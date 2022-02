Sangrado 3 dias despues de mi primera oportunidad pareja enamorando

Sangrado 3 dias despues de mi primera oportunidad https://datingmentor.org/es/citas-ruso/ pareja enamorando

Soy la chica sobre 19 anos, sufro de amenorrea primaria, por lo que Jami?s he tenido ciclo menstrual, aun voy al medico por ello.El sabado 22 de dic. Tuve mi primera comunicacion sexual, hubo dolor, si, No obstante no muy, por mi amenorrea nunca crei obligatorio utilizar resguardo, confio en el y no ha transpirado sobre todas maneras el nunca termino, ni dentro ni externamente de mi, sencillamente fue iniciarme en lo cual, despues de el acto fui al banera y note que sangraba un poquito, me bane desplazandolo hacia el pelo Colocar un panti protector, a lo largo de el domingo y no ha transpirado el lunes hice mi vida normal, no sentia el menor marchas aparte sobre la ligera incomodo en mi vagina, la crei normal, aunque actualmente martes aun sangro, debido a nunca siento dolor ni cosquilleo, al completo esta normal a nunca acontecer por el sangrado, me gustaria conocer En Caso De Que seria normal, que despues de dichos dias aun sangre desplazandolo hacia el pelo si seria concebible que sea mi periodo, lo cual nunca creo, es extremadamente escaso de ser mi periodo.

Primeramente que nada afortunado navidad !Ahora En Caso De Que te explico amiga, bien sabemos que cada chica seria distinta, y si sangra ese fecha al tener su primera comunicacion sexual, debido a mas logico que todos sabemos. ?Puedes abusar dias despues?Si porque, porque al acontecer virgen abrimos la cavidad desplazandolo hacia el pelo se van desgarrando las paredes vaginales desplazandolo hacia el pelo de ocasion en cuando al orinar o por la nada salga mortandad rosita o roja No obstante poquito adentro sobre lo normal tambien 4 o 3 dias. Debido a que te digo que es normal.nunca te preocupes tranquila, eso es algo excesivamente simple de interpretar asi como ninguna cosa delicado. En la actualidad bien En Caso De Que con los dias pri?ximos sigues sangrando un poco mas de lo normal entonces percibe asi como checa al medico, sin embargo si ocasion que se te calma o separado son pequenitas gotitas rosadas o rojitas despreocupate. Igual que te digo es algo normal =)Cualquier intercambio hazmelo saber.Si sigues sangrando, puede que sea tu periodo, mas bien inicios primarios a la totalidad de las hembras les puede ocurrir de este modo, unico sasngran muy muy poco, ojala e igualmente sea eso, que bueno seria!nunca seria ninguna cosa grave ninguna de estas dos cosas. Relajate desplazandolo hacia el pelo tranquilizate!Yo nunca veo ninguna cosa exteriormente sobre lo normal o nada grave,Aqui estoy Con El Fin De ayudarte desplazandolo hacia el pelo igual que te digo todo marchas que notes hazmelo conocer!

