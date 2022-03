Quest Festival, 1 bouillon de culture contemporaine vietnamienne

Prevu du 4 au 6 novembre prochain a Ba Vi, en banlieue de Hanoi, le Quest Festival est un festival d’art moderne et unique en le genre. Notre programmation entremele musiciens, danseurs et performeurs vietnamiens et occidentaux, venus de la totalite des horizons et styles.

Solar Impulse, 1 vol legendaire Afin de l’avenir en planete

L’ambassade de Suisse a Hanoi a organise, le jeudi 20 septembre, une fi?te dediee a l’innovation et a toutes les technologies vertes, avec concernant fil rouge Solar Impulse, l’avion qui possi?de realise le tour du monde avec uniquement l’energie solaire.

Plusieurs enceintes en bambou, un projet chic et ethique

Le crowdfunding, agitateur de creativite >>L’orgue en bamboo de Le Thai Son C’est vraisemblablement un pari qui pouvait Il existe i nouveau certains temps libre paraitre quelque peu fou. Mais a y reflechir, c’est plutot une affaire dans l’air un moment.

La Suisse au chevet des ethnies minoritaires

Au chevet d’une population des regions touchees par la secheresse Des jeunes femmes du village sites de rencontres pour les passionnГ©s des animaux de Diem, dans la province de Nghe An (Centre), confectionnent de maniere artisanale des objets faits a partir de rotin. ” On essaie de devenir modeste en Suisse. Mais cette fois, on peut dire qu’on est tres content et fers”.

Une start-up vietnamienne via le toit du monde

Hanoi doit etre votre centre entrepreneurial, d’apres Nguyen Xuan Phuc >>Des capitaux etrangers investis dans une start-up vietnamienne Mes participants tout sourire de cette nouvelle edition de Seedstars World a Ho Chi Minh-Ville. Photo : Seedstars World/CVN Ils etaient sept i l’origine en journee du 29 mai.

Faiseurs de reves suisses

“Pecheurs de reves – Le recital” va i?tre represente a Ho Chi Minh-Ville >>Le pianiste Dang Thai Son se produira en mars a Hanoi Laurent Brunetti et Mario Pacchioli dans un clin d’oeil plein de poesie. Photo : Pecheurs de Reves Production/CVN Recital. Chansons a propos. Theatralite.

Notre Francophonie sous des milles feux de l’Opera

En prelude d’la Journee internationale de la Francophonie, l’Opera de Hanoi a accueilli durant la soiree du 18 mars la ceremonie officielle organisee par le ministere des Affaires etrangeres vietnamien, l’OIF et le GADIF. Un moment riche et des plus festifs pour celebrer la langue francaise sous toutes ses formes et sa diversite.

La fete sans frontieres du cinema francais

Le Petit Prince, plus gros succes a l’etranger Afin de 1 film d’animation francais Cela demeure i nouveau quelques temps de vacances. Pourquoi ne pas en profiter pour se Realiser une petite toile a demeure, bien confortable au sein d’ le salon, avec une panoplie de films ainsi que courts metrages “made-in-France” ?

Appel a candidatures pour le fond culturel de l’UNESCO

Notre Vietnam continuera de valoriser son role au sein de l’UNESCO Et si la veritable cle du developpement durable passe via la creativite et la culture, sous toutes ses formes et origines ? C’est dans votre optique que le Fond international pour la diversite culturelle (FIDC) a ete enfile dans pied, voila pres de six annees.

Hanoi, capitale de l’art contemporain en janvier

Assurer la perennite des espaces creatifs >>Des lieux pour inspirer artistes et entrepreneurs propos du comite d’organisation du TET ART. Le festival d’art contemporain TET ART a ouvert officiellement ses portes ce jeudi 21 janvier a Hanoi, devant des invites nombreux et passionnes.

L’univers Afrique

Start-up africaines : des initiatives tres variees En savoir plus concernant.

Et si les meilleures start-up de l’univers etaient africaines ? Seedstars World, une competition internationale de start-up reunissant 36 pays, a rendu son verdict le 4 fevrier a Geneve. Excellente nouvelle pour la scene tech africaine : elle rafle 2 prix sur les des en jeu ! Voici les candidats africains de votre competition.

Et si les meilleures start-up du monde etaient. africaines?

Reportage Le Monde.fr * Seedstars World, une competition internationale de start-up reunissant 36 pays, vient de rendre son verdict votre mercredi 4 fevrier a Geneve. Excellente nouvelle pour la scene tech africaine : elle rafle 2 tarifs sur les trois mis en jeu !

CINEMA ETHIOPIEN Lamb, a la conquete du monde

Premier film ethiopien a etre projete en selection officielle a Cannes en 2015 et sorti depuis peu sur les ecrans suisses, Lamb raconte l’histoire d’amitie entre le jeune Ephraim et le agneau Chuni. Un conte moderne, offrant un large spectre d’emotions, et qui balade le spectateur entre tendresse et durete une societe ethiopienne.

Joao Filipe Martins, un diplomate et une vie scelles a l’histoire angolaise

Gazette – Salon du Livre de Geneve 2015

La philo est plus proche de l’art que en science + interview Luc Ferry

Interview Tristane Banon

La philo un jeu d’enfant

Le printemps ensoleille une litterature suisse

Le sexe,espece en danger !

Ces apps de rencontre qui veulent detroner Tinder en 2016

Beaucoup se sont laisse gagner par la fievre friponne des rencontres 3.0 geolocalisees sur telephone mobile. Neanmoins, les geants du ” matching ” Tinder ou OkCupid doivent faire face a une concurrence De surcroi®t qui plus est creative, melangeant des concepts ludiques et les dernieres tendances internet. On note bien les appartements et les restaurants.