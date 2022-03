Reste pour persuader et embarquer, note J’ai journaliste et productrice Souad Soulimani, de L’Observatoire en Sport Business.

Souad Soulimani est de la journaliste et productrice independante membre de L’Observatoire de ce Sport Business de 2016. Fondatrice pour MediaSpoliS experte dans l’education aux medias et la production de contenus dedies du leadership feminin, i§a reste en outre presidente de Radio Declic , lequel engendre sa parole a toutes les habitants des quartiers populaires dans des sujets societaux majeurs. L’Observatoire d’un Sport Business est Mon Think Tank du cabinet In&Sport dont la vocation est de donner quelques observations et des decryptages sur l’evolution du sport, tant Avec sa dimension economique que sociale.

J’ai de recente de l’equipe , lequel fera de ce bien avec les handballeuses tricolores championnes olympiques rappelle que des athletes performent et bousculent tous les inspiration recues.

En outre Mon rugby , lequel tire les codes et met pour l’honneur Avec sa meme soiree Antoine Dupont qui se presente ainsi comme le 3eme Francais pour s’emparer du titre de meilleur joueur mondial pour XV et…c’est un coup Sans compter que un cocorico etant donne que cote femm

La de la recente pour l’equipe qui fait en Correctement au milieu des handballeuses tricolores championnes olympiques rappelle que des athletes performent et bousculent nos idees recues. En outre Mon rugby qui tire les codes et met a l’honneur dans J’ai aussi soiree Antoine Dupont qui devient Ce 3eme Francais a s’emparer en titre pour meilleur joueur mondial a XV et…c’est un coup Sans compter que mon cocorico puisque cote dames, vraiment la aussi de la athlete Francaise , lequel reste elue meilleure joueuse du monde de rugby a 7 : Anne-Cecile Ciofani. De la toute premiere pour une Francaise , lequel s’est hissee a l’egard de l’equipe annuler abonnement tsdating nationale a sa deuxieme place quelques JO de Tokyo 2020. Et si on continue au sein des medailles et recompenses, ces dames occupent franchement Mon terrain Gri?ce i concernant Notre deuxieme annee consecutive, Stephanie Frappart elue plus grande arbitre au monde avec Notre Federation internationale du football ainsi que J’ai statistique. Cette dernii?re se presente ainsi comme de cette fai§on 1 reference aussi bien Afin de tous les gari§ons que concernant ces dames dans le milieu de l’arbitrage. J’ai native d’un Plessis-Bouchard a officie lors pour 10 rencontres masculines dont 8 du Ligue 1, 1 du Ligue Europa et de en Conference Ligue.

es, vraiment la alors une athlete Francaise qui reste elue premii?re joueuse au monde pour rugby a 7 : Anne-Cecile Ciofani. Une premiere pour de Francaise , lequel s’est hissee a l’egard de l’equipe nationale a sa deuxieme place quelques JO de Tokyo 2020. Et quand on continue en medailles et recompenses, ces dames occupent bien Ce terrain Grace a concernant Notre deuxieme annee consecutive, Stephanie Frappart elue plus grande arbitre du monde avec votre Federation internationale d’un football ainsi que ma statistique. Celle-ci devient de la sorte, une reference autant Afin de tous les hommes que pour ces dames dans le milieu de l’arbitrage. J’ai native d’un Plessis-Bouchard a officie au cours de 10 rencontres masculines dont 10 en Ligue 1, 1 en Ligue Europa et de en Conference Ligue.

Si on a pose ces des precisions, on pourrait se affirmer : elles sont la, visibles et reconnues les femmes au monde de ce Sport. Et pourtant… vous devez aller Pas loin et suivre Ce parcours des athletes passionnees qui transmettent, deA tempsA enA temps au sein de votre douleur, vos valeurs d’un sport qu’on veut universel et , lequel cause du plus grand nombre mais , lequel ne un accorde pas forcement l’espace merite.

Et du coup que le sport « feminin » tente de se Realiser entendre pour s’imposer au moins a egalite pour traitement avec les gari§ons, nos faits divers et anecdotes ne cessent pour appeler nous rappeler le fosse qui y a encore avec ses deux mondes beaucoup distincts cela dit, , lequel Toutefois partagent analogues valeurs et s’adressent aux memes publics : tous les supporters. De quelle fai§on faire de nos feminines Plusieurs ambassadrices reconnues sur le plan sportif, societal et economique ? Parce que voili , on doit amener business ainsi que retombees autant concernant l’athlete que pour nos marques et sponsors qui jouent le jeu. Et s’adresser maintenant et dimanche a tous ceux, annonceurs, medias, entreprises , marques ou supporters qui hesitent i nouveau pour « consommer » feminin.

De la etude pour jouer collectif

Le dernier point a d’ailleurs ete traite et challenge par Two Circles du partenariat Grace a SPORSORA Avec de la etude presentee a J’ai FDJ. Le sport feminin, compte plus de 12 millions pour fans et detient un reel potentiel pour developpement economique. Si les fans pour sport ont Pas que jamais une reelle propension a suivre, voir et soutenir Un sport feminin (56%), des ressources generes via des athletes, equipes et evenements en sport feminin de bas niveau de France (293M€) paraissent toujours grandement limites avec rapport a ceux de leurs homologues masculins (6 fois minimum). Comment l’expliquer et surtout comment y remedier ? Magali Tezenas de ce Montcel, deleguee Generale de SPORSORA rappelle que l’on doit penser et influencer l’essor de l’economie d’un sport a l’egard de 1 engagement extri?mement de contribuer au developpement de ce sport feminin. Celle-ci poursuit « Nous sommes convaincus que sa force de notre collectif engage peut Realiser bouger tous les lignes Avec Le theme , lequel implique chacune des parties prenantes. Nous nous sommes concentres jusqu’a present sur l’interet d’etre partenaire d’un sport feminin concernant une marque. Nous sommes d’argent particulierement heureux de nos jours de completer une contribution Gri?ce i une telle etude menee du collaboration i propos de Two Circles , lequel preuve des ecarts demeurant bien pour combler Pourtant surtout le potentiel economique du sport feminin concernant les divers types d’acteurs economiques impliques. »

Et d’un potentiel, Votre sport feminin n’en manque gui?re tel Un precise Geraldine PONS, Directrice Plusieurs sports Eurosport France : « Ce sport feminin ne doit Manque etre pense tel Le bonus qu’on propose Avec votre negociation des droits en sport masculin mais bien tel 1 bien specifique manii?re votre potentiel mediatique. Pour faire evoluer sa mediatisation du sport feminin, il faut augmenter votre couverture mediatique de s’appuyant dans la retransmission pour competitions sportives et via Plusieurs contenus pas vrai live, puis, s’assurer de la pertinence de ce spectacle qu’on propose notamment sur les horaires de retransmission, nos lieux de competition ou encore de storytelling ».