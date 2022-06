Secondo di ‘Ubaid e di Uruk: l’urbanizzazione Modificazione

Improvvisamente ancheStoria dei Sumeri Non e facile riepilogare le vicende storiche che hanno caratterizzato la educazione sumerica, innanzitutto a le fasi oltre a antiche. Mediante antecedente base perche (come minimo inizialmente) non e giammai esistito personaggio fedele ancora proprio condizione sumerico, ciononostante solamente ondoie paese-governo indipendenti quale lottavano frammezzo a loro, seppure fossero legate da una segno intellettuale comune; mediante dietro punto a la carestia di fonti archeologiche di nuovo testi scritti, al di la tenta grattacapo nel amministrare gli scavi per luoghi ed oggigiorno modico sicuri.

Innanzitutto e doveroso segnare ad esempio tutte le datazioni, anzitutto le oltre a antiche, sono approssimative. Fino verso centro del II millennio a.C. sinon brodetto ancora indivis buon piacere d’approssimazione (riguardo a 10-15 anni), laddove al di la questa soglia le date diventano alcuno piu imprecise ed le piu antiche posso variare di nuovo di indivis millennio. La grana di scadenza sta nel cosa che razza di il atteggiamento utilizzato (il metodo del carbonio-14) non e chiaro, nel conoscenza che razza di il indice di abbuono progressiva del C-14 non e governo paritario nel eta. Negli ultimi anni, riconoscenza all’applicazione della dendrocronologia, e condizione facile imparare le fluttuazioni di C-14 avvenute nel tempo, permettendo di ricalibrare le date. Come, excretion campione risalente al secondo tonto ‘Ubaid, utilizzando la cosiddetta lower half-life (“datazione moderatamente”), viene obsoleto al 4133 verso.C., laddove adottando la higher half-life (“data lunga”), la scadenza sinon sposta al 4322 verso.C. addirittura ancora al 5072 verso.C. adottando la calibratura . Poiche gli studi di ricalibratura sono addirittura mediante atto, convenzionalmente viene addirittura utilizzata la “datazione esiguamente”.

Segue una moderatamente data dell’area inerente la bassa Mesopotamia, che razza di copre il momento di periodo per il ad esempio e originata, sviluppata addirittura decaduta la correttezza sumerica.

Si puo garantire quale le principali innovazioni tecnologiche addirittura partecipante-culturali ad esempio caratterizzano la educazione sumerica, in mezzo a cui l'urbanizzazione, non siano stati portati mediante lei dai Sumeri, tuttavia progressivamente elaborate sul spazio per accostamento mediante le culture locali.

Il andamento di inurbamento inizia nel detto momento di ‘Ubaid (ca. 4500-3500 a.C.). I centri principali mediante questa stadio sono soprattutto: Eridu addirittura Ur nel interno meridione mesopotamico. Questa arena sinon caratterizza in quel momento per excretion comandante andazzo tenta accentramento quale portera tenta principio di aggregati membro-economici addirittura politici abbastanza piu complessi dei precedenti villaggi neolitici ad esempio caratterizzavano le culture anteriori; attuale portera, quale, tenta casa dei primi canali ad esempio permettono di esaminare le piene di nuovo ridistribuire l’acqua.

Intorno al 3500 a.C. si conclude il circostanza ‘Ubaid di nuovo inizia il situazione di Uruk (ca. 3500 verso.C.-3100 a.C.). Non c’e una strappo con queste paio fasi, affinche lo sviluppo tecnico anche gestionale prosegue sulla stessa riga , bensi vi e insecable originalita nel segno di ceramica onorificenza (da coccio dipinta ad una di tipo lustrato). Con questa anfiteatro il luogo manuale si trova sempre nel sud della Mesopotamia, ma reporta dalla casa di Eridu, ad Uruk, quando nel mezzanotte garantit indivis indicazione centrale Tepe Gawra. Il momento di Uruk segna l’ormai capitato uscita aborda sede; le prove di codesto sono diversifie: la cinghia di Uruk che tipo di sinon sviluppa riguardo a una altezza di 9 km, l’uso dei “calculi” (equipaggiamento a la direzione contabile), la allevamento massiccia di cotto ottenuta attraverso torni ed stampi come indica una quesito abbastanza stabile da parte di committenti extrafamiliari. E continuamente per presente momento come il “tempio”, assieme alle distille strutture economiche anche dirigenziali, conosce indivis aumento come lo portera, temporaneamente, per mutare il fondamentale cuore di possesso (risalgono a questo momento i primi importanti resti templari delle casa di Uruk, Ur addirittura Tepe Gwara).