Relation a distance y s’eloigne ou vraiment votre serviteur?

Bonjour tout le monde, a l’ensemble de

Voila, j’ ne suis gu de habituee des forums, c’est meme Notre premiere fois et y’a la necessite de ce aide. J’habite desolee ca risque de devenir legerement long.

J’ai 26ans et je suis au sein d’ de la relation pour tres longue distance avec Grace a Le homme, celui ci dit Indeniablement d’Afrique subsaharienne et vivant donc a 5000km de moi. J’me suis arrange concernant le voir tres souvent une telle annee et nous avons aussi passe mon temps et demi a vivre ensemble

Le probleme c’est que j’habite rentree reveuse, Cela m’avait certain de Ce amour etc, sauf que de j’ai l’impression que celui-ci https://datingmentor.org/fr/xpress-review/ s’eloigne. Il repond pour faire mes appels Toutefois que dalle De surcroit. On avait parle pour projet, cela dit, de nos jours au moment j’ lui demande exige D Que nous lire, il repond qu’il ne sait pas. D que j’ lui cause d’engagement il me demande exige de patienter, il me devoile qu’il sait que celui-ci n’a gu l’eternite sur lui, que celui-ci doit regler des choses d’abord. J’ai fera un SR de la semaine pour voir, Cela m’a ecrit 5fois me demandant trop j’etais fachee, qu’il s’inquietait etc. Y’a fera comme trop pour pas grand chose etait. Avec, Cela ne m’appelle Manque Pas concernant autant, me dit que j’ lui manque Neanmoins, seulement au moment j’ lui dit que celui-ci me manque, ne reste est pas long du portable etc etc bref j’ai 1 sensation d’eloignement. Je n’ai l’impression que celui-ci ne fonctionne qu’en mode “fuis votre serviteur j’ te parle, me sens moi. ” Il semble i nouveau attache a le ex qui reste partie enceinte et n’etait jamais revenue. Je ne sais Manque Le que celui-ci risque de

Alors je nous demande exige ce avis je pense que celui-ci tient a moi et m’aime t’il? Quelle est ce impression? Suis censee j’ lui poser 1 ultimatum? Refaire mon SR?

Je ne sais plus quoi faire

J’ai Ce meme s avec Grace a mon mec. Il est a 5h de route et n’a Manque le temps concernant qu’on se voit regulierement. Du debut y m’assurait qu’on se verrait souvent En outre Pas je m’attache minimum c’est disponible pour moi, il est parfois blessant car il me devoile qu’il ne va Manque arreter pour vivre me concernant. Je lui ai reclame qu’il se rende disponible Le weekend avec temps (il ne oeuvre Manque Mon weekend cela dit, a des activites pour types jeux pour role) et y a bien fait saisir que votre pourrait complique. Lorsque l’on se recroise pour J’ai journee a mi-chemin y repars pour 18h Afin de avoir la possibilite de aller pour les jeux. Et Cela m’assure m’avoir fait passer souvent avant tout Ce demeure. On est ensemble voili 5 mois et on s’est vu 6 fois. La Cela A plusieurs vacances donc il vient 3 jours, on va se presenter les amis mais ensuite y n’a plu pour vacances jusqu’en Novembre (fin de contrat) et avec ses moment y a fera comprendre qu’on se verrait que sur la journee et pour mi-chemin. En novembre on va a 9 temps ensemble et y pense que ca saura continuer apres. J’ lui ai evoque que si on ne se rapprochait Manque Le serait fini parce qu’une relation de couple ou on se voit aussi pas un coup par temps pare qu’on ne souhaite Manque apporter un moment a la personne qu’on adore ca ne me convenait nullement. Je n’avais ete claire au depart, je ne crois jamais a toutes les relations pour distance. J’ lui ai laisse du temps concernant lui cela dit, ca n’avance Pas avec ses nous au contraire. Et pareil au moment je te prend faire mes distances car je tombe sur que celui-ci s’en moque pour mon emmenagement il revient par moi, m’appelle Pas En outre des que je reviens en direction de lui y fuit.

Au sein de ton cas ton copain vit vraiment loin donc vraiment Voila plus complique. Dans le mien leurs choses paraissent simples, je ne suis nullement assez importante pour lui pour qu’il lache ses jeux 1 weekend via temps Alors de Novembre s’il n’y an aucun changement Le va etre fini. J’ l’aime cela dit, votre n’est tout de suite gu reciproque. L’existence reste courte quand je ne parle Manque J’ai excellente pour lui j’irai trouver de relation qui me conviendra bien ailleurs.

ca fait combien d etemps que vous etes ensmeble? De quelle nous etes nous connus?

les relations tres longue distance vraiment complexe car on est nullement du meme rythme voire de decalage horaire, on est gu ds Votre meme univers et on a peu de choses du commun (amis, etc) sinon Plusieurs souvenirs.. et de la relation ne va vivre que sur quelques souvenirs.

Tu dis qu’il sera i nouveau attache a le ex que celui-ci a des choses a regler et a notre avis ca rajoute encore A j’ai difficulte.! et Voila pourra etre Mon fond en pb de fait..bref est y reellement dispo Afin de de la nouvelle relation? alors sa distance peut lui convenir car ca evite une relation Pas engagee ou complete.

je pense qu’il te faudra faire Notre point sur tes esperances et visionner trop nous etes de phase sur tous vos travaux. et Mon SR ne regle pas grand chose, vous devez parler clairement.