 11 fevrier 2021 a la mairie du 7e arrondissement de Paris. C’est Rachida Dati, la maire du quartier, qui a celebre les noces. Et pourtant, di?s qu’ils se seront rencontres, ces deux-la n’auraient pas imagine, aussi une seconde, passer devant l’. .

Serge Lama en couple avec sa jeune compagne Luana alors que celui-ci etait marie

En 2016, Serge Lama vit l’une des periodes les plus difficiles de sa vie. Le epouse Michele Potier, avec qui il etait marie depuis 1991 et avec qui il a eu votre fils prenomme Frederic, reste decedee des suites d’un accident vasculaire cerebral. Elle etait agee de 71 annees. Si Michele Potier restera le premier amour de Serge Lama, le chanteur a choisi d’aller de l’avant. Cela partage desormais la vie son assistante et manageuse Luana Santonino, agee de 44 annees. En haute promotion de son livre intitule “Ma vie, mes p. .

Serge Lama fou amoureux de Luana, malgre un grande difference d’age : ils repondent aux critiques

Apres deux “merveilleuses” ceremonies de mariage, Serge Lama s’est confie concernant son histoire d’amour avec le epouse Luana Santonino. Une femme qui ne fait aucun “racisme” avec son epoux plus age, dont elle savoure la presence et la bienveillance jour apres jour. Marie depuis fevrier 2021 a Luana Santonino, Serge Lama reste 1 homme amoureux et comble. Apres des fiancailles a Liliane Benelli – decedee tout d’un accident une route tragique en 1965 – et un mariage avec Michele Potier (de 1991 a 2016) qui etait la mer. .

“Parce que Luana y tenait” : Serge Lama revele Notre belle raison de le mariage avec une jeune compagne !

Serge Lama a vecu plusieurs drames i l’occasion de sa vie. L’un d’eux a eu lieu en 2016. Le 25 octobre 2016, sa femme Michele Potier succombe a un accident vasculaire cerebral a l’age de 71 annees. Serge Lama et Michele Potier etaient maries depuis 1991. Ensemble, ils ont eu votre gamin prenomme Frederic. Si Michele Potier restera le premier amour de Serge Lama, le chanteur a choisi d’aller de l’avant. Il a refait sa propre life avec sa secretaire et manageuse Luana Santonino, agee de 44 annees. Mais la difference d’age n’est pas. .

“Si je n’avais pas insiste. ” : Serge Lama evoque Notre mort tragique de sa propre fiancee

Sur le plateau de “Vivement Dimanche”, dimanche 31 octobre 2021, Serge Lama reste revenu concernant l’une des nuits qui possi?de marque une vie : le soir ou sa fiancee, Liliane Benelli, reste morte dans des conditions plus que tragiques. Les annees passent mais le chagrin est. Invite concernant le plateau de Vivement Dimanche, dimanche 31 octobre 2021, Serge Lama a evoque sa carriere et sa life privee. Il est en particulier revenu sur l’un des plus grands drames de sa vie. Notre 12 aout 1965, le quotidien du chanteur a totalement ete chamboulee puisqu’il a . .

Serge Lama : C’est fini ! Le chanteur a retourne une decision ardu qui bouleverse ses fans.

Les fans de Serge Lama paraissent tres certainement traverses via une peine immense. L’interprete de j’suis malade a annonce qu’il quittait Notre scene. En janvier dernier, le chanteur a ete contraint de renoncer a sa tournee d’adieux (ma tournee “Adieu chere province”), qu’il devait Realiser partout dans le pays. J’ai faute a la crise sanitaire actuelle. Mais gui?re juste ! “Il n’y aura aucun tournee”, a-t-il evoque au Parisien. Son etat de sante recommence aussi pour nombre. “Ce n’est gui?re que je n’ai nullement envie mais j’ai. .

Serge Lama : ses tendres confidences sur sa femme Luana, de 35 annees sa cadette

Mercredi 13 octobre 2021, Serge Lama a publie le livre mes ri?ves, mes plus grandes chansons illustrees par mes peintres preferes. En pleine promotion de votre dernier, le chanteur a accepte d’effectuer deux confidences sur sa femme. Un homme amoureux. A 78 annees, c’est en fevrier 2021 que Serge Lama epousait Luana, sa secretaire et manageuse, de trente-cinq annees sa cadette. Comble aux cotes de celle qui partage sa vie depuis vingt annees, c’est a l’opportunite en sortie de le livre mes ri?ves, faire mes plus grandes chansons illustrees . .

Serge Lama : Ce rituel quotidien auquel il s’astreint envers sa femme Luana.

Remarie voili fevrier 2021, le populaire chanteur Serge Lama poursuit sa belle histoire d’amour avec Luana Santonino. A le loisir en sortie d’un livre, il a fait certains confidences au journal “Le Parisien”, evoquant une romance. Prive de tournee d’adieux par cause de pandemie puis par une sante fragile, Serge Lama a neanmoins bien des projets sous le bras : un album et, ces jours-ci, 1 livre. Il publie mes ri?ves, mes plus grandes chansons illustrees par faire mes peintres preferes (Beaux Arts Editions) et a achete une.