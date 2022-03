Questa scusa vi fa intuire la mia osservazione di quel affetto, giacche ci dicono si chiami affetto

Tante domande e poche risposte verso coloro giacche mezzo me vivono nel puro dei “Fagiani”

Sono alquanto dispiaciuta di dover frustrare tutti ammettendo giacche il diritto del mio blog non ha una giudizio precisa di vivere.

L’ironia della persona frammezzo a Fagiani e tenerezza

Si puo celebrare giacche la scelta di prendere il fagiano modo formula di questo blog derivi da una vecchia vicenda legata alle vicende amorose di una delle mie con l’aggiunta di care amiche. Una serata, diversi anni fa, questa fidanzata (cosicche durante ovvi motivi di privacy chiameremo d’ora in indi S.) mi ha raccontato una pretesto giacche all’epoca ho trovato spassoso ciononostante senza contare rilievo e in quanto sfortunatamente quest’oggi sono costretta ad ammettere di riconoscere veritiera.

S. mi ha spiegato giacche aiutante la sua apparizione delle cose gli esponenti del sessualita virile sono tutti dei “fagiani”. Prima pensavo che la mia amica stesse isolato cercando un improperio bizzarro verso gli uomini dato affinche periodo a fatica stata lasciata dal conveniente fattorino. Almeno, un po’ divertita dalla posizione e sperando di cavarne non molti estraneo episodio simpatico le ho preteso il stimolo di siffatto confronto. A prima vista, aiutante la sua esame delle cose (che isolato al giorno d’oggi trovo confermata da Wikipedia) il fagiano maschile e un belva poligamo in quanto ama farsi una piccola accompagnamento di diverse femmine unitamente le quali corteggiare e allo uguale sistema gli uomini amano avere luogo al nucleo dell’attenzione di molte donne. Oltre a cio, assistente S. nella epoca del amoreggiamento i maschi, che i fagiani, cercano di incantare le femmine unitamente gli atteggiamenti piu svariati: alcuni sollevano superbamente la conseguenza e le ali, altri fischiano sopra sistema ostentato ovvero drizzano le piume del colletto in far vedere la loro supremazia. Finalmente, in maniera la vedeva S. stare nel umanita dei fagiani significava impratichirsi ad indovinare questi segni e trasformarsi buggerare appena le fagiane che lusingate dell’attenzione virile dimenticano la natura poligama del fagiano e si fanno sedurre diventando brandello del suo harem. E qualora Platone da un aspetto predicava dell’esistenza di un puro sopra cui tutti compagno e colf caccia la propria anima gemella, quella centro cosicche gli e stata piatto coraggio scaturire dalla tormento degli dei, dall’altro i fagiani sembrerebbero meditare in quanto solo la brandello mascolino della mela tanto rimasta intatta laddove l’altra meta si sia frammentata durante piccoli pezzi e poi vada ricomposta trovando non una eppure diverse consorti insieme cui ricostituire l’unita platonica.

e che a causa di dunque ritengo succedere semplice l’ennesima falsificazione di una comunita consumista, perche ci fa dimenticare in quanto l’unico autentico motore delle nostre azioni e la nostra struttura di animali. In altro modo da S., ad oggi, ritengo giacche l’espressione “la energia nel mondo dei fagiani” vuole adatto mostrare questo posa delle ragazze della nostra progenie. Vogliamo capitare cieche, vogliamo stare nel societa dei fagiani fine ci fa alloggiare bene ideare che un anniversario incontreremo la nostra anima gemella e vivremo durante sempre opportuno e contenti mezzo Walt Disney ci ha insegnato da in quale momento eravamo bambini. Ed e particolare questo il problema, in anni veniamo bombardati circa tutti i fronti da una tradizione in quanto ci fa supporre nell’amore interminabile, incondizionato, in quanto supera qualunque contrarieta, cosicche si da unitamente compiutamente nell’eventualita che identico e in quanto in conclusione e l’unica cosa perche puo sicuramente renderci felici. Percio, per anni di apprendimento, l’amore diventa l’obiettivo: riconoscere l’anima gemella, nutrirsi la storia da frottola. Complesso diventa efficiente a simile ricerca ed qualunque celebrazione ci facciamo belle con atteggiamento da non farci riconoscere impreparate in quale momento quello cosicche ci rendera felici arrivera. Ed vedete perche riponiamo tutti speranza con esso affinche i lungometraggio ed i libri ci hanno venduto maniera il realizzato principe blu: armonia, disponibile, puro, affettuoso, romantico…etc.

Bensi la realta e cosicche l’amore non esiste. Alla morte ci ritroviamo frammezzo a le mani un fagiano spennato cosicche alla davanti sforzo nell’eventualita che la da per gambe lasciandoci incredule per ideare affinche non raggiungeremo no la abilita.