Reglementation en travail a toutes les USA 3 differences majeures avec Grace a Notre France .

Prealablement de se lancer Avec un projet d’expatriation, il va important pour se renseigner i propos des lois et reglementations en bricolage du vigueur de ce futur pays. A toutes les Etats-Unis, vos horaires, actes notaries d’embauche, salaires, temps libre de travail, soirs pour RTT et semaines feries ne semblent pas les memes qu’en France. Du coup De sorte i ne point avoir de mauvaises surprises a J’ai lecture de votre futur contrat salarial, nous vous devoilons au sein d’ Cet article leurs 3 informations indispensables a connaitre Afin de mieux considerer le milieu du travail americain.

1 – leurs horaires d’embauche et RTT americains

Tous les horaires

Premiere difference majeure a connaitre (et nullement des moindre), des horaires de travail a toutes les USA ne sont vraiment Manque analogues qu’en France. En fera, pas de loi americaine ne limite le nombre d’heures de travail d’un salarie. L’employeur determine de vos horaires et le nombre d’heures de travail hebdomadaires de ses salaries.

Mais malgre cette absence de limitation, nos chiffres estiment qu’une semaine d’embauche a toutes les Etats-unis oscille du moyenne aux alentours pour 40 jours. Tous les heures supplementaires sont egalement remunerees 1,5 fois plus que Mon salaire standard.

Vos RTT

Quand vous souhaitez partir travailler aux Etats-Unis, Cela faudra egalement revoir a votre baisse toutes vos temps pour vacances. a nouveau, Le paraissent aux employeurs de choisir s’ils souhaitent ou pas vrai accorder Plusieurs conges (payes ou non-payes) pour leurs salaries, car aucune loi ne vos contraints pour en donner. J’ai moyenne nationale est d’environ 9 de jours pour conges/an pour mon travailleur americain. Malgre tout, Le nombre saura etre negocie avec Grace a l’employeur Prealablement votre signature du contrat de travail.

Ce salarie jouit en outre pour 12 semaines de RTT pas vrai payees qu’il peut payer concernant des possibilites familiales ou medicales. Des motifs d’absences sont a meme de etre

Le conge maternite (celui-ci commence Au moment de la naissance de l’enfant , ainsi, est en mesure de etre commande https://besthookupwebsites.net/fr/positivesingles-review/ jusqu’a J’ai fin pour sa toute premiere annee)

En cas de maladie grave en salarie ou d’un des amis (conjoint/enfant/parent)

Leurs fetes legales

Il existe 10 semaines feries a toutes les USA, ce qui reste limite equivalent a votre France (11). Lorsque 1 jour ferie arrive du milieu de semaine, y va etre reporte au vendredi ou au lundi suivant.

1er janvier New Year’s Day (Nouvel An) ;

3eme lundi de janvier Martin Luther King Jr’s Birthday (Commemoration de Martin Luther King) ;

3eme lundi de fevrier Washington’s Birthday (Jour d’un President) ;

soir lundi pour mai Memorial Day (Journee d’une memoire) ;

4 juillet Independence Day (Fete nationale) ;

1er lundi de septembre Labor Day (Fete de ce travail) ;

2eme lundi d’octobre Colombus Day (Fete de Christophe Colomb) ;

11 novembre Veterans Day (Armistice – moment quelques veterans) ;

4eme jeudi pour novembre Thanksgiving Day ;

25 decembre Christmas Day (Noel).

2 – vos salaires americains

Un salaire minimum federal est de 7,25 dollars/heure. Cependant, chaque Etat est dispo de fixer son propre taux horaire. Celui-ci est en mesure de etre superieur, egal ou inferieur au taux horaire federal. Les taux horaires minimum pour chaque Etat (Minimum Wage Laws) paraissent officiellement publies sur le site d’un gouvernement americain MinwageAmerica. A titre d’exemple, Ce Wyoming et J’ai Georgie ont nos plus bas taux horaires des Etats-Unis ($5.15 / hour). A contrario, Notre Californie et le Massachusets m’ ont des taux horaires tous les plus eleves ($10 / hour).

On doit egalement savoir qu’aux Etats-Unis, nos impots sont preleves pour J’ai source, cela veut dire que les taxes/impots sont personnellement preleves via ce salaire. Cela faudra donc Correctement faire Notre difference au moment une negociation de votre salaire, avec ses ce salaire brut (toutes taxes comprises) et votre salaire net (ce que nous toucherez du realite). Vous pouvez nous rendre sur le site internet PayCheckCity afin d’effectuer la propre estimation pour salaire brut/net.

Derniere difference pour les salaires, ils sont a meme de etre verses l’integralite des annees, chacune des semaines, ou quelquefois meme la totalite des 15 journees.

3 – nos actes notaries d’embauche

On doit bien d’abord vous renseigner aupres de votre futur employeur concernant savoir quand ce contrat va etre soumis a droit francais, ou s’il va soumis du droit americain.

Si nous etes embauche via de entreprise francaise, , lequel nous envoie pour 1 tache d’une duree limitee au temps a toutes les USA, nous resterez soumis du droit francais. De meme, si de entreprise ( implantee a l’etranger ou une societe locale) nous fera venir pour France, chacun pourra negocier l’obtention d’un contrat d’embauche soumis au droit francais.

Quand vous etes embauche Avec place, via mon contrat local, vos regles d’un droit americain vont appliquees.

Voili certains differences majeures avec ses les actes notaries francais et contrats americains

En France, bien contrat d’embauche a le devoir de etre ecrit et signe avec leurs 2 parties. Aux Etats-Unis, Le accord verbal est en mesure de tout a fait faire l’objet d’un contrat de travail. Communement appele “At will”, ces actes notaries ont la possibilite de etre rompus sans aucune formalite ou preavis. Mais Il semble bien ainsi conseille de reclamer Le contrat ecrit (Contract Employee), afin que des 2 parties disposent jouissent Sans compter que pour garanties.

A toutes les Etats-Unis, Votre salaire peut etre offert a l’heure (Hourly Position), ou pour maniere forfaitaire (Salary Position). Cette derniere option etablit Notre montant d’un salaire hebdomadaire ou mensuel fixe, ou vos jours de travail ne sont Manque definies , et non soumis a toutes les heures supplementaires.

Du France, l’assurance maladie n’est Manque un avantage pouvant etre inclus au sein de votre contrat de travail, etant donne que l’Etat procure deja Ce droit pour sa te sociale. A contrario, l’Etat americain ne te prend pas de charge l’assurance maladie des citoyens. Et du fait que Un cout quelques soins aux USA est reellement eleve, c’est de plus en plus frequent que nos employeurs proposent a leurs salaries pour payer en charge un assurance maladie thunes structure de “benefits”, du complement de leur salaire.

De France, Notre preavis pour depart d’un salarie reste Classiquement d’un mois minimum. A toutes les USA, vous pourrez etre licencie du jour au lendemain, pas de preavis pour depart legal n’est impose avec Ce gouvernement.

Infographie reglementation de ce boulot aux USA VS FRANCE