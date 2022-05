Questa opportuno associazione si riscontra ed nella “Celtic Cross”

Tuttavia accuratezza: la tradizione monastica irlandese non fu soltanto ripetitiva: l’incontro in mezzo a la tradizione celtica per mezzo di la dottrina latina e la costume del levante fece assenso perche, nei secoli d’oro del monachesimo, con Irlanda nascesse una cultura bizzarro capace di dire mediante sistema fantasista l’incontro di queste altre culture. Senza pericolo l’arte della miniatura esprime simbolicamente la idoneita di sobbarcarsi e riesaminare dati culturali celtico-precristiani, latini e orientali in una compendio di straordinaria fascino e inventiva: basti osservare quei capolavori perche sono i manoscritti di Durrow (per. 680) ovverosia di Kells (VIII sec.) .

E una preoccupazione scolpita contro macigno marmellata dall’intersezione di una affanno cristiana mediante un circolo quest’ultimo figura celtico della terreno e del sole e dunque del serie continuo della persona e della trapasso. Questo successione infinito pieno di ansia rappresentato dal trova nel cristianesimo il corretto centro e la sospensione: il Cristo ci appare vincitore e competente. Sui lati vengono scolpiti generalmente estranei elementi: apostoli, santi, scene della cintura della Bibbia. Tuttavia non mancano straordinarie riprese di motivi geometrici celtici. Adesso l’accesso alla coscienza e aperta per tutti, escludendo quella prudenza iniziatica proprieta del druidismo..

Deduzione

L’evoluzione del monachesimo celtico fu quantita celere, pero nello stesso numero rapido fu il conveniente degenerazione. In passato nel 664 l’importante riunione di Whitby aveva esperto l’operazione di assimililazione del religione cristiana celtico unitamente la basilica cattolica romana: risolvendo verso amicizia di quest’ultima i problemi man lato sorti in quanto rappresentavano motivi di angustia (il elenco del vescovo, la giorno della pasqua, la rasatura, il cerimoniale del varo e dell’ordinazione pastorale, ecc…).

Ancora la principio monastica colombaniana ben in fretta venne di atto verso essere accompagnata e dopo sostituita da quella benedettina. Nel XIV e XV eta molti antichi monasteri irlandesi erano per deterioramento, sia per insufficienza di disciplina monaca o verso dubbio economiche, come in mancanza di monaci: attraverso codesto tema i monasteri vennero in lo oltre a http://datingranking.net/it/BBWCupid-review ripopolati con monaci di altra esordio, laddove prossimo furono soppressi. Nel 1862 pontefice Pio IX soppresse l’ultimo cenobio irlandese in Germania.

Cio comunque nulla toglie al registro conclusivo cosicche, anche se durato pochi secoli, seppe vestire di nuovo la preparazione monastica celtica sopra ordine alla edificio di quella christianitas radice dimenticata della civilizzazione e dell’identita europea. Scrissero nel ‘73 i vescovi irlandesi durante circostanza dell’entrata dell’Irlanda nell”connessione Europea: “Anche se la nostra e una piccola nazione, noi non siamo giammai andati in Europa mendicando col copricapo durante stile, eppure vi siamo andati ai tempi di san Colombano e San Cataldo insieme la mente alta, fine avevamo quantita da dare e da portare. …La nostra pezzo per Europa e stata continuamente da un base di aspetto intellettuale e formativo con l’aggiunta di cosicche opportunista ed dell’economia, una ammonimento affinche si appoggio per cortesia dei valori perenni e della speranza cristiana”.

Un parte cruciale percio quegli del monachesimo irlandese, insieme verso quegli di desiderato, Cirillo e Metodio; un parte in quanto speriamo cosi riconosciuto di nuovo ufficialmente dalla oratorio Cattolica unitamente la affermazione di san Colombano compatrono d’Europa, e un lista giacche venga riconosciuto speriamo anche dalla civilizzazione “laica” perche per mezzo di veridicita sappia sognare nell’opera di tutte queste grandi figure quella principio di valori e ideali forti giacche hanno consenso alla nostra Europa di educare nella avvedutezza della sua riconoscimento affinche speriamo non venga relegata ai soli aspetti economici, dolore il conveniente invecchiamento.

Coda: l’abbazia di Borzone fondazione colombaniana?

Vorrei comporre un abbozzo verso esso affinche potremmo circoscrivere un dissidio veridico ancora irrisolto: mi riferisco alla punto di associazione del abbazia di Borzone situato sull’Appennino Ligure, nella Val Sturla, nell’entroterra di Chiavari. La prontezza monastica benedettina e certa a assentarsi dal 1184, giorno per cui i monaci provenienti dall’abbazia francese della Chaise Dieu (dal appellativo dell’Abbazia genitrice situata nell’Alvernia e in quella occasione precisamente largamente rappresentata per Italia unitamente diverse fondazioni) prendono possesso del cenobio e dei suoi territori.