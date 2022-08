Requiem https://datingrating.net/es/asiandating-review/ por el topless. Son las primeros anos de vida ochenta, seri­a esti­o desplazandolo hacia el pelo en esta parte de la playa sobre Sotogrande aun crecen palmitos y no ha transpirado tagarninas desplazandolo hacia el pelo en ocasiones levanta el revoloteo una bandada sobre flamencos.

Ilya U. Topper

Redactor (Almeria, 1972). Reside en Estambul, a donde trabaja de la compania Efe.

Publicado el 19 Sep 2018

Estambul | Agosto 2018

– Mama, igual que no me des la pelota, le digo a abuelo que tu asi­ como tu amiga estais ensenando las tetas. – Como se lo cuentes, te fugaz la pichilla.

Carmen y su amiga Mimunt, la sobre La Linea, la otra de Melilla, trabajan en hosteleria, son proletarias, nunca deben todavia treinta anos. Son la primera generacion de Espana que permite topless en la playa: a las madres les habia tocado, en los sesenta, conquistar el bikini. De ellas seri­a la continuacion sobre la evolucion social que deja detras la dictadura, los sermones del domingo, el No follaras, el al completo seri­a pecado. Estar en tetas en la playa ha dejado sobre ser pecado, desplazandolo hacia el pelo ha dejado sobre acontecer ilegal.

En la proxima decada, el topless se populariza tanto que no existe playa en Espana a donde nunca se mire normal. Salvo quizas las de Madrid, es decir Benidorm, por declarar algo. Quizas sea mas popular en Andalucia que en el este. Bien nunca hace carencia buscar calas apartadas: es habitual bien en la misma playa sobre La Linea, por no hablar del resto de Cadiz. Playas pegadas al paseo maritimo, llenas sobre sombrillas, neveras con cerveza, maris jugando al bingo, ninos dando por trasero con la pelota, abuelas. Esta vez nunca son – como en la epoca del bikini – las guiris: Hoy son las andaluzas.

Nunca llega a ser mayoritario, quizas lo lleve a cabo el diez por ciento, quizas el treinta. Aunque con una de cada diez seri­a bastante de obtener esa masa critica que lo convierte en normal: cualquiera que llegue se sentira comoda al quitarse la zona de en lo alto. En caso de que lo realizan las otros, podri­a ser no pasa nada. Ninguna persona te va a mirar.

Delimitar areas tipificadas igual que “playa nudista” no realiza mas que restringir el naturismo

En las franjas mas alejadas, dunas, calas que nunca llegan an acontecer reconditas, hacer nudismo ocurre an acontecer habitual. A finales de los anos noventa, en una sobre las ultimas ediciones, Diario16 invito a opinar sobre la cuestion ?Hacen carencia mas playas nudistas en Espana? A favor se manifestaba un dirigente sobre una asociacion naturista. En contra, otro naturista: Desde 1988, asi­ como claramente desde la reforma del Codigo Penal en 1995, el nudismo es legal en todas zonas. Delimitar areas tipificadas igual que “playa nudista” no hace mas que acortar el naturismo, ofreciendo a comprender que externamente de la seccii?n demarcada no se puede ejecutar. Lo cual seri­a falso. Estar en pelotas es una eleccion individual, nunca de zonas, conjuntos, categorias. Hay liberacii?n sobre desnudarse. La segregacion seri­a lo opuesto a la liberacii?n.

Seri­a legal en cualquier espacio publico. La normativa nunca diferencia. La ciudadania si. No sera delito circular por genial Via en pelotas, sin embargo la humanidad es gregaria y no ha transpirado prefiere efectuar lo que los demas, dentro sobre un margen de comodidad. Meterse en el agua desnudo es mas tranquilo que con un traje de licra pegado al cuerpo. En caso de que el proposito seri­a cobrar las rayos del sol en la tez, coger el sol en tetas es mas confortable que efectuarlo con el bikini puesto. Si lo hacen las demas.

Las otras lo hacian. La engendramiento de mi?s grande miraba Con El Fin De otro ala, cuando nunca se apuntaba incondicional a la tendencia. Consciente sobre que separado las leyes de la dictadura asi­ como el lograr del clero le habian privado durante decadas de apreciar el sol en las tetas. Ir con el sexo al aire era cosa de sitios apartados, No obstante el torso, ademas el mujeril, era permitido en la playa. Eso era el unanimidad de la sociedad espanola de finales del siglo XX: a la hora del banera, las tetas no son organos sexuales.

Hasta que llego Twitter.

Seri­a complejo colocar fecha al regreso triunfal del bikini. Fue paulatino. Ocurrio en la segunda lapso del siglo XXI. El esti­o ayer, en la playa de Cadiz – sobre Santa Maria del Mar al intenso de Cortadura y el Ventorrillo del Chato, cinco kilometros, decenas sobre miles sobre banistas – en 2005 habia en todas partes esa masa critica sobre chicas en tetas, ese diez por ciento infimo que posibilita hablar de que “aqui es normal”, hoy por hoy se podia contar el topless con las dedos sobre dos manos.

Lo que no se percibe en Twitter, no encontrari?s. En algun segundo de la termino, las tetas dejaron sobre existir

Cabo sobre Gata, agosto 2017, Playa de los Genoveses, un kilometro sobre arenas. Ratio del topless: cero (si no contamos a Mimunt), salvo 3 chicas, casi cerca de declarar refugiadas entre las rocas que marcan el final sobre la ensenada. En la ultima cala, de trabajoso via tras la cerro de cardos asi­ como un sendero deslizante, dentro de la decena escasa sobre jovenes que han conseguido alcanzar ese minusculo paraiso ellas van en bikini, todas.

A esta procreacion nunca le da Estilo que les vean las tetas las padres, suegros, vecinos, el carnicero de enfrente, el cliente de esta manana, igual que permite treinta anos de vida. Les da perfil que se las vean el colega del pretendiente, el primo, el companero. Les da la impresion incomodo, este quien este. Las tetas se han vuelto una parte indecente del cuerpo humano.

Esta es la ideologia de Facebook, esa verdad paralela en la cual todo el mundo vivimos desde permite diez anos (2007: 400.000 usuarios en Espana. 2009: 4 millones. 2010: 12 millones. 2018: 23 millones, es decir toda ser adulta que tu se cruza en una playa). Doce millones de pares sobre tetas, tragadas por un vortice de antimateria. Si a tu se le pasa elevar una foto de estar en topless en la tarro de su casa, las rayos cosmicos aniquiliran su cuenta entera. Estar en tetas deja de acontecer un evento social, sobre ociosidad compartido, sobre veraneo con colegas. Se convierte en una ofensa visual a la comunidad.