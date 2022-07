Quelques lunettes qui rendent des couleurs a toutes les daltoniens

Coup d’oeil concernant Ce texte

«Le feu de circulation, serieusement, wow! j’dois avouer que Ce vert une lumiere, Cela reste vraiment. vert!», s’exclame Jimmy Harvey de essayant pour J’ai premiere fois leurs lunettes fumees d’une compagnie californienne EnChroma, lancees recemment. Afin de lui, le feu vert avait toujours ete. court.

Jimmy Harvey est daltonien, tel mon homme via 12. y n’aurait gui?re pu devenir pilote ou policier, Toutefois pour lui, ca ne change nullement grand-chose. Y prefere malgre tout faire confiance a toutes les jambes de une femme Afin de les conseil vestimentaires et la decoration. Personne ne est en mesure de constater Le qu’il voit, Neanmoins, Afin de J’ai premiere fois, Gri?ce i ces lunettes, lui peut visionner ce que leurs autres voient.

Decouvertes avec juge

La decouverte que des lunettes pouvaient corriger vos daltoniens lorsqu’elles sont portees s’est faite par juge. Le docteur en science du verre Don McPherson avait developpe quelques lunettes protectrices Afin de les chirurgiens, qu’il s’adonnait pour porter tel lunettes fumees en jouant au frisbee Gri?ce i mon mari daltonien. Quand votre dernier les a essayees, Cela a decouvert leurs cones orange se detacher soudainement d’un gazon vert. Les investigations m’ont dure 10 piges.

Ca marche! (souvent)

Vos lunettes fonctionnent Avec 80% des cas. Ceux qui ne percoivent jamais de violet n’en verront nullement Pas. Sa compagnie propose un test dans Ce site web EnChroma.com. Pascal Marier-Dionne, de Quebec, n’a de la sorte, obtenu que 30% de chances de succes. Verification faite au milieu des lunettes qu’EnChroma a fournies au Journal Afin de un essai, y n’a jamais decouvert de difference notable. Pour lui, le vert en lumiere verte restera «un mythe, parfois Le complot louche».

Mais Jimmy Harvey, lui, n’a mis que des secondes a lancer mon «oh wow! Ca pete!» en montrant nos fleurs d’echinacee pourpre d’un domaine Maizerets, qui lui paraissent apparues d’un rose vif qu’il n’avait pas surpris Prealablement. Plus loin, des fleurs au sein d’ un arbre sont passees d’un «rose pale» pour «un bon rouge». Vos panneaux pour signalisation, au milieu des lunettes, seront d’un vert eclatant, alors qu’ils etaient concernant lui d’un vert assez terne.

Mon journaliste, qui reste daltonien en aussi type que M. Harvey, a remarque la meme chose. Ordinairement, c’est comme quand la totalite des verts beneficiaient d’une deuxieme couche de peinture. Ma canopee et l’herbe ont beaucoup environ teintes subtiles. On distingue aussi bon nombre Pas sans mal leurs taches rougeatres dans Notre pelouse ou Avec Le cedre malade, qui, sans lunettes, paraissent d’une meme couleur que Ce reste. Et leurs fleurs devant Le Journal pour Quebec ne semblent Manque bleues, Toutefois violettes!

Le Journal a aussi teste nos lunettes d’EnChroma concues pour l’interieur et des ecrans d’ordinateur, cela dit, l’effet est beaucoup plus subtil et des lunettes doivent etre portees pendant 1 longue periode Afin de percevoir de la difference.

Plusieurs coloris et quelques larmes

Diverses videos de gens daltoniens , lequel essaient des lunettes ont ete vus quelques millions pour fois via la toile, comme celui montrant Le pere de famille emu aux larmes, incredule en regardant les yeux des enfants. Ou une telle autre montrant Le jeune homme pleurer et rire en meme temps libre en s’emerveillant devant 1 crayon vert et Le pot d’article nettoyant violet. Afin de les individus d’EnChroma, c’est ma magie en science qui opere.

«Ces videos, ca me pointe beaucoup des que je tous les vois. J’ai pleure diverses fois», admet M. Schmeder. «C’est incroyable et gratifiant d’observer comment les gens repondent, c’est particulierement encourageant», ajoute le PDG Tony Dykes, de entrevue telephonique.

Sa exige explose

Le succes viral de ces videos a litteralement fera exploser votre exige, pour mon point tel que votre compagnie reste completement depassee avec son succes, avoue M. Dykes. Le nombre pour commandes reste passe de 2 ou h par jour a 200, parfois 300 quotidiennement. Sa compagnie , lequel n’a que 12 employes embauche chaque semaine, cela dit, ne fournit Manque.

Et Notre suite?

EnChroma a songe pour diverses applications Afin de une technologie : des filtres pour les ecrans, ou quelques lentilles corneennes, par exemple. Et tous ses efforts, concernant l’instant, sont enfile concernant augmenter votre cadence de production, qu’elle aimerait visionner quintupler pour court force. I§a peut Apres songer pour vendre quelques licences ou Ce brevet (du instance).

Pour l’entreprise, son service devrait etre couvert via tous les compagnies d’assurances. «La maniere dont on voit, c’est important. On voit l’impact qu’ont des lunettes au sein d’ notre vie des gens. On A“uvre au milieu des compagnies d’assurances concernant qu’elles se trouvent remboursees. On ne voit aucun difference entre Mon daltonisme et d’autres conditions qu’elles couvrent», explique Tony Dykes.

EnChroma aimerait aussi que ces lunettes se trouvent autorisees Afin de passer certains tests d’entree au sein de quelques professions — tel pilote, policier ou chauffeur —, que quelques daltoniens echouent. «On ne voit jamais pourquoi ce ne serait nullement considere tel Le accommodement raisonnable», enchaine M. Schmeder.

«J’espere qu’a travers les efforts, on puisse sensibiliser la population du monde pour que Ce daltonisme devienne quelque chose Sans compter que banal, pour que les gens daltoniens ne se sentent Pas en gali?re a l’aise de gui?re constater individu comme les autres», conclut-il.

Combien ca coute?

Leurs lunettes EnChroma paraissent de commercialisation concernant le Web seulement, ainsi, Le n’est gui?re donne : entre 432 $CAN et 574 $CAN. On va pouvoir y Joindre sa prescription pour 196 $CAN Sans compter que. Ce delai de conception est en mesure de atteindre six semaines, qui plus est de ce delai pour livraison. Le Journal a fera analyser les lunettes via un opticien chez New Look, Roger Nadeau. Mon verdict? Notre monture est tres Correctement et des verres de polycarbonate sont «d’une classe exceptionnelle». Nos lunettes corrigent, et ne guerissent gui?re.

Votre daltonisme en cinq questions

Dalton comme les freres?

Dalton tel leurs mechants au sein d’ Lucky Luke, oui guyspy chat, et tel au sein d’ John Dalton, Le scientifique anglais , lequel s’est interesse pour Le trouble de perception Plusieurs couleurs au 18e siecle.

Qui est daltonien?

Le trouble touche particulierement Mal de femmes, mais 300 millions d’hommes. Le trouble est hereditaire. Pour resumer, il va i?tre transmis d’un homme atteint a l’aide des meufs, , lequel elles, ne developpent nullement Votre trouble. Autrement devoile, des que grand-papa reste daltonien, Cela engendre le gene pour une fille qui elle, ne Ce sera Manque.