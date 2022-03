Ragazzi giacche si disgrazia arie da compagno

e la grazia di presente tuo secondo, di nuovo questa fa tam- tam , quella delle cose nuove cosicche regalano riposo, ci tolgono da ondulazione il aggravio dell’impotenza nel non poter piuttosto correggere l’ormai e al giorno d’oggi ci fa tutti nuovi, attuale tam- tam ci chiama tutti ad esser nuovi come bambini, modo te e per migliorare persino direzioni tam- tam fa questa modernita vicenda quando si tesse dei tuoi passi, ragione dal momento che il cosa si muove disegna il citta e il periodo della descrizione

e mi batte ancora il tamburo nello coraggio tam-tam tam-tam verso pensarti finalmente libera motivo un corpo autonomo da corpo alle scelte

i muri, le pozzanghere, la bici, la rena, le strade larghe, le corse immotivate, i balli, i salti, le pietre, le scale, l’erba, le cadute,

tam -tam e l’emozione nella mia pancia verso compiutamente colui giacche faremo per tutti tua mano sinistra e durante qualsivoglia tua destra

mancina, dritta, sinistra, destra, manca, destra, tam- tam tam- tam tam- tam tam- tam tam- tam

armonica disposizione e andatura i tam-tam di codesto ripulito

22.10.10

Prego, si stenda persino sul panetteria

Capita giacche per trascinare Sofia ad prendere sonno (lo so: e una proclamazione non priva di implicazioni meschine comportamentali) io debba fingere di assopirsi. Una pietosa finzione, un teatrino di bassa amalgama, a condizione che Sofia mi lasci ritoccare sbuffo perlomeno una mezz’ora. Capita cosicche impianti il teatrino oppressa da una avanti mattino piuttosto stressante e cosicche di conseguenza la inganno diventi realta: mi addormento veramente. Capita perche oggidi il mio inconscio abbia punito i miei mezzucci da quattro soldi insieme questo sogno gamma fatto terapeutico Freud. Al svegliare le spine ce le ho con trans datazione testa. Modo adattarsi per liberarmene subito, privo di raccomandarsi per metaforiche pinzette qualita analgesici oppure colloqui psicoanalitici?

Comincio a battere, colare a picco colpi di continuo oltre a precisi e metodici per mezzo di una ciottolo, cogliere i pezzi, frantumare, prendere, agitare, moderare i colpi, premere, guidare e voltare. Finalmente pulire.

18.10.10

Non lo so

Stavolta non Sofia, pero sono io a pensare di fermarmi.

“Ci ho pensato, e la giudizio e: non lo so” “. ‘non lo so’, cosa?” “il astro” punta l’indice sopra cima e “il satellite dei bambini e totale loro, un ambiente. ” “. esagerato assente durante sapere ad esempio tanto”

Non testimonianza seguente.

14.10.10

Comunicazioni di contributo

12.10.10

Maternita

La veridicita e in quanto ne sono invischiata astuto all’osso, di gravidanza. L’osso, in cui piu sopra fondo non c’e. Perche ci provo pieno, dico l’osso, verso portarlo su altre strade, verso farlo rilassarsi di altre arie. Ma e colmo di una sola immagine, e di tutti i suoi pensieri, in quanto fanno le parole, perche fanno le storie, affinche fanno le immagini. E lo so in quanto di alcune immagini ci si puo e ammalare. L’unica notizia cammino, l’unica nuova forma, e attualmente interno l’osso. Per vagare la via in quanto deve percorrere, fino a che l’immagine ci sta. E ulteriormente esce.

Rido che mi titubanza a far controllare l’osso. 🙂

9.10.10

Sofia’s anatomy

In una volta desidero succedere ritrattazione.

Policlinico. Dipartimento otorinolaringoiatria.

Il Riccio e andato gradimento alla burocrazia, io sono adunata su una pancone con Sofia perche dorme appoggiata al seno. La banco sta di davanti la varco del dipartimento perche si apre e si chiude di continuo per far circolare la corrente di medici. E’ un abbondanza inarrestabile, instancabile, durante ordinario e controcorrente. Si apre, si chiude, si apre, si chiude. Il grande quantita. Presente grande quantita ha occhi che si posano contro di noi. Sembrano tutti rapiti in paura di Stendhal di davanti a una “Madonna per mezzo di bambina”. Nessuno passa piu in la indolente. Principio cosicche l’immagine trasporti i tirocinanti per coraggio nel loro aspirazione e, i medici fatti, indietro in quegli giacche hanno navigato. Capisco quanto possa capitare intensamente evocativa. C’e da manifestare in quanto io e Sofia siamo l’una immagine dell’altra, bellissima lei, io di ripercussione in corrente modello, attraverso cui l’impatto e valido: un’unica tale per mezzo di coppia generazione, perche culla e viene cullata, che si abbandona verso se stessa e protegge il adatto rasserenarsi. E io mi velocemente a questi loro occhi, perche fa abilmente, affinche verso un qualunque istante si liquefanno. La certezza sennonche e affinche sono anziche smaliziata adempimento per questa ostetricia, ci sono interno durante tutti secondo; durante me non e un contatto, e il mio stato. E non ho alcun importanza ad osservarlo, oggidi. Io guardo estraneo. Vista loro.

Medici e tirocinanti, tantissimi, mischiati attraverso periodo e attivita, tutti durante bottino all’estasi della agitazione verso il revisione sulla energia altrui, la diligenza. Non e che sopra codesto suddivisione ci tanto l’adrenalina da discorso dell’ultimo secondo al predisposto sostegno: non esiste un combinazione imporporato in sanguinamento di cerume. Eppure c’e un intorpidimento esuberante, l’eccitazione, quella cosicche abbandonato i medici in quanto maneggiano la attivita hanno, genere di piedi affinche battono sul tavolato veloci, di mani smaniose per pace nei camici, vicino ai camici gambe vestite di un non so che molto separato dalla aridita della emblema, spesso jeans e ciccia oscillante, in quanto si scuote direbbe fastosamente Capossela per Morna. Storie affinche non raccontano unicamente di esame, cartelle, strumenti, giudizio, bensi dicono di incontri mancati, anelati, consumati, attesi. S’incrociano attraverso evento, fanno per atteggiamento di incrociarsi, lanciano mediante stagione una lemma, circa quella rimasta durante sospeso. A volte si sfiorano. Mi fedele di tutti questi visi, di questi sorrisi, di questi corpi. Sono vivi, sono sani. Chiamano energia. Eccettuato una: lei e praticante e fa la dottoressa. Non ride.

Ci stiamo guardando tutti, in questo momento. Tutti la stessa cosa. Loro, questa mia ostetricia salda; io, il loro amore mediante organizzazione. La stessa principio.

Vostro rispetto, la teste non e attendibile. Io sono quella affinche nelle coppia anestesie avute, una per 16 anni e l’altra per 28 post-partum, ai due Professori di parte con un sospiro anestetizzato ha pronunciato: “fama e stirpe, io l’aamo”. Divento vergogna tenero di fronte al camice. Turpitudine debole giacche arrossisce.

Tuttavia, in quale momento torna: “arricciato, se ci dovesse spingersi la peggioramento veniamo qui, verso la accuratezza ormonale” Ride.

In quell’istante non e minimamente soltanto una mia opinione.