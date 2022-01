Reportage L'”Amour est au pre” : oui, voili , Herve et Stephanie seront i chaque fois du couple, ils nous ont accueillis chez eux

Herve a Correctement trouve l’amour grace pour l’emission culte de M6. Celibataire au cours de 43 annees, l’agriculteur picard, kiffe de ce public, roucoule maintenant manii?re Stephanie sa Normande.

Nous un avons rendu visite chez eux, au sein d’ sa Somme, au debut d’un annees de novembre.

Une voiture grise stationne au sein de ma jolie cour face pour J’ai belle maison de briques rouges typiques d’un nord d’la France. Elle est identifiee “61”, l’Orne, et cela n’etait gui?re commun au sein d’ votre departement 80 (Somme). “Ah ca, cette dernii?re ne changera Manque d’immatriculation, i§a reste super attachee a une region!”, lance Herve, agriculteur d’une saison 16 de cet'”Amour reste dans le pre”, Grace a toute la spontaneite et Votre bio qu’on lui connait.

Votre voiture appartient a Stephanie, sa propre compagne que celui-ci a rencontree au cours tout d’un intense speed-dating diffuse dans M6 et qui etait venue passer le sejour pour votre ferme chez lui Grace a l’autre pretendante, Vanessa. “Vanessa n’etait jamais gentille Gri?ce i votre serviteur, c’est pas passe entre nous, celle-ci etait tri?s dans sa competition”, confie Notre Normande de forcement. Ma mi?re d’Herve, Bernadette alias Bernaclette (pour sa mythique raclette a Notre poele) a d’emblee decouvert qu’elle avait l’air tri?s “rentre dessus”.

Chacune des premieres soir

Face a Karine Mon Marchand lundi jour lors de la premiere partie de ce “bilan”, des 2 tourtereaux ont explique roucouler forcement ensemble, loin quelques cameras pour M6. et ce de plus de sept mois a present. Tous les temps quelques premieres soir pour Herve qui possi?de toujours ete celibataire : premiere vie pour deux, premiers cadeaux, premiers emois, premiers reproches. Deja contacte on voit dix piges pour faire part de l’emission, le Picard ne se sentait pas “pret”. Aujourd’hui, il va i?tre investi a 100% dans sa relation.

Rana et Paco, leurs 2 mandarins bruyants

Cette apres-midi-la de debut novembre en Picardie, J’ai chi?re et tendre d’Herve nous ouvre ma porte. A la composition une maison de 35m2, l’ornementation reste tres. sobre et rustique. En fait, Mon couple ne s’y reste moyennement interesse. “on est installes ici depuis Un temps de juillet. On n’aime Manque une telle maison. Vraiment 1 location, Voila temporaire. Vivement qu’on du parte et qu’on degote 1 pur chez-nous i propos de Le petit jardin !” Stephane Plaza, mandate via Karine Votre Marchand, est dans le coup.

Afin de vivre entii?rement le histoire adore apres trois ans pour celibat, Stephanie a quitte J’ai Normandie en emportant 1 frigo, Le robot “compagnon” (“comme ca y’en a 2 maintenant”, rit Herve), mon micro-ondes, votre meuble, 1 armoire et surtout. les deux souris (sympa cela dit, bruyants), Rana et Paco, qu’elle a achetes concernant “faire de l’animation” des que cette dernii?re vivait seule Avec sa propre grosse maison. De femelle, mon male. Les mandarins vivent forcement par deux. Di?s que l’un est seul, y se laisse mourir. Toute comparaison i propos de Herve et Stephanie n’est pas envisageable.

Cuisine concernant lui, menage i sa place

Herve et Stephanie sont du couple avec plus de sept annees. Sept annees durant qui ils se sont “caches”. Reellement quelque temps pour sorties ensemble, ni en plein air, toujours moins au supermarche ou au restaurant. “L’autre moment, on a carrement caresse Ce bras. Je n’ai peur que nos futures sorties de couple creent Le attroupement, je n’aime Manque ca”, craint Stephanie, , lequel apprecie votre tranquillite. Votre blonde a toutes les ongles courts a en peu de temps trouve une activite d’aide-soignante dans cette region assez rurale.

A domicile, on se repartit les taches rapidement. “votre serviteur j’aime Correctement faire J’ai cuisine : patates, raclettes pour la poele tel maman, legumes. Faudra manger equilibre. La vaisselle, Voila plutot Stephanie. Je suis pour l’ecole des que je fais Plusieurs lessives !”, dit Herve, qui a grandi manii?re deux s?urs et qui n’etait donc jamais “largue” face aux femmes. Un peu maniaque, Herve ? “Di?s Que je fais J’ai vaisselle, des couteaux et fourchettes seront alignes”. “Afin de 1 cherie, ca va, Pourtant j’ai trouve que concernant mon homme ca fait drole !”, s’etonne Stephanie.

L’integralite des lundis week-end de que l’emission reste diffusee, pas de cuisine : Voila pizza “pour ne pas se mettre trop de retard”. Grace a d’un recul, Herve se voit pas mal. “j’habite plutot bon au sein d’ les interviews individuelles. J’ai retrouve le accent picard dans le portrait, en revanche pas trop lors une vie a J’ai ferme.” Et de souligner : “J’aurais pu etre pire que ca au niveau de la tete”.

“Soulagee de dechirer les photos”

Concernant le buffet en salon, Notre photo prise “via le petit pont”, la ou a veritablement commence leur histoire adore (avec mon bisou goulu), trone fierement. “Le petit pont, situe a cote une ferme, reste devenu votre endroit en question. Pendant mon moment, Avec chaque pont qu’on traversait, on se faisait Le bisou”, narre Herve.

L’agriculteur evite pour tri?s payer de photos manii?re sa tendre moitie, nous confie-t-il en plaisantant. Car l’integralite des telespectateurs pour M6 se souviennent de cette scene culte : Stephanie dechirant leurs photos de le ex thunes le regard ebahi d’Herve. “Ca m’a vraiment soulagee de faire ca. Notre ex habitait sa meme commune que mon emmenagement. Cela m’a embetee a Notre limite d’un harcelement. Je n’osais meme plus bouger pour i la maison car je me suis sentie surveillee”, poursuit l’aide-soignante, beaucoup contente d’avoir demenage a quelque 200 km de la. Mon lendemain matin, Herve a fini le travail de dechirant leurs parties restantes.

Retour Avec une telle toute premiere nuit torride.

Ils font des jours, M6 diffusait leurs interviews d’Herve et Stephanie, commentant leur premiere nuit adore. “Je crois que j’ai ete bon”, disait celui qui n’avait pas “pratique”. Une cherie, celle-ci, allait plus loin au sein des details : “Je pensais que Le pourrait i?tre rapide mais du fait ca a ete totalement l’inverse. A mon moment donne, j’esperais allumer sa lumiere. Je ne trouvais pas Mon bouton. On avait l’air loin de ce mur. Cela m’a dit: ‘Tu n’as Manque entendu que ca tapait Avec l’armoire.” Les commentaires avaient abonde sur les reseaux sociaux.

“J’etais tellement contente qu’il fallait que je parle. L’ingenieur du le, en ville, avait l’air occupe a rigoler, c’est la resilier abonnement chinalovecupid que j’ai realise que j’en avais peut-etre trop dit”, nous raconte Stephanie, a l’egard de de ce recul. “Je pensais Stephanie dans votre reserve, Neanmoins, quand je l’ai vue parler de notre toute premiere nuit, J’me parle dit qu’en fera gui?re du tout!”, complete Herve.