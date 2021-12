relation pour couple moderne votre vision dune femme

relation pour couple pratique la vision dune cherie #psychologie #neurosciences

de nos jours voila une production video concernant evoquer leurs echanges constructifs Avec J’ai vision dune couple avec Grace a Camille Dumas. 1 vision Pas quinteressantes. Vous aurez ci dessous le contenu quelques echanges , lequel est repris au sein de le clip. Remerciements Camille concernant votre pertinence

Je pense que ma vision du prince charmant reste peut-etre vehiculee pour facon Pas reguliere et efficace dans les series, leurs films ou des romans pour jeunes adultes ( assez populaire chez les anglosaxons). Jai pu observer tant i la maison que faire mes amies que nous etions souvent victimes des cliches que vehiculent ces produits culturels concernant le coup pour foudre et ma relation parfaite . Ces cliches paraissent assez nocifs car quelques individus manipulatrices savent des employer concernant avoir ce quils veulent et pire i nouveau, ces cliches pourront empecher Plusieurs relations plutot saines de se batir. Ces clichees vont pouvoir egalement pousser pour jeunes a declarer un flamme de maniere sincere Pourtant beaucoup tr hativement enfin ils laisser J’ai petit soeur , lequel navait que dalle reclame des jours apres, totalement soulsingles comment Г§a marche devastee. Cette initiative que lamour a le devoir de etre intense, immediat et inconditionnel reste reellement dangereux selon votre serviteur, car votre tel amour reste plus sans doute Votre fruit dune projection pour les souhaits et nos insecurites que la rencontre avec Grace a de veritable personne. Ainsi, ils vehiculent lidee quil ne devra pas y Posseder dajustement, pour dialogue et de bricolage Avec J’ai relation et que lentente doit etre e ou, dans le cas contraire, nest jamais envisageable. Jetudie la litterature medievale et votre amour parfait bon est une problematique constante dont votre reponse est souvent quil ne saurait exister dans le couple et Notre mariage Avec Notre long force. A partir de la fin d’un XIIeme on a commence a imaginer cet amour au coeur du mariage Neanmoins, des heros ny parviennent quau cout beaucoup de epreuves ainsi que multiples souffrances ( Je pense a Erec et Enide de Chretien pour Troyes ou Yvain, Votre chevalier du lion) et aussi, bien, cet ideal reste donnes en question par Notre nature feerique dun Plusieurs deux personnages.

remerciements Camille pour votre temoignage plein dintelligence ainsi que connaissance jai appris de nombreux choses et je chope que votre analyse et ce ressenti est tout a fait franchement remerciements infiniment toujours pour ce partage est-ce que vous Croyez que Ce couple reste de la invention fonctionnelle ? Jusqua 1 date recente est-ce que votre netait jamais ma famille qui Reagissait plutot sa societe ? Bravo infiniment pour votre contribution pour cette intelligence

Camille Dumas Durant mes enqu , jai engloutit quelque part que lamour et Votre couple comme nous nous Notre figurions de nos jours etaient nee a toutes les XVIIIeme siecle avec Grace a le developpement en mariage original damour vu tel votre parfait du profit d’un mariage original arrange ou par depit ( au sein des campagne, Notre population est ras-le-bol restreinte ne laissant que peu pour choix). Le developpement de lidee dun amour passionnel pur vs Notre mariage original par convenance se retrouve beaucoup du litterature ( Ce mariage original de figaro, Hernani). Naturellement cette initiative existe voili toujours Toutefois auparavant celle-ci relevait plus dun motif litteraire et dun fantasme que dune option reelle. Je pense alors que Ce desoeuvrement amoureux massif en XXeme et XXIeme siecle est votre reflet pour ce progression sociale. Le developpement pour lindustrie et de votre technologie nous a libere 1 temps libre enorme vis-i-vis des loisirs et Alors potentiellement le temps pour nous ennuyer ainsi que fantasmer Avec de life Pas passionante. Dans madame Bovary, sa belle-mere de cette derniere souligne que trop Emma travaillait de l’ensemble de ses mains i la place de lire Plusieurs romans damour ainsi que dessiner, cette serait plus tourmentee par les emotions et jai trouve cette remarque assez juste. Bien sur j’ ne pense pas que vos et ces dames etaient Pas heureux harasses d’embauche, Pourtant j’imagine que leurs tourments etaient moins abstraits que ceux dont nous souffrons l’heure actuelle. Mais, j’imagine que la eclatement familial est alors lie pour votre certain refus une famille dysfonctionnelle. On represente souvent votre famille traditionnelle avec ses le XIXeme jusqua ma revolution de 68 tel mon ideal, Toutefois cest oublier les femmes et tous les bambins ( et leurs hommes meme trop ceux-ci etaient Pas libre puisquils netaient jamais avec tutelle comme les femmes eternellement mineures) enfermes au sein de un contexte familial violent ou toxique et incapable den sortir, j’imagine que rompre lideal en couple au profit de lideal familial reste premonitoire car leurs deux reposent sur Plusieurs fantasmes, bien aussi dangereux lun que lautre.

Bruno Marchal bravo Camille pour cet eclairage dapres vous forcement lorsque Notre couple et Notre famille ne sont gu l’alternative que pouvons nous proposer pour des contemporains pour quils puissent pour la soir etre heureux et mettre du place Le cadre acceptable pour leducation et pour la croissance pour leurs enfants? Ce analyse reste interessante Camille Dumas j’imagine quil est essentiel dapprendre a se connaitre profondement avant de avoir la possibilite de entamer de la relation de confiance. J’ai majorite dentre nous a vecu des traumatismes plus ou minimum importants, developpe des complexes, pour fausses croyances etc Prealablement pour capable de trouver un individu qui nous veule de ce Correctement il convient deja que nous apprenions pour nous connaitre et trouver cette equilibre. Sans cette raison ceci, une personne victime restera victime au sein d’ ses relations et du contraire 1 bourreau demeurera votre bourreau avec Grace a l’ensemble de ses compagnons/compagnes. tel nous lavez devoile Avec la video bon nombre de femmes cherchent mon remede dans un compagnon et parfois meme ( ce qui sera alors plus dramatique d’apr votre serviteur) dans leurs enfant. De nombreux individus, quand Le nest sa majorite ne semblent pas conscientes de leurs blessures emotionnelles ainsi que leurs travers or , sans une telle connaissance, il va quasiment impossible pour repeter quelques schemas inconscients ainsi que se blesser et blesser les autres. Je pense quil est particulierement important dessayer d’effectuer votre grands boulot psychologique Mon plus tot possible Afin de nous connaitre et Alors prendre consciemment Le partenaire , lequel repondra a nos esperances profondes plutot que detre guides par les complexes et potentiellement repeter mon cycle familial. Votre travail reste d’apres moi encore plus important Prealablement davoir Plusieurs enfants particulierement si lon a ete temoin ou victime de violence.

Mais , tout ceci reste du bricolage, de nombreux boulot aussi et requiere de lhumilite concernant accepter nos erreurs et des faiblesses

j’ valide vraiment votre analyse il y a de nombreux maturite au sein de toutes vos messages. Est Le que vous seriez daccord de faire une production video a partir de toutes vos anecdotes? Camille Dumas

bien sur, quand ce qui est en mesure de aider dautres personnes avec Grace a grand plaisir