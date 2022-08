>Sept : comme le nombre de titres mondiaux en F1 du pilote britannique, pour le moment.

Hamilton fut longtemps en couple avec Nicole Scherzinger, star une chanson et ancienne leader des “Pussycat Dolls”.

Champion precoce, influenceur-star, fan de supercars, pilote l’ideal paye : voici 7 choses a connaitre sur Lewis Hamilton, l’un des deux candidats au titre mondial de Formule 1, ce week-end au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Premier pilote noir en Formule 1

Il le regrette lui meme, mais c’est une realite : Lewis Hamilton demeure a votre jour le premier pilote a les bras noire a avoir atteint la discipline-reine. Que ce soit pour les droits en communaute LGBTQ+, recemment en Hongrie ou en Arabie saoudite, ou pour soutenir le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, le Britannique reste une personnalite, sur et en-dehors des circuits, fort engagee. Depuis le week-end dernier a Djeddah, il arbore 1 casque a toutes les couleurs arc-en-ciel qu’il gardera Afin de la finale en saison, a Abu Dhabi (voici le programme d’un week-end).

Pilote l’ideal paye en F1

Si le montant excact que touche chaque annee le pilote Mercedes-AMG reste tenu secret, il oscillerait entre 40 et 46 millions d’euros, loin devant le rival Max Verstappen.

Un fameux collectionneur de voitures

Derriere le pilote multi-couronne, Hamilton a i chaque fois ete un grand passionne de jolies mecaniques. Ferrari, Cobra, Pagani, Mercedes, McLaren, MV Agusta, etc. : concernant 2 ou quatre roues, il s’est constitue au fil des ans un impressionnant « garage » de modeles en tous genres que nous vous proposons de (re)decouvrir en images.

Donneur de « Masterclass » dans le web

Sur une plateforme appelee « Masterclass », le pilote britannique a donne 12 lecons en video via la confiance en soi et pour avoir une mentalite de vainqueur. Ce site propose des enseignements payants, realise par la « creme en creme » des plus belles celebrites, quelque soit leur domaine. On y retrouve, outre Hamilton, l’acteur Samuel L. Jackson, la chanteuse Alicia Keys, mais aussi le cuisinier Gordon Ramsay. Comptez bien de meme meme au minimum 32 € avec mois pour en beneficier.

Longtemps en couple avec une star du « showbiz »

Si ce qui fera maintenant diverses annees que Lewis Hamilton entretient le flou sur une life privee, il fut un moment en couple avec une sacree personnalite de l’univers du show-business : Nicole Scherzinger, l’ancienne chanteuse du groupe The Pussycat Dolls. Notre belle brune, de sept annees le ainee, avait fera la connaissance du pilote McLaren a Munich au cours d’une ceremonie des MTV Europe Music Awards. De 2007 a 2015, ils ont forme l’un des couples les plus people en planete sport et showbiz avant de mettre fin pour de bon a leur histoire suite a plusieurs ruptures.

Votre animal a son compte Instagram

Presque aussi celebre qu’Hamilton, votre animal Roscoe a recemment fete le neuvieme anniversaire. Chouchou du paddock, il est aussi devenu une star des reseaux sociaux ou il possede le propre compte Instagram. A votre jour, l’animal compte jusqu’a… 416 000 abonnes !

L’experience des finales sous tension, mais…

Le Grand Prix d’Abu Dhabi de votre week-end marquera l’epilogue d’une saison 2021 passionnante face a Max Verstappen et Red Bull. A l’inverse de le rival batave, Hamilton part avec une certaine experience de ce type de finale sous haute tension pour en avoir deja vecu deux. La toute premiere, en 2007, ne s’etait gui?re jouee a son avantage. Solide leader a deux courses du terme face a Alonso et Raikkonen, celui qui n’etait bien qu’un rookie craqua en vue de l’arrivee pour laisser filer le sacre a Ferrari et a « Iceman ». Une lecon bien apprise la periode de l’annee suivante beaucoup qu’il passa a deux doigts d’un nouveau loupe.

Fin 2008, le championnat se a de nouveau a Interlagos. Sauf qu’il pleut et Hamilton marche tout son dimanche le couteau entre nos dents, loin derriere son rival Felipe Massa, confortable leader et futur vainqueur. Ca parait desesperee lorsque Hamilton, mathematiquement battu, surprend votre Timo Glock en perdition dans l’ultime virage Afin de s’assurer du titre mondial, un point seulement concernant le pilote Ferrari. A 23 annees, 9 mois et 26 temps, il devenait le moins i?ge champion du monde de l’histoire d’la Formule 1. Un record que Verstappen ne peut jamais lui enlever votre dimanche…