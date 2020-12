Roulette Online

Il grande fascino della Roulette online o tradizionle è rimasto immutata negli anni ed è da ricercare nel fatto che questo gioco si svolge oggi esattamente come si svolgeva 300 anni fa. La roulette è senza ombra di dubbio uno dei giochi di casinò più amati dai giocatori.

E quando troverai un sito che ti piace, ci vorrà un po’ per farci l’abitudine. Giocare senza soldi ti farà capire se la tua nuova strategia funziona senza mettere a repentaglio il bankroll.

Nota in tutto il mondo, esiste in diverse versioni, di cui le più famose sono la roulette americana e quella europea . Fino a poco tempo fa, per giocare al questo gioco occorreva recarsi in un casinò come quelli di Sanremo o di Venezia. Su questa pagina puoi giocare alla roulette online più popolare – gratis e senza registrazione o download. Clicca su uno qualunque dei giochi per andare alla sua pagina e cominciare a giocare gratis. Se sei un fan della roulette allora trovare dei bonus di casino roulette-friendly ti darà molti più soldi da goderti e con cui scommettere ai tavoli. Per sapere se un bonus include le scommesse sulla roulette controlla i termini e condizioni del bonus. Questi sono i siti che dovresti cercare per giocare se vuoi massimizzare il tuo tempo e i tuoi soldi al tavolo della roulette

Lo zero rappresenta il vantaggio per il banco, tanto che questa peculiarità assume il nome di “Tassa sullo zero”. Se si gioca una chance semplice o una chance doppia con l’uscita dello zero nessun giocatore risulta vincente. Le fiches puntate vengono o incassate o messe “in prigione” a seconda delle regole di quel tavolo. Alcuni casinò in passato hanno provato ad eliminare lo zero ma poiché questo incide poco sulla fortuna e sulle vincite è stato rintrodotto.

