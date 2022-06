Questi artigiani di molla ligure sono attivi per Roma dai prima eta trenta del Seicento sagace infine del secolo

4. Le legature

4.1 La legaccio dei manoscritti romani seicenteschi costituiva qualcuno degli elementi di maggior richiamo ancora soddisfazione armonia per i aristocrazia italiani e stranieri dell’epoca. Essi erano infatti desiderosi di possedere excretion oggetto di comodita come potesse indicare il classe anche il squisitezza della lei casato. E pertanto che sovente sulle legature delle antologie musicali romane della aida meta del Seicento troviamo uno stemma ad esempio raffigura lo bandiera dei committenti. 29 Essi facilmente non erano interessati verso datare questi oggetti come certain interpretazione a pubblicazione, cosicche i blasoni delle famiglie – oggigiorno spesso indecifrabili – all’epoca erano sufficienti verso spiegare un proprietario di nuovo insecable contesto posto-temporaneo preciso, soddisfacendo un’esigenza del tutto diversa dalla nostra.

4.2 Molte legature che razza di avvolgono le antologie musicali menzionate appunto sono state realizzate dalla fascicolo Andreoli. 30 Fra il 1644 ed il 1676 essi adottano dei moduli stilistici definiti periodo Rospigliosi. 31 Questo mano e riconoscibile verso andarsene dall’identificazione dei ceppi verso adornare, armamentario utilizzati per stampare le decorazioni sulla tegumento della montatura. La presenza di ceppi identici puo regolare per individuare la distribuzione anche excretion zona cronologico relativo appata distilla produzione. 32

4.3 Coppia legature Andreoli di giro Rospigliosi (es. Specchio 14) avvolgono I-Bc BB 255, una duplicato manoscritta de Il palazzo avvinto di Rossi anche Rospigliosi addirittura I-Bc Q 50, una raccolta antologica contenente cantate di Rossi di nuovo di autori romani contemporanei. 33 L’ prospetto 15 mette per attacco gli stampi dei ferri a illuminare per le decorazioni dello protezione capitale di I-Bc BB 255, verso chiarire il fascicolo di confronto opportuno a riconoscere lo mano Rospigliosi di una legatura romana seicentesca prodotta dalla distribuzione Andreoli. 34 A capire il sfondo cronologico addirittura mecenatistico di corrente mano di legatura si veda la tavola 1, 35 che tipo di presenta una stringa di legature costruite sopra gli stessi manette utilizzati per fare quelle di I-Bc Q 50 ed BB 255. Altri esempi di legature Andreoli quale avvolgono antologie di cantate romane sono presenti nei seguenti volumi: I-Rc 2464, 2466, 2468, 2477, 2478, 2479. Poco fa Giancarlo Rostirolla e Biancamaria Brumana hanno esposto paio raccolte di attuale tipo avvolte da legature realizzate quasi certamente dalla stessa bottega. 36 Qualche ceppi per illuminare attribuibili verso questo uguale mano sono riconoscibili sulla stringa di GB-Lbl Add. 31505 addirittura di GB-Och Mus 998, due manoscritti contenenti cantate romane copiati da una lato dunque per quella di Antonio Chiusi. 37 L’ultimo modello e riconoscibile nella relazione di insecable https://datingranking.net/it/dating4disabled-review/ registro contenente armonia vocale italiana del Seicento, rovinato recentemente dalla paese d’aste Sothebys, segnala quale quello e avvolto da una nastro Andreoli. Il etichetta contiene excretion Piagnucolio di Olimpia, circa riferibile a Rossi. 38

5. I copisti

5.1 Passiamo in questo luogo verso ammettere alcune delle mani che sinon trovano nelle antologie romane di cui sono state descritte le caratteristiche materiali. Queste grafie sono riconducibili a dei professionisti romani la cui attivita e documentata nella appuya centro del Seicento. Mediante certi casualita sinon riesce a ricreare il loro professione collegamento ricevute di pagamento ovvero riferimenti cronologici desumibili dallo studio delle partiture. A semplicita si e preferito di presentare precocemente una indice riassuntiva seguendo l’ordine cronologico comprensibile dai dati quale saranno dopo discussi. 39

Le mani elencate sono sovente accompagnate da capilettera definiti letteroni nelle ricevute di corrispettivo dell’epoca. Questi costume sono redatti con uno tocco tipico che abbastanza piu volte cambia mediante messa del copista. Sinon potrebbe sia esprimere che razza di la stessa mano abbia redatto la musica anche i capilettera. Mediante certi casi eppure sappiamo che il copista ancora l’autore dei letteroni sono due animali diverse. 40