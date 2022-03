Scientifiquement parlant: pouvez-vous vraiment tomber amoureux au premier regard?

Nous l’avons l’ensemble de vu dans les films…

le heros trouble reste assis seul en boi®te lorsque Notre a s’ouvre et qu’une copine en greve entre dans la piece. Cela se retourne, attire son attention et sa machoire tombe. Elle est pareillement figee, enfermee dans un regard intense avec l’etranger en boi®te. A ce moment-la, en tant que membres du public, nous avons le sentiment distinct que nous venons de regarder 2 gens tomber amoureuses a premiere vue.

Beaucoup d’entre vous qui lisez ceci ont probablement vecu quelque chose comme ca, peut-etre avec votre mari actuel ou a un moment donne au passe. Les emotions et le desir instantane semblent si»rement reels, meme s’ils ne sont pas forcement assez puissants pour nous pousser a penser «bonjour».

Cette chute d’amour palpitante et palpitante reste l’une des parties des plus mysterieuses et intrigantes de l’interaction humaine, mais elle souleve egalement beaucoup de questions. Alors, quelle est la vraie affaire? Est-il possible de tomber amoureux au premier regard?

L’amour contre la luxure: la bataille eternelle

L’argument courant contre le coup de foudre se deniche dans la phrase aussi – «a toute premiere vue». Mes critiques commentent que la vue et l’apparence physique etant la seule source d’information i l’occasion de une telle «premiere vue», cela ne est en mesure de pas etre rapidement appele amour. Vous n’avez pas parle, ainsi, vous ne connaissez aucune des caracteristiques une personnalite que une telle personne est en mesure de avoir. Par consequent, la poussee de dopamine que vous ressentez lorsque vous voyez une personne tres attirante a travers la piece reste une forme de desir physique, jamais d’amour romantique.

Cependant, le contre-argument dit que l’amour combine deux choses, nos croyances et l’action. Alors que Divers soutiennent que les croyances ne vont pas pouvoir se former qu’une fois que Notre nature d’une personne est exploree a travers la conversation et l’interaction, nous avons tendance a projeter des croyances sur ceux que nous admirons, meme si nous n’avons aucune preuve des faits. Si 1 homme voit une femme portant des lunettes a monture metallique, lisant 1 livre dans un bar, avec une tache de peinture sur la joue et un verre de whisky devant celle-ci, il pourra tomber amoureux des qualites potentielles.

En termes d’action, qui est le compagnon des sentiments, le «coup de foudre» est en mesure de ne pas permettre cela. L’action que l’homme qui espionne une telle copine dans le bar va vouloir entreprendre, comme la prendre dans ses bras et lui dire a quel point i§a reste belle, pourra etre inappropriee ou impossible a ce moment-la. Cependant, la «preparation a l’action» joue essentiellement le meme role. Entre l’attirance initiale, des croyances projetees et l’organisation a l’action, le «coup de foudre» combine la plupart des points cles de l’amour romantique a long terme.

La chimie de l’amour

Cet aspect chimique de l’amour est l’une des parties les plus interessantes une discussion, puisqu’il a 1 effet profond sur tout le processus de «tomber» pour quelqu’un. Prenons nos hommes, pourquoi pas: lorsque nos hommes tombent amoureux a premiere vue, ils ressentent une liberation de dopamine qui declenche egalement une augmentation une testosterone. Ca signifie que les hommes associent un objet d’adoration au joie, et ont egalement la libido et la masculinite stimulees pour continuer un partenaire potentiel.

Un nouvelle neurotransmetteur, la noradrenaline entre en action a ce stade, qui reste votre stimulant, provoquant une concentration intense et une «focalisation» sur un eventuel amant; ceci provoque des pensees presque obsessionnelles et des sentiments d’euphorie. Ca se traduit avec une boucle de retroaction concernant le systeme de recompense du corps. En termes simples, si le systeme de recompense a envoye des sentiments agreables a diverses parties du corps, il incitera egalement les mecs a rechercher davantage de ces stimuli induisant le bonheur. En termes tres techniques, ce qui explique essentiellement pourquoi nous formons des relations.

Notre definition de l’amour

Nous avons car le coup de foudre peut generer le fondement emotionnel d’un amour romantique a long terme, en plus des reactions chimiques au corps qui seront souvent associees a votre amour intense. Par consequent, la derniere consideration concernant le «coup de foudre» devra etre de savoir s’il a le pouvoir durable d’autres types d’affection. C’est la que le sujet devient quelque minimum subjective, etant donne qu’il n’y a aucun definition de ce que signifie reellement «amour». Moyen est-il le facteur le plus revelateur de l’amour? L’intensite d’la passion ou la fidelite des partenaires est-elle et cela definit vraiment une emotion la plus profonde?

Un amour romantique et durable va certainement etre allume a travers ces puissants moments initiaux; Une enquete recente a revele qu’environ 11% des relations a long terme commencaient par le coup de foudre, prouvant que ces emotions intensement ressenties peuvent conduire a 1 amour profond et romantique un coup que l’action, la croyance et des activites partagees entrent en jeu.

Selon la recherche et le sens logique, il apparait que le «coup de foudre» reste tout a fait possible, mais tel pour toute question du c?ur, i§a depend de l'individu. Pour les gens ayant besoin davantage d'une connexion tangible, d'la connaissance du sens de l'humour de la personne ou des objectifs et interets partages, alors la sensation instantanee de «coup de foudre» pourra etre impossible, tandis que d'autres peuvent etre susceptibles de tomber amoureux a chaque fois. fois qu'ils marchent dans la rue.