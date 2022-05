quince palabras rebuscadas, bonitas asi­ como olvidadas para sonar despierto un momento

No tienes que buscarlas en el diccionario, ya lo hemos hecho nosotros. Y hemos texto la biografia de amor.

1. rozagante

?Como vas a ir al bailoteo? Con un vestido rozagante, por caso. Es decir, un traje vistoso asi­ como extremadamente esplendido, que no deje a nadie indiferente. La palabra viene de el catalan rossegant desplazandolo hacia el pelo era excesivamente popular en el siglo XIX, periodo en la que nos fascina imaginarnos cuando nos vemos con un traje asi. Por caso, nos imaginamos sobre la alta comunidad desplazandolo hacia el pelo bastante independientes. Pero Durante la reciente acepcion se aplica solo a las vestiduras, la segunda ademas nos comprende a los usuarios vistoso, ufano y no ha transpirado, inclusive 1884, arrogante.

2. fisiquear

En caso de que estuvieras en El Salvador, te dirian quiza que has ido al baile fisiqueando, es decir, luciendo el fisico, bien vestida.

3. cenceno

En ese baile quiza conozcas a un mozuelo cenceno, en otras palabras, estrecho o enjuto. No obstante Ademi?s puro, sencillo, sin composicion. Dirias que es cenceno si estuvieras en el siglo XIV, siglo algido de la termino, cuya parte mas bonita esta en la etimologia. Es incierta, la RAE nos da dos alternativas, ambas de el latin puede acercarse sobre sincerus ‘puro’ o, mi favorita, sobre cincinnus ‘tirabuzon’. Con el fin de esa multitud tan delgada como un tirabuzon.

4. afincamiento

Con un muchacho cenceno, nunca obstante https://datingranking.net/es/adam4adam-review/, unicamente puede ocurrir lo que ya te advirtio tu madre que las cosas salgan mal y pases por una epoca de afincamiento. ?Importante! Afincamiento en su tercera acepcion, «congoja o afliccion». En caso de que unicamente hueles la segunda, aunque sea en un pormenor o gesto, huye. La segunda seri­a «apremio, afrenta, violencia». Durante la reciente nos interesa para como sales sobre la biografia cuando se te ocurre la sandez con afan (que si, seri­a lo que obliga afincamiento en primer punto).

5. dichero

Es aqui cuando te abres Tinder. Has vuelto al siglo XXI, Naturalmente. El primer pequeno te parece algo extrano. Llevais media hora de Durante la reciente cita desplazandolo hacia el pelo debido a te ha expresado que no por mucho adelantarse amanece mas temprano, que no Existen rosa desprovisto espinas, que poderoso caballero es don dinero y que a falta de pan buenas son tortas. Todas las expresiones venian a relato, aunque tienes la emocion sobre estar hablando con un estudiante de castellano que esta metiendo todo lo aprendido en tipo en la chachara. Nunca es mismamente. Unico seri­a un chico dichero, en otras palabras, «que ameniza la charla con dichos oportunos».

6. nocherniego

El pequeno dichero te cae bien, sin embargo quiza nunca de todo el mundo los dias. Tendri­as una diferente cita. Esta oportunidad tienes ante ti a un chico, o quiza la chica, nocherniego. O eso es lo que dirias en el siglo XIV sobre alguien que anda de noche. Ahora te conformas con aseverar que es noctambula, que tiene un tema extra en la definicion, «que anda vagando durante la noche», que te atrae pero nunca te conviene.

7. filatico

Uf, aca nunca llegas ni a la cita. Dos mensajes por chat te dejan Cristalino que te encuentras ante una ser filatica y, mira, tu bien no precisas tolerancia para eso. ?Que es? En Ecuador, «que usa palabras rebuscadas desplazandolo hacia el pelo raras de exhibir erudicion». ?Pon pies en polvorosa!, que diria tu amigo el dichero.

8. pasquin

Cierras Tinder y te dedicas a la escrito de pasquines o, en su version de el siglo XXI, a tuitear. Un pasquin es un «escrito anonimo, sobre caracter sarcastico asi­ como contenido gobernante, que se fija en sitio publico». Evidentemente, usas un apelativo falso y no ha transpirado tu foto de perfil seri­a un huevo. Curiosidad pasquin, nos dice la RAE, viene de Pasquino, «nombre sobre una estatua en Roma, en la cual solian fijarse libelos o escritos satiricos».

9. gorgorotada

El sub siguiente transito en tu espiral sobre autodestruccion seri­a, como nunca, el alcohol. Te aficionas a las gorgorotadas, es decir, «cantidad o parte sobre cualquier licor que se bebe de un golpe». A beber en desmedidos tragos o directamente a los chupitos. Pero saldras, no te preocupes.

diez. garzonear

Hoy por hoy que la nocheriega eres tu, has empezado a garzonear. Ambas acepciones te valen «solicitar, enamorar o cortejar» (a la antigua uso, sin Tinder) y no ha transpirado «dicho de un joven ponerse vida disoluta».

11. alborbola

Toda la noche sobre fiesta y no ha transpirado, poco an escaso, aunque ninguna persona daba un severo por ti, te vas sintiendo mejor. Lo demuestran las alborbolas que emitis tu asi­ como tu grupo sobre amigas. ?Alborque? Alborbolas, «voceria o algazara, y no ha transpirado especialmente aquella con que se demuestra alegria».

12. ilapso

Nunca son las gorgorotadas, lo juras, ni ningun otra clase de sustancia que hayas empezado a consumir en tu etapa de garzoneo, No obstante en ocasiones te encuentras sumida en la especie sobre ilapso, «especie de fascinacion contemplativo, a lo largo de el cual se suspenden las sensaciones externos desplazandolo hacia el pelo queda el espiritu en un estado sobre quietud asi­ como arrobamiento».

13. molicie

El jornada lo pasas un poco igual, en un estado sobre molicie —pero la segundda acepcion— del que nunca quieres proceder. ?Que dice esa acepcion? «Abandono invencible al placer de las sentidos o an una grata pereza». Mismamente te sientes tu, si bien admites que la vida disoluta Asimismo le ha hexaedro una cosa sobre Durante la reciente acepcion a tu cuerpo humano «blandura de las cosas al tacto».

14. volateria

Suenas despierta y toda esa volateria en tu cabecera no te deja pensar, aunque te da igual. Esa «multitud sobre imagenes o ideas que andan vagantes en la imaginacion, lo cual permite no determinarse o nunca fijarse en ninguna» te resulta placentera, y recordemos que vives entre el ilapso desplazandolo hacia el pelo la molicie, como no dejarse conducir.

quince. eudemonia

Al final vuelves al mundo, Naturalmente, No obstante sin abandonar esa novedosa sensacion de que al completo va bien que has adquirido. Quiza, asi­ como contra al completo pronostico, hayas ajustado la eudemonia «Estado de satisfaccion debido generalmente a la ocasion sobre individuo tiempo en la vida».