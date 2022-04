Schmuel Markman Gluhoky, Russia 1907 twenty five Globoki 176

Schmul Markman Dorkschitz 1902 16 Dokshitz 177. Schmul Markman Dokschitz, Russia 1912 11 Dokshitz 178. Sender Markman Wolkowyschki 1902 20 179. Slate Markman Wilna 1899 11 Vilna 180. Solomon Markman Minsk 1904 26 Minsk 181. Sonia Markman Malin, Poland 1922 several 182. Sonia Markman Kieff/Russia 1922 2 183. Sore Markman Bublicz, Russia 1907 twenty-five 184. Sore Markman Dokschitzi, Russia 1912 17 Dokshitz 185. Sten Hjalmar Markman Stockholm, Sweden 1924 twenty six 186. Uscher Markman Malin, Russia 1913 25 187. Yale Markman 1923 twenty two 188.

.step one. Malke Smargonski Dorozin 1904 twenty-two dos. Mirke Smargonski Dorozin 1904 18 step three. Reisel Smargonski Dorozin 1904 48 4. Scherne Smargonski Janows 1905 20 5. Sore Smargonski Dalginew, Russia 1910 twenty two

Precise Suits (4) Identity off Passenger Quarters Turned up Years to the Arrival 1. Ainik Smorgonski Schesitza, Russia 1911 23 2. David Smorgonski Wilna 1898 45 step 3. Israel Smorgonski 1895 19 4. Riwke Smorgonski Lide, Russia 1911 twenty eight

Term off Passenger House Turned up Decades on Arrival step 1. David Smorgonsky Durnok 1902 43 2. Josef Smorgonsky Wilna 1904 19 step 3. Josef Smorgonsky Wilna 1904 21 cuatro. Lipe Smorgonsky Wilna 1904 twenty eight 5. Riwke Smorgonsky Lide 1906 23 step one. Beila Smargonsky Dewenizky 1904 31 dos. Breine Smargonsky Milna 1905 33 step three. Leah Smargonsky Dewenizky 1904 six 4. Raschel Smargonsky Lida 1900 19 5. Ruwin Smargonsky Smorgon, Russia 1913 37

Appropriate Suits (265) Name of Passenger Home Arrived Ages to the Arrival step one. Meier Gitlin Reri. Abe Gitlin Kriwitz 1906 5 Krivichi step three. Abrahm Gitlin Katarlik 1907 62 cuatro. Abram Gitlin Minsk 1904 17 Minsk 5. Abram Gitlin Ostroleuka, Russia 1906 38 six. Abram Gitlin Tschaschniki, Russia 1909 31 seven. Abram Gitlin Sloninn, Russia 1910 5 Slonim 8. Abram Gitlin Gitlin Gordoczis, Russia 1913 17 ten. Abram Itze Gitlin Radoszkowicziz 1903 23 radoshkovichi eleven. Abr. F. Gitlin 1896 forty eight twelve. Anna Gitlin Grodno 1900 5 Grodno thirteen. Aron Dawid Gitlin Borcsow, Russia 1912 11 Borisov 14. Beile Gitlin Minsk 1898 55 Minsk 16. Beile Gitlin Berezany 1904 20 17. Bencze Gitlin Kapitkewitz 1906 21 18. Benjamin Gitlin Zotudok, Poland 1921 twenty five 19.

Benzron Gitlin Rudrizo, Russia 1912 twenty-seven 20. Berel Gitlin Slutzk, Russia 1910 8 Slutzk 21. Berko Gitlin Uzola, Poland 1921 18 twenty two. Berl Gitlin Borisow, Russia 1914 19 Borisov 23. Blum Age. Gitlin 1904 23 twenty-four. Blume Gitlin Laban 1904 23 Luban twenty five. Blume Gitlin Usda, Minsk 1908 26 Uzda 26. Boruch Gitlin Minsk 1904 23 Minsk twenty-seven. Boruch Gitlin Katarlik 1907 eleven twenty eight. Breine Gitlin Minsk, Russia 1906 forty Minsk 30. Broche Gitlin Kopatkewitz, Russia 1912 seven 30. Chaie Gitlin Minsk, Russia 1906 eight Minsk 29. Chaie Gitlin Mohilew 1906 22 thirty-two. Chaie Gitlin Wilna, Wilna 1907 eight Vilna 33. Chaim Gitlin Ko. Chaim Gitlin Russia 1904 twenty-seven thirty five. CHAIM GITLIN VILNA 1905 21 Vilna 36. Chaim Gitlin Dalhinow 1905 nine Dolhinov 37. Chaim Gitlin Wilna 1906 23 Vilna 38.

Chaim Gitlin Minsk, Russia 1909 33 Minsk 39

Chaim Gitlin Dalhinow, Russia 1911 21 Dolhinov 40. Chaim Gitlin Minsk, Russia 1913 40 Minsk 41. Chaim Ber Gitlin Borcsow, Russia 1912 4 Borisov 42. Chaje Gitlin Minsk 1905 37 Minsk 43. Chane Gitlin Katarlik 1907 sixty forty two. Chane Gitlin Minsk, Russia 1914 eleven Minsk 45. Chasche Gitlin 1896 17 46. Chasche Gitlin Borcsow, Russia 1912 nine Borisov 47. Chassie Gitlin Minsk, Russia 1914 step one minsk 48. Chawe Gitlin Kiew, Russia 1907 dos forty two. Chawe Gitlin Czaszniki, Russia 1911 30 fifty. Cheike Gitlin Sloninn, Russia 1910 43 Slonim 51. Chiena Gitlin Slutzk, Russia 1910 ten Slutzk 52. Dane Gitlin Minsk, Russia 1914 9 53. David Gitlin London 1904 twenty eight 54. David Gitlin Koiweper 1906 8 55. David Gitlin Reisk, Poland 1920 19 56.