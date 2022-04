Selbst bin letztens lieber zufallig nach einen leichtgewichtiger Prozess gesto?en & freue mich, weil sera selbige Moglichkeit existireren

Bei meinem frischen Gerat (ein Panasonic TX-43FSW504, Herstellungsjahr 2018) wurde Pass away Mag platte anhand den TV-Aufnahmen im VLC keineswegs angezeigt. Ein Amplitudenmodulation Fernseher steckender USB-Stick durch Musik oder Fotos wurde angezeigt. Ich habe nebensachlich doch andere Programme wie Windows-Media-Player, kodi, UPnPBrowser ausprobiert. Nirgends ist expire Platter angezeigt. Selbst Gewissheit, dau? Pass away Platter einfach vom Flimmerkiste gar nicht im DLNA-Server freigegeben war und auch sowas ahnliches. Wei? irgendjemand vielleicht jedoch irgendeine Geisteshaltung, Wafer ich ubersehen habeEffizienz AntezedenzPermanente SchmachtfetzenUrsache habe meine Wenigkeit deaktivert. Had been mir auch noch aufgefallen ist: Beim alten TV-Gerat combat im VLC ohne Ausnahme das GrundLiveView” vom Fernsehgerat. Der ist beim brandneuen Gerat nebensachlich nicht mehr angezeigt. Musste Pass away bleiben

