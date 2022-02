Secretos sobre la mania chicas amore mio

Secretos sobre una obsesion seri­a un thiller, dirigido por Billy Ray, distinguido por la adaptacion de Los juegos de el anhelo (2012), que a pesar de algunos logrados momentos sobre suspenso, posee mayores tintes sobre grupo policiaca de television -con ciertos errores sobre continuidad y no ha transpirado unas cuantas inconsistencias en el guion- que sobre un verdadero viaje cinematografico.

Ray Kasten, un investigador de la Fiscalia sobre Distrito sobre Los Angeles, vuelve despues de trece anos de vida de existir renunciado, con la intencion de reabrir el caso sobre asesinato sobre Carolyn, hija sobre su companera desplazandolo hacia el pelo amiga, Jess Cobb. Un evento que lo ha mantenido obsesionado por trece anos de vida y no ha transpirado Hoy clama por equidad, cuando parece tener localizado al supuesto asesino.

De este modo que la narracion salta en el lapso, por vi­a sobre flashbacks al ayer en que ocurrio la tragica muerte que desencadena la accion, el misterio desplazandolo hacia el pelo la intriga, de retroceder al presente, cuando Ray reaparece para atar los cabos sueltos sobre las suspendidas relaciones.

La premisa nunca suena mal, sin embargo en el transcurso de la cinta, uno no puede prevenir preguntarse ?cual era la necesidad de hacer el remake sobre la cinta que apenas se vio hace unos pocos anos? Y no ha transpirado mas todavia En Caso De Que el refrito no logra conseguir la exquisita esencia de la original, ni capturar al espectador igual que lo hiciera su antecesora, El privado de las ojos (2009), falto recelo la de estas enormes peliculas sobre los ultimos anos de vida, un estupendo empleo de Juan Jose Campanella, con las entranables actuaciones de Ricardo Darin y no ha transpirado aislamiento Villamil, que dejo al publico positivamente impactado, valiendole varios reconocimientos, incluido el sobre la Academia con el Oscar a superior cinta Extranjera, por encima inclusive sobre la magistral La banda blanca, sobre Michael Haneke.

Para su version, Billy Ray logro ensamblar un cadaver actoral de primer nivel, uniendo en las filas a Julia Roberts, en el desafiante rol de Jess -readaptado especificamente de ella-, una investigadora que halla el cuerpo de su hija brutalmente violada desplazandolo hacia el pelo asesinada; a Chiwetel Ejiofor (12 anos de esclavitud), igual que un Ray por instantes un tanto inexpresivo, quien despues de el desafortunado hallazgo nunca descansara hasta dar con la pista del homicida; un soplon para el FBI interpretado por Farzin (Joe Cole), un protegido intocable, por acontecer sus informes de gran trascendencia en instantes cruciales sobre la guerra contra el terrorismo, detras de los atentados de el 11 sobre septiembre. Junto a ellos encontramos a Claire Sloane (Nicole Kidman), igual que la estirada abogada egresada de Harvard, que trabaja ademas en la Fiscalia.

Seri­a, no obstante, en la interpretacion de dichos personajes en donde se encuentra la de estas notables debilidades de el film, porque pareciera que los actores se quedan a medio camino desplazandolo hacia el pelo nunca terminan sobre aduenarse de su tarea, debido a que finalmente no son del cualquier convincentes, y igual que fruto nos mantenemos alejados de las motivaciones asi­ como emociones.

La conexion romantica en el relato pasa inadvertida, debe escoger gran repercusion en el filme a pesar sobre acontecer este un thriller, porque agregaria un tema extra que podria cautivar al espectador a lo largo de la biografia. No obstante, la seduccion que supuestamente Hemos divisar dentro de Ray y no ha transpirado Claire, un apego irrealizable que no llega a realizarse, no se aprecia en lo mas minimo, nunca se siente quimica dentro de ellos y no ha transpirado nunca esta suficientemente explorada de acontecer, por lo menos, un escaso creible.

Asimismo, la trato de Ray con su companero Bumpy Willis, a cargo Dean Norris, que nos regalo el memorable personaje de Hank Schrader, en la grupo Breaking Bad, no esta explotada en su norma facultad, y no ha transpirado este da la impresion inclusive desperdiciado, nunca se ahonda en su personalidad ni conocemos que arquetipo sobre amistad les une.

Por obvias razones, el relato ha sido tropicalizado a los intereses y no ha transpirado cultura norteamericana, utilizando temas tan recurrentes asi­ como actuales como lo es el terrorismo, situando el conflicto a escasos meses sobre los atentados de el 9/11, lo que a sencilla mirada promete intriga sin perdida, pero tampoco se costal ventaja del argumento y no ha transpirado rapido cae en el olvido. Tambien, senalando al asesino como un fanatico del beisbol, alguno sobre los sports mas populares de el estado, da el pretexto para la toma panoramica sobre un partido que es llamativa. Ni aun con esos detalles que supondrian ser sobre gigantesco importancia de el espectador, Secretos sobre la fijacion guarda el grado en la trama para hacerla enigmatica, debido a que, en conclusion, se llega a un efecto extremadamente palido, falto sobre sustancia asi­ como sobre contenido, falto conexion emotiva con el espectador.

El soundtrack seri­a individuo sobre los mayores aciertos del film y no ha transpirado fue creado especialmente Con El Fin De este por Emilio Kauderer, un experimentado compositor cinematografico con mas sobre treinta anos de vida sobre profesion, con trabajos en peliculas igual que Miss Bala (2011), Los inocentes (2015), e tambien en la mencionada primera version sobre esta banda, El misterio sobre las ojos. Su musica posee tintes atrayentes y no ha transpirado sensitivos, acompanando atinadamente los instantes sobre movimiento asi­ como suspenso.