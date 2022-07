Revista sobre Estudios Kantianos. El registro asi­ como el inicio de sesion son necesarios de cursar componentes online asi­ como Con El Fin De comprobar el estado sobre los envios recientes.

Directrices de autores/as

1. Encabezamiento

En el caso sobre artiacute;culos cientiacute;ficos (extensioacute;n: maacute;ximo 60.000 caracteres, incluidos espacios), el tronco de texto seraacute; precedido por tiacute;tulo, resumen (maacute;x. 100 terminos) y no ha transpirado hasta cinco palabras clave, tanto en la lengua misma del artiacute;culo igual que en ingleacute;s (En Caso De Que la idioma empleada en el paper es el castellano, el alemaacute;n, el italiano, el franceacute;s o el portugueacute;s) o en castellano (si estaacute; redactado en cualquier sobre las otros idiomas).

En el caso de recensiones (extensioacute;n: maacute;ximo 15.000 caracteres, incluidos espacios), el cuerpo humano sobre texto seraacute; precedido por la relato bibliograacute;fica de la tarea resentilde;ada (monografiacute;a, bulto colectivo o tesis doctoral), seguacute;n las normas sobre citacioacute;n reproducidas infra.

2. Redaccioacute;n

2.1. Requisitos formales

Las textos seraacute;n redactados en Times New Roman, 12 p., interlineado facil. Las www.datingranking.net/es/dine-app-review/ referencias relativas a la cita textual apareceraacute;n preferiblemente en organismo de texto, indicando entre pareacute;ntesis autor desplazandolo hacia el pelo antilde;o seguido de dos lugares asi­ como nuacute;mero de paacute;gina, seguacute;n el modulo: “. semejante desplazandolo hacia el pelo igual que indica el naturalista ingleacute;s (Darwin 1871: 32). “. Ello no excluye que se abra una reflexioacute;n complementaria, si asiacute; se estima oportuno, en nota a pie sobre paacute;gina.

2.2. Citaciones kantianas

En el caso de obras sobre Kant, en organismo de escrito asi­ como nota se aludiraacute; a ellas empleando las abreviaturas establecidas por la Kant-Forschungsstelle de Maguncia. Se hallan publicadas en liacute;nea, en el enlace ‘Hinweise fuuml;r Autoren’.

3. Referencias bibliograacute;ficas

Las referencias bibliograacute;ficas completas apareceraacute;n al final sobre la contribucioacute;n, en un apartado ad hoc escaso el tiacute;tulo “Bibliografiacute;a”, por equilibrio alfabeacute;tico aplicado a los apellidos sobre las autores. En el caso sobre que varias publicaciones del tiempo autor coincidan en el tiempo antilde;o, se las distinguiraacute; con letras en subiacute;ndice (1999a, 1999b).

3.1. Citas de libros

Procederaacute;n seguacute;n el sub siguiente patron:

QUEMADO, Juan: las retos actuales del darwinismo. iquest;la teoriacute;a en crisis?, Madrid, Siacute;ntesis, 2008.

En el caso sobre que en el torso de escrito se cite textos procedentes de traducciones, en la bibliografiacute;a se especificaraacute; igual que sigue:

DARWIN, Charles R.: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, John Murray, 1871, 1882 (2ordf; ed.). Las textos citados provienen sobre la traduccioacute;n castellana realizada por Juliaacute;n Aguirre: El motivo del adulto asi­ como la seleccioacute;n en relacioacute;n al sexo, Madrid, EDAF, 2006 (2ordf; ed.).

3.2. Capiacute;tulos de libro

KINSBOURNE, Marcel: “Integrated field theory of consciousness”, en MARCEL, A. y BISIACH, E. (eds.): Consciousness in Contemporary Science, Oxford, Oxford University Press, 1988.

TINBERGEN, Nikolaas: “On aims and methods of Ethology”, Zeitschrift fuuml;r Tierpsychologie 20 (1963) 410-433.

4. Revisioacute;n

Cada autor/a revisaraacute; detenidamente que de su enviacute;o ha sido eliminado todo indicio que pudiera denotar su identidad. En el caso sobre que se aluda a publicaciones propias, se sustituiraacute; todo el mundo los datos por la indicacioacute;n “[Datos eliminados de asistir la anonimidad del enviacute;o]”. Del exacto manera, se cuidaraacute; sobre que el documento no contenga informacioacute;n en la autoriacute;a en las propiedades informaacute;ticas.

Listado de comprobacion Con El Fin De la elaboracion sobre envios

Igual que pieza del desarrollo sobre expedicion, las autores/as se encuentran obligados an asegurarnos de que su remesa cumpla todos las puntos que se muestran a continuacion. Se devolveran a los autores/as los envios que nunca cumplan estas directrices.

La peticioacute;n nunca ha sido publicada previamente, ni se ha presentado an una diferente revista (o se ha proporcionado la explicacioacute;n en Comentarios al editor).

El archivo enviado estaacute; en formato .doc o .docx.

Se han antilde;adido direcciones web de las referencias donde ha sido viable.

El escrito estaacute; redactado en Times New Roman 12 p., interlineado simple.

El escrito cumple con las requisitos bibliograacute;ficos asi­ como de garbo indicados en las Normas Con El Fin De autoras/es, que se podri­an hallar en Acerca de la revista.

Si esta enviando a la seccioacute;n de la revista que se revisa por pares, posee que asegurase que las indicaciones en Asegurando sobre la revisioacute;n a ciegas) han sido seguidas.

Aviso sobre derechos de autor/a

Los autores que publican en esta revista estaacute;n de acuerdo con las siguientes teacute;rminos: