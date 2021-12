quince sitios alucinantes que ver en Cantabria en una cita enamorando

Picos que rozan el paraiso, acantilados y playas salvajes, pueblos con mucho encanto, cuevas prehistoricas e, inclusive, bosques de lo mas extrano. En la actualidad te llevo sobre viaje a los excelentes rincones que ver en Cantabria. Las visitas imprescindibles.

?Sabias que Cantabria seri­a mi segundo hogar?. He pasado tantas vacaciones sobre verano, navidades desplazandolo hacia el pelo fines sobre semana en ‘la tierruca’ que me siento como en casa. Soy la afortunada. A esta colectividad nunca le carencia sobre nada playas salvajes, elevada montana, pueblos con encanto y no ha transpirado un monton de sorpresas que vas a destapar en este post. Una compendio con quince sitios increibles que ver en Cantabria.

Paisajes en los Picos sobre Europa.

Igual que bien dice su eslogan sobre turismo Cantabria seri­a infinita. Te lo advierto, seri­a inviable juntar en un separado cronica todos los rincones maravillosos que esconde la colectividad. Seria eterno. Aunque esta seri­a mi humilde contribucion. quince recomendaciones con el fin de que disfrutes sobre mi chiquito paraiso particular. Si tras reconocer las excelentes rincones de la comunidad sigues con dudas, puedes asesorarse aqui similar las 5 excelentes escapadas sobre fin de semana en Cantabria.

?Preparado de revelar los mejores tesoros que ver en Cantabria?.

Que ver en Cantabria 15 lugares que te van a desvariar

El disciplina de los elementos nunca altera el arti­culo. Es decir, esta listado nunca esta ordenada de de mi?s grande an inferior espectacularidad. Asi que llega Incluso el final porque todos aquellos sitios cantabros merecen la pena. Ademas, para finalizar tendras un mapa de localizacion en g gle maps que podras guardar en tu movil.

1 Playas salvajes en Costa Quebrada

En caso de que me tuviese que estar con la sola franja sobre playas en Cantabria, lo tendria extremadamente claro. Las playas de Costa Quebrada son mis favoritas. Un tramo costero sobre una cosa mas sobre 10 kilometros nos esta esperando a pocos kilometros de Santander. Por definirlo sobre alguna manera, lo llamaria el paraiso del meta.

Entre todas ellas, tengo especial debilidad por la playa sobre Portio desplazandolo hacia el pelo la playa de la Arnia. Las rocas se funden a la culminacion con la arena dorada y no ha transpirado un mar cantabrico salvaje y furioso. Podria quedarme horas simplemente observando el panorama inclusive la puesta de sol.

Y no ha transpirado puesto que hablamos de la puesta de sol, no existe superior punto para disfrutarla que entre las dunas y no ha transpirado la kilometrica playa sobre Valdearenas.

2 Santander desplazandolo hacia el pelo un atardecer en el faro sobre Cabo Mayor

Cantabria seri­a Con El Fin De mi un refugio en el que gozar de una enorme diversidad paisajistica. Natura en estado puro. Sin embargo, es un pecado hablar sobre los encantos de Cantabria falto que la capital ocupe un lugar destacado.

Santander tiene un encanto particular. Aun suvenir esos paseos interminables por el Sardinero Incluso la Peninsula sobre la Magdalena, Con El Fin De regresar a las Jardines de Piquio desplazandolo hacia el pelo alucinar con el medida de las helados Regma. Bendita infancia y no ha transpirado benditos recuerdos.

Pero si me tengo que quedar con un lugar verdaderamente lindo en Santander, lo haria con esta coleccion de las mejores playas sobre Santander o con el Faro de Cabo de mi?s grande. Un solitario faro que disfruta sobre los mi?s grandes atardeceres de la localidad. Con el fin de regresar hasta aca, hay un trayecto llamado senda sobre matalenas que, en un reducido calle, nos facilita disfrutar de bellisimos acantilados y las playas mas salvajes sobre la localidad. Seri­a efectivamente vistoso.

EXCURSIONES ORGANIZADAS DESDE SANTANDER

En caso de que te encuentras de vacaciones en Santander asi­ como te apetece descubrir alguna cosa mas de Cantabria desprovisto coger el automovil ni preocuparte del mapa, estas excursiones te pueden interesar.

3 origen De y no ha transpirado Picos sobre Europa

Nunca es el menor privado que soy una autentica apasionada sobre la montana. Una pasion que se forjo en Cantabria y no ha transpirado posee apelativo https://datingmentor.org/es/get-it-on-review/ mismo los Picos de Europa. Estamos ante una bellisima cordillera montanosa de cimas que superan las 2500 metros sobre longitud y no ha transpirado se extiende como consecuencia de la comunidad cantabra, asturiana y no ha transpirado la provincia leonesa. Estoy enamorada de este pedacito de tierra. Tanto que tanteo escaparme todo el mundo las anos de vida.

En el sector cantabro sobre Picos sobre Europa tenemos la enorme suerte de permitirse ascender bastante elevado falto apenas esfuerzo. Cualquier gracias al teleferico sobre origen De que es competente sobre transportarnos inclusive una cota de 1823 metros de longitud y un mundo sobre oportunidades. Asi­ como es que, desde la estacion de arriba de el teleferico, aparte sobre alucinar con las vistas, Existen multitud de senderos de continuar disfrutando de los paisajes sobre superior montana.

Disfrutando de las secuoyas gigantes.

?Que realiza un bosque se secuoyas en territorio cantabro?. La explicacion seri­a simple. el gobierno franquista tomo la eleccion sobre plantar mas de 800 ejemplares en el anualidad 1940 con el fin de rentabilizar la madera. Sin embargo, cuando alcanzaron el volumen perfecto Ahora nunca interesaban y se dejaron intactos. ?El producto?. Continuaron su desarrollo con el fin de que hoy nos podamos advertir igual que autenticas hormiguitas ante el acto.

5 Faro del Caballo

La de esas postales que pendiente fiarse que sea real. A primera mirada, puede parecer que nos hemos trasladado Incluso las aguas turquesas propias de estas Islas Baleares. No obstante nunca, estamos en Cantabria. Concretamente, junto a la billete sobre Santona. El Faro del corcel ha ganado demasiada fama por merito propios.

Para llegar al paraiso existe que ganarselo. Todo el mundo las que Ahora han visitado el Faro del heroina lo saben bien. La recompensa esta clara, un diminuto faro encaramado a las acantilados y no ha transpirado banado por aguas increiblemente transparentes. No obstante, para llegar Incluso aca, nunca nos queda mas remedio que excluir una bonita trayectoria de senderismo que nos va en bicicleta inclusive la escalera de paso (con 700 peldanos). Si, has leido bien. 700 escalones que se descienden carente dificultades. Sin embargo subirlas…ya seri­a otro cantar. Eso En Caso De Que, te aseguro que el esfuerzo merece la pena.