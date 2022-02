Quelle reste la meilleure application de rencontre serieuse ou coquine ?

Trouver des applications de rencontre frequentees et bien notees n’est que rarement evident, encore moins si vous n’etes pas tres familiarise avec le domaine. Nous avons passe en revue nos meilleures apps de dating disponibles sur les multiples stores Apple (iOI) et Android (Play Store), de maniere a vous fournir 1 echantillon des plus adaptees a chaque recherche. Que vous soyez en quete d’une aventure d’un jour ou du grand amour, depuis en a vraiment certaines que ce smartphone accueillera avec joie en parcourant votre comparatif.

Notre top20 des applications de rencontre en France (Android et iOS)

En recoupant des statistiques d’utilisations, notre experience et nos avis sur les sites de rencontre, Cela reste plutot facile de degager un classement des top apps dating en France. Notre comparatif des meilleures applications de rencontre tient compte de la frequentation, l’aspect gratuit ou non et enfin la thematique : hot ou soft.

Les applications de rencontre a J’ai fois gratuites et payantes peuvent s’utiliser librement et sans rien payer, mais proposent des formules payantes additionnelles via les achats integres de l’App Store ou le Play Store.

Pour aller au-dela d’un comparatif d’apps et vous interesser aussi aux meilleurs sites, consultez les avis via toutes les plateformes de rencontre.

Mes 10 meilleures applications de rencontre en detail

Passons en revue des apps qui trustent le top10 de notre comparatif : leurs avantages et inconvenients.

1. Tinder

L’incontournable Tinder et son modele traversant les generations. Present et leader mondial dans quantite de pays de l’univers, le geant appartenant au groupe Match fait des ravages depuis plusieurs annees en France. Notre avis Tinder reste a l’image des temoignages laisses par la grande majorite de ses utilisateurs en France.

Cette application de rencontre est a J’ai fois la plus populaire et la mieux concue. Elle reste plutot labellisee « hot », mais permet aussi de accoster l’amour. Ils font de nombreuses filles qui ne souhaitent nullement s’engager dans des relations d’un soir via Tinder, esperant accoster simplement quelqu’un de simple et de bien, sans forcement payer 1 abonnement via un site de rencontre bon. On va pouvoir dire que Tinder est bien simplement la meilleure app de rencontre gratuite.

Ses seuls points faibles sont 1 nombre trop consequents de gars trres volumineux, ainsi, un modele gratuit plus frustrant et rapidement bloquant qu’il y a des annees. Le nombre incroyable d’utilisateurs propulse malgre bien sans contestation possible Tinder a la premiere place des apps de rencontre en France.

2. Meetic

Meetic reste votre acteur majeur d’une rencontre depuis de nombreuses annees. S’il propose un site web tres clair et populaire, le leader du dating en France travaille surtout bon nombre concernant la qualite de sa version mobile. Tres bien notee i propos des multiples stores, l’application Meetic est la meilleure dans le domaine en rencontre amoureuse.

Il semble bien-sur possible de se connecter depuis le mobile sur le website, sans aucun probleme. Vous aurez cependant l’avantage de receptionner vos notifications en telechargeant l’application, en plus de profiter d’une ergonomie au mieux pensee Afin de nos petits ecrans.

Si vous avez passe la trentaine et ne vous y retrouvez pas trop sur les applis gratuites, essayez Meetic.

Meetic ne propose pas de modele gratuit, mais offre des abonnements plus qu’accessibles, des une dizaine d’euros par mois. C’est le tarifs a payer pour vraiment se donner une chance de degoter l’amour, et non perdre beaucoup de temps libre a discuter, comme c’est parfois la situation avec les applis gratuites. Les avis Meetic paraissent a la fois tres nombreux et positifs. Notez que si vous souhaitez juste tester , l’inscription est gratuite.

3. Badoo

L’excellent Badoo est plebiscite avec des millions d’utilisateurs, et jamais juste en France. Notre concept propose d’effectuer des rencontres plutot serieuses que coquines, mais tout est permis. L’un des ses principaux points forts reste, comme Tinder, le nombre d’utilisateurs. Une tres belle alternative gratuite a un site comme Meetic, si vous cherchez du serieux. Notons aussi la presence d’achats integres, des fois essentiels pour remonter dans l’algorithme et la recherche de membres.

Plusieurs avis Badoo font Indeniablement remarquer qu’il reste des fois difficile d’obtenir en visibilite en tant qu’homme sans tester une formule premium. Cette appli n’en demeure gui?re moins une des mieux notees sur les stores iOS et Android : un must-have !

4. Happn

Avec son concept qui tranche avec la concurrence, Happn a largement reussi le coup. Alors que bon nombre de applications se contentent de creer un rayon approximatif visant a approcher le maximum de personnes autour de vous, Happn vous pussysaga permet de voir et trouver les celibataires que vous croisez la totalite des heures.

C’est ainsi plus facile de creer une fai§on d’alchimie, avec quelqu’un frequentant analogues lieux ou dont le trajet reste le aussi que vous pour aller bosser. Encore mieux, une telle app permet carrement de denicher des correspondances l’ensemble de copains, a moins de 1km. Et si le grand amour etait en fera juste a J’ai porte d’a cote ?

5. AdopteUnMec

Bien que le concept d’application gratuite pour ces dames et payante Afin de les hommes fait debat, AdopteUnMec propose un outil regulierement mis a jour et tres fonctionnel.

Un excellent complement a son web site, lui aussi d’excellente composition. Si vous souhaitez tester le desormais bien connu Adopte tout en etant toujours sur le qui-vive, pour ne rater aucun potentiel crush, l’application iOS ou Android ne va i?tre aucune trop dans votre portable. Notre avis AdopteUnMec permet d’en connaitre un tantinet plus sur ses points forts et inconvenients.