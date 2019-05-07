Sağduyu Zamanı

YSK İBB başkanlığı seçimin yenilenmesine karar verdi. İmamoğlu mazbatayı iade edecek. Seçim 23 Haziran’da tekrarlanacak.

Bu konudaki görüşlerimi birkaç yazı ile açıklamıştım. YSK kararına rağmen aynı yerdeyim. İptal kararı bana göre yanlış. YSK elbette iptal sebeplerini ayrıntılı biçimde açıklayacaktır. Ancak, benim görebildiğim kadarıyla, seçimin iptalini gerektirecek sağlam gerekçeler yoktu. İddialar çok soyuttu ve doğru olmaları dahi seçimlerin ciddî biçimde etkilendiğini ispatlamaya yetmezdi.

Bununla beraber artık bu meseleleri tartışmanın fazla anlamı kalmadı. Yaşananlardan ders alarak ilerde daha sağlıklı seçimler gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durmak lâzım.

CHP ve Mİ bu karadan memnuniyet duymayacak. Haksızlığa uğradığını düşünecek. AK Parti ve Cİ ise sevinecek. Adaletin tecelli ettiğini düşünecek. Gelgelelim şimdi en önemli mesele kimin sevindiği kimin üzüldüğü değil, kurallara uyulması ve sükûnet içinde istikbale yürünmesi.

Seçim sisteminin en üst organı YSK. YSK kararları kesin. Daha üst bir yargı organına götürülmesi mümkün değil. Bu yüzden YSK’nın bir konuda karar vermesi o konuda son sözün söylenmesi anlamına gelir. Taraflar lehlerine de olsa aleyhlerine de olsa bunu kabul etmek zorunda. Aksi takdirde gelecekteki tüm seçimler tehlikeye düşer. Yani tüm tarafların kararı kabul etmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Özellikle CHP’nin tabanını provoke etmekten uzak durması, üyelerinin ve seçmenlerinin enerjisini sokaklara değil yeni seçimlere yönlendirmesi hayatî önem taşıyor.

Ayrıca şu noktaların da altını çizmek isterim: Seçim kararının kime yaracağı bugünden bilinemez. Bu yüzden Cİ’nin çok sevinmesi de, Mİ’nin çok üzülmesi de gereksiz. Seçimlerden istediği sonucun çıkmasını kimse garanti edemez. İstanbul halkında İmamoğlu’nun haksızlığa uğratıldığı doğrultusunda bir kanaat oluşursa bu İmamoğlu’nun daha büyük bir farkla seçimi kazanmasına yol açabilir. Bu durumda Cİ İstanbul gibi önemli bir yerdeki seçimi çok az oy farkıyla kaybetmemenin sevincini yaşarken daha ağır ve çok daha geniş menfî siyasî sonuçları olacak bir tabloyla karşılaşabilir.

El birliğiyle, sakin ve nazik biçimde yeni seçimi gerçekleştirelim.

Yenişafak, 7 Mayıs 2019