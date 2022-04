Quedamos las dos tendidos en la diminuta cama sobre mama, ninguno de las dos dijo ninguna cosa, yo nunca me animaba

Ella, despues me entere, por verguenza.

Mismamente estuvimos un largo momento.

Mama se levanto falto mirarme asi­ como se fue al bano, alla se encerro a llorar.

Yo me fui a mi cama, me puse el slip asi­ como me tape Incluso la frente, me daba verguenza lo que habia hecho.

Igual que al momento salio del banera recien banada desplazandolo hacia el pelo con los ojos rojos de sentir, me pidio que hiciera mi bolso porque regresabamos a hogar. Las vacaciones se terminaban bastante primero de lo previsto.

Le pedi, le rogue, le suplique que no tomara ninguna determinacion en templado.

La determinacion esta tomada, volvemos a casa desplazandolo hacia el pelo veremos igual que resolvemos esto, me deje ponerse y no ha transpirado mira como terminamos.

El camino sobre regreso lo hicimos en silencio, ni la novia ni yo nos animabamos a hablar, asi­ como mucho menos a mirarnos a los ojos, los dos nos sentiamos culpables de lo anterior, la novia por acontecer la adulta que nunca supo disponer freno a la situacion y no ha transpirado yo por meditar que sobre muchas forma habia violado an una mujer, y que esa femina era mi madre.

En Bs.As. pasaban los dias y no ha transpirado el recuerdo sobre aquella noche nunca me dejaba de rondar en la testa. Tenia sensaciones encontradas, por un lado la culpa asi­ como por el otro el placer encontrado en esa etapa sobre morbo.

Mi madre seguia sin mirarme a los ojos asi­ como evitandome, yo nunca tenia a quien apelar de confesarle lo ayer. No podia hacerle conocer a mi intimo amigo lo pasado.

Despues sobre 15 dias sobre lo ocurrido, asi­ como ante la condicion generada decidi que era con mi madre con quien debia hablarlo.

Esa tarde, cuando mama regreso sobre su trabajo desplazandolo hacia el pelo se encerro en su dormitorio Incluso la hora de la cena, disposicion que habia tomado desde nuestro regreso de Mar del Plata, golpee su camino asi­ como entre, la encontre tirada en su cama, con la destello apagada y no ha transpirado con la ropa con que regreso sobre su empleo aun puesta.

Mama, poseemos que hablar, de este modo no podemos continuar, deseo pedirte perdon por lo que hice, estoy arrepentido de haberme dejado vestir por la calentura del segundo.

Gabriel, fui yo quien te llevo a esa posicion, el que posee que perdonar sos vos, mi obligacion igual que adulta y madre era no regresar a ese limite. Asi­ como mas culpable me siento porque lo goce. Desde que se fue tu padre nunca habia estado con ningun varon, desplazandolo hacia el pelo en ese instante te vi no igual que mi hijo sino igual que el hombre deseado.

Sabes algo mama, ninguna femina me hizo tan dichoso igual que vos, ninguna de las chicas con las que tuve sexo me hizo deleitarse tanto igual que vos. Cuando pienso en lo sucedido, por instantes siento muchisima responsabilidad asi­ como por instantes el memoria sobre lo sucedido me produce un placer enorme.

No debemos seguir viviendo asi.

Tenes causa, no podemos continuar viviendo de este modo, procuremos enterrar lo pasado. Abrazame Gabriel.

La abrace bastante robusto asi­ como le quise dar un besuqueo en su mejilla, aunque la novia desprovisto notar giro la inteligencia y bese sus cerrados labios.

Nos quedamos mirando, uno liga al otro, desplazandolo hacia el pelo carente pensarlo la tome de sus hombros, la atraje hacia mi desplazandolo hacia el pelo le di un mimo con toda mi boca y no ha transpirado mi lenguaje, la novia abrio su boca y tambien comenzo a besarme con toda su entusiasmo.

Mama descubri que te propietario, no unicamente como madre sino como femina.

Yo ademas te dueno Gabriel, igual que vi?stago desplazandolo hacia el pelo igual que varon, despues de lo ocurrido en Mar de el Plata debido a no fui la misma, abrazame asi­ como haceme el apego.

Mi madre me dijo lo que yo menos esperaba.

Nunca dude ni un segundo, la abrace y no ha transpirado comence a besarla con toda mi entusiasmo, ella me correspondio de la misma manera.

Por referente a su blusa acaricie sus pechos, posteriormente comence a desabrochar la misma y no ha transpirado quedo con separado su corpino. Por referente a el novio comence a besar con desesperacion sus pezones, la novia en un rapidamente desplazamiento se desabrocho Ademi?s el corpino asi­ como dejo las tetas al aire.

La mire desplazandolo hacia el pelo le pregunte inocentemente podria?

Si mi apego, soy toda tuya.

Ella me saco la remera y comenzo a desabrocharme las pantalones. Rapido quede desnudo ante la novia.

Nunca se en que momento la novia ademas quedo desnuda ante mi. Esta oportunidad nunca fue el alcohol, esta oportunidad fue el apego.

No cenamos, pasamos toda la noche realizando el amor, mama se entrego por total y gozo, Del mismo modo que yo de el sexo mas fantastico.

Descubri con cuanta dulzura hacia el sexo oral, y con cuanto ardor respondia cuando yo era el que le hacia exactamente lo. Antes de penetrarla tuvo 2 orgasmos arti­culo sobre mi idioma. Su concha se inundo de un delicioso zumo que yo nunca desperdicie.

La novia a su ocasiin me hizo acabar en su boca desplazandolo hacia el pelo degusto cualquier mi semen.

Luego sobre estos primeros orgasmos me acosto boca en lo alto y no ha transpirado se subio de semejante forma que mi integrante la penetro plenamente. De este modo me cabalgo con desesperacion. Las pechos subian desplazandolo hacia el pelo bajaban acompasadamente entretanto yo le pellizcaba los pezones.

Volvio a tener perfil plenty of fish otro climax, esta ocasiin junto al mio

Igual que a las 3 sobre la aurora nos quedamos dormidos excesivamente abrazados y no ha transpirado desnudos.

A la manana siguiente llamo a su trabajo diciendo que no iba a trabajar.

Pasamos al completo el fecha en la cama, unicamente nos levantamos de reponer energias con un agil desayuno. Posteriormente sobre ello volvimos a la cama desplazandolo hacia el pelo continuamos amandonos con todo nuestro ardor.

En la actualidad puertas adentro, despues sobre transcurridos tres anos, somos una bastante atinado pareja y tenemos igual que esquema sobre vida, tal como mencionara en un principio, irnos a cualquier lugar donde no nos conozcan y obtener vivir abiertamente nuestro amor y prolongarlo con hijos.