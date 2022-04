Resulta una sesion naked (desnudo) o underwear (en ropa interior)”, llevan un tejido desde la entidad

En Madrid existe en torno a unos 20 o 30 clubes sobre sexo entre los dedicados al publico hetero asi­ como al publico gay

2 chicos andan de madrugada por una avenida sobre Lavapies. Van mirando el movil. “Creo que seri­a aqui”, comenta alguno sobre ellos. Se paran. Echan un vistazo a su en torno a; nunca existe ningun bar ni discoteca, unicamente una camino de color sable levemente iluminada, que sobre casualidad se abre. Salen 3 hombres de unos 30 anos. “seri­a ahi”, senala uno de los chicos la entrada de The Ring, un club de sexo de Madrid. La puerta esta cerrada. Tenemos que atraer al timbre de alcanzar traspasar el dintel. Detras de unos segundos de espera, se permite el comunicacion. “de entrar hay que realizarse socio”, avisan en la parte de dentro. Antiguamente sobre pagar las 11 eurillos sobre la entrada, “que abarca la consumicion”, se rellena un formulario asi­ como ya si se penetra en el club dedicado exclusivamente a varones. “seri­a la primera oportunidad que vengo”, reconoce en pobre Algunos de los chicos. Su amigo bien lo conoce. Para tranquilizarle le dice que puede permanecer en calzoncillos, “pero nunca te quites las zapatillas”, avisa.

” Unas taquillas, en las que desvestirse, y no ha transpirado una pastilla tenuemente iluminada reciben. ” Lo principal, la copa”, dice el neofito. Con ella, proporcionan condones gratis (la promocion del sexo seguro seri­a criterio general en aquellos locales). Un par de tragos y no ha transpirado ya esta vivo para descender las escaleras.

Los bajos son laberinticos, con diversos habitaciones. En vi­a sobre una sobre ellas Se Muestra un ring de boxeo, que da sustantivo al local. Referente a la lona, tres pugiles desnudos. Alguno de ellos, fibrado desplazandolo hacia el pelo atractivo, esta de pata. Otro le practica una felacion. El tercero disfruta con mirar, rozar asi­ como masturbarse. Abajo del ring dos espectadores disfrutan del show. “ejercitar sexo en ningun caso es reprobable”, opina Celia Blanco, reportero experta en sexo desplazandolo hacia el pelo conductora del proyecto Contigo en el interior de la Cadena SER. “Creo que se han superado algunos tabues que existian antiguamente asi­ como gran cantidad de temas se podri­an discutir mas abiertamente”, anade. a carencia sobre un registro formal, en Madrid Existen en torno a unos 20 o 30 clubes sobre sexo entre el dedicado al publico hetero asi­ como al publico gay; curiosamente ha sido impracticable dar con un sex club dedicado a las lesbianas en la capital asi igual que en otras ciudades espanolas. Blanco deje carente pudor referente a las locales sobre sexo para parejas heterosexuales que ha frecuentado en la capital. Se Normalmente denominar sobre swingers (dedicados al canje sobre parejas) pero ciertos prefieren denominarse “locales liberales”. Instantes, cerca de Doctor Esquerdo, seri­a uno sobre ellos.

“Queremos alejarnos de el modelo que imperaba en dichos sitios”, disponen desde la entidad sobre Momentos, “por eso cuidamos bastantes las detalles, la programacion musical desplazandolo hacia el pelo las fiestas tematicas. De el disfrutar sobre las clientes llevan un tejido con 2 piscinas, sauna, mazmorra, pajarera y no ha transpirado un confesionario. “En la fiesta de spanking [azotes], un varon morapio con la caja envuelta como para regalo. La abri asi­ como dentro habia la fusta”, recuerda Blanco. No obstante se dedican an igual, entre las locales centrados en el publico heterosexual y el gay hay matices. Dentro de las diferencias se encuentran los juguetes la Cruz de San Andres, con maneras sobre aspa para atarse, dispone de abundante triunfo en los locales de swingers mismamente como la silla del ginecologo; en los gais triunfan los columpios. Usuales a los dos son las glory holes (agujeros sobre paraiso) la pared con agujeros en los que cada alguno coloca la parte del cadaver (boca, falo, culo, mano. ) que brinda de el disfrute desde el otro lado. El comunicacion igualmente goza de matices mientras la entrada a un sex club gay ronda las 12 eurillos, en individuo hetero Tenemos una diversa relacion sobre precios las parejas pagan entre 20 y 30 euros; los hombres solos, 50 euros (que Posibilitan acceder a la franja sobre espera, en donde te tomas la copa Incluso que la pareja invita a pasar al interior); las mujeres solas entran gratis.

“Me siento extremadamente segura”

Veronica Martin, sobre 33 anos, acudio por primera ocasiin an alguno de estos locales permite poco mas sobre un anualidad “Fui con un amigo con el que tenia relaciones sexuales esporadicas que me lo planteo”. Esa primera vez le surgio durante un trayecto a Berlin “Alli seri­a muy normal”. Nunca se considera asidua, sin embargo detras de esa primera destreza en Alemania, ha acudido un par de veces mas. “Me gusta”, reconoce, “me da la impresion un lugar en donde puedes realizar lo que te apetezca desde ver o masturbarte Incluso interaccionar con otra publico. Tambien, me siento muy segura y extremadamente comoda, que para mi seri­a muy importante; se nota que desde la organizacion se esta extremadamente pendiente sobre que cualquier vaya bien”, anade, “nunca tengo dificultad sobre que volvere”.

A pesar de que se reside la cierta normalizacion sobre las sex clubs -“creo que puede hacerse un simil con lo que ocurria con las sex shops realiza unos anos”, apunta Martin-, en Espana aun emanan un halo de misterio. “existe un leve velocidades de comprension; debido a nunca nos avergonzamos sobre ir a un local a donde se practica sexo”, dice Aurelio Caton, sobre 41 anos. “Lo normal siempre ha sido que los consumidores lo lleve a cabo; lo laborioso, que lo admitiera”, anade Caton, responsable sobre Boyberry Madrid, otro local a donde se practica sexo Ademi?s dedicado al publico gay en el barrio sobre Malasana. a desigualdad de The Ring, este lugar goza de enormes cristaleras que proporcionan a un esquinazo sobre la avenida de Valverde. Por medio de ellas se ve una barra y unos estantes en donde se vende material sensual. En contraste con los anteriores, este posee la licencia de sex shop con show en vivo. Son las 2 modalidades principales con las que se inscriben estos espacios no obstante hay mas variaciones.