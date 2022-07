Roman graphique collection finie Europe 10 albums Francais

Cote d’Ivoire, 1978. Aya vit pour Yopougon, Le coin populaire d’Abidjan. Elle a dix-neuf annees. Partageant son temps entre le article scolaire (c’est de eleve plutot de confiance !), les deux amies Adjoua et Bintou, et sa propre famille, Aya a de belles ambitions : celle-ci veut devenir medecin ! Aya pour Yopougon nous preuve l’Afrique comme on en cause rarement. Qu’est-ce que ca fera en bien ! Au-dela des « films de meufs », votre jolie serie aborde quelques questions de societe vraiment pertinentes : le poids d’une famille et de l’autorite, l’education, le poste des jeunes filles au sein d’ ma societe. Gaie, savoureuse, votre histoire du vocabulaire lorsque depaysant et presque poetique est illustree par Clement Oubrerie dont les dessins – faussement naifs, comme parai®t l’etre l’histoire – et J’ai palette de coloris restituent bien l’ambiance et les differents moments d’une journee. Nombre voulu, meme lorsque du fil quelques albums, l’histoire s’etire en longueur… legerement super vraisemblablement. Loin des cliches Avec l’Afrique, collection a decouvrir, deh !!

Je partage pleinement l’opinion que nous passons un moment tres agreable Grace a une telle bd rafraichissante loin quelques cliches habituels dans l’Afrique avec ses guerres et famines. D’ordinaire, je serai sans doute passe pour cote peut-etre a cause d’un graphisme quelque peu simplet. Je n’ai quand meme reussi enfin a Correctement apprecier votre crayonne particulier et expressif melant de chaudes coloris.

Cependant, ces albums qui content tous les chroniques de belles jeunes africaines , lequel souhaitent garantir un avenir chacune pour leur sorte regorgent pas vrai juste de verites Neanmoins, en outre d’humanite. Nous vivons avec mon regard amuse leurs soucis entre de la forte autorite parentale et leurs deboires meetic.

J’ai eu legerement de mal au milieu des expressions de langage typiquement ivoiriennes Pourtant on arrive a s’y faire et on se te prend du jeu. On ressent reellement une espece d’ambiance typiquement africaine. Ceci fait d’un bien de lire Plusieurs bds qui relevent Un niveau. Un resultat de la grosse maturite.

Pour autant, des suites , lequel se succedent commencent a desintegrer petit pour petit ma https://datingmentor.org/fr/internationalcupid-review/ magie , lequel avait opere au cours des 2 premiers tomes. Ca devient un peu n’importe quoi a l’image des soap TV. Voila dommage car l’auteur aurait du s’arreter et ne point rallonger inconsiderement ma sauce.

L’Afrique tel on n’a nullement l’habitude d’une voir ! C’est leger, Voila drole. J’ai devore l’integralite des tomes. De reellement agreables moments de divertissement !!

Gui?re embale Pas que ca

pris Votre tome 1 le regard fermes sur nos anecdotes dythirambliques sur votre serie.

je n’ai pas ete emballe Pas que i§a, je n’arrive nullement a accrocher a toutes les personnages, un attitude puerile m’exaspere Pas qu’elle me fait rigoler. L’histoire alors n’arrive jamais a me captiver.

je n’ai pris le tome 2 i propos de environ mefiance, tout en me disant que j’allais pourra etre avoir le declic, et beaucoup pas vrai, cette serie n’etait Manque pour moi.

Mega deception pour ce volume en regard une classe du parai®t d’la collection. D’une part, Voila certes minime, le dessin et la teinte ont continue le travail pour modification apparu de Ce tome 5. Ce dessin reste votre fois Pas fin, plus expliques. Paradoxalement cela me gene, l’identite visuel de la serie de est altere, au point qu’on pourrait aisement penser que l’album est dessine par quelqu’un d’autre que C.Oubrerie. D’autre part, la narration utilise quelques travers Afin de arriver pour conclure, manifestement hativement, sa collection. Leurs dernieres planches seront caricaturales concernant de la serie dont le bon rythme avait ete achete des le premier album. De mi?me de 10 planches : Bonaventure Sissoko trouve votre gamin, Gregoire un pere, Moussa est decore, Aya fait arreter le mechant prof etc. Pourquoi Notre recherche pour bien tarifs d’la fin heureuse ?

Tout se denoue a Yopougon, vos masques tombent et tous les goi»ts doivent etre assumes. Et toujours Le melange de serieux et d’humour , lequel font le piment et l’originalite pour une telle serie. Meme apres le happy-end final, super excellent pour etre honnete, nous regretterons Aya et ses copines.

Je ne pas encor fini ni a sa moitier maiis je doiis diir kil n’etait gui?re ceux ke j’imaginner

j’imaginner kelkue chose pour . plus sii je puis dir De surcroi®t simpa, avk plus d’humour, de joie, de sensation, de curiosite et plus de suspence ou dialogue Pas interessant