Que todos alaben el sustantivo del Senor,porque su nombre seri­a bastante enorme;?su gloria esta sobre ella sobre la tierra y no ha transpirado el cielo!

Salmos 148:12-13 NTV

Del mismo forma, vosotros las mas jovenes deben asentir la notoriedad de los ancianos; desplazandolo hacia el pelo todos vistanse con sencillez en su uso las unos con las otros, por motivo de que

«Dios se opone a los orgullosospero da gracia a los humildes»

Mismamente que humillense ante el genial poder de Dios y no ha transpirado, a su debido lapso, el novio los levantara con honor.

1 Pedro 5:5-6 NTV

Hijos, obedezcan a sus padres porque vosotros pertenecen al Senor, pues lo cual es lo correcto. «Honra a tu progenitor y no ha transpirado a tu madre». Ese chinalovecupid gratis espaГ±ol es el primer mandamiento que contiene una talento: En Caso De Que honras a tu padre y a tu origen, «te ira bien y no ha transpirado tendras la extendida vida en la tierra»

Efesios 6:1-3 NTV

Mujer, eres virtuosa

El termino «virtuosa» es familiar en algunas citas biblicas, describe an una femina dirigida por Dios an una vida de justicia asi­ como seso, con la prestigio de gobernarse A en caso de que misma, mismamente como defender a su estirpe, posesiones, proposito, prosperidad y no ha transpirado su dignidad.

La esposa digna es una corona para su marido,pero la desvergonzada seri­a como cancer a sus huesos.

Proverbios 12:4 NTV

?Quien podra encontrar una esposa virtuosa desplazandolo hacia el pelo capaz?Es mas preciosa que las rubies.

Proverbios 31:10 NTV

?Que dice proverbios sobre la chica?

Con respecto a la referencia femenina en el proverbio, se menciona a la mujer virtuosa y no ha transpirado la mujer extrana.

Chica extrana

El termino «extrana» quiere decir extranjera desplazandolo hacia el pelo hace relato a la chica que se aleja sobre Dios y no sigue su equidad. Se caracteriza por ser desagradable, adultera, iracunda, rencillosa, alborotadora asi­ como otras denominaciones. Prov 5; Prov 6; Prov 7; Prov 21:19.

Chica virtuosa

Es la dama ejemplar que representa la interpretacion prospera y optima de tasacii?n eterno mujeril. Son varias las cualidades que posee y las mas resaltantes es su bondad, orden desplazandolo hacia el pelo labor, es digna sobre empuje.

La mujer bondadosa se gana el respeto,pero los hombres despiadados solo ganan riquezas.

Proverbios 11:16 NTV

La femina sabia edifica su hogar,pero la necia con las propias manos lo destruye.

Proverbios 14:1 NTV

Lo previo, expresa las caracteristicas sobre chicas con rumbos dispares, y alguno sobre ellos es prosperado a plenitud, dependeri? del itinerario escogido se viven los ingresos o consecuencias segun el sentencia. ?y no ha transpirado tu chica? ?Quieres ser la mujer ejemplar asi­ como sobre bendicion Con El Fin De ti y no ha transpirado las que te rodean? Deja que el Espiritu de Dios dirija tus consejos asi­ como seras extraordinaria desplazandolo hacia el pelo virtuosa.

?Que dice la biblia de la femina hermosa?

La hermosura de la chica nunca se puede calcular por su presencia ostentosa, o las muchas riquezas que tenga, lo que hermosea a la dama es la bondad sobre su corazon y igual que fructifica su vida espiritual, desarrollando miedo de Dios desplazandolo hacia el pelo buenas obras producto sobre su vida en justicia.

El encanto seri­a enganoso, y no ha transpirado la atractivo nunca perdura,pero la chica que teme al Senor sera muy alabada.

Proverbios 31:30 NTV

Toda tu eres hermosa, amada mia,bella en cualquier sentido.

Cantar sobre las cantares 4:7 NTV

Nunca se interesen tanto por la encanto externa: los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En velocidades, vistanse con la atractivo interior, la que nunca se desvanece, la belleza sobre un espiritu tierno y no ha transpirado sereno, que es tan precioso a las ojos de Dios.

1 Pedro 3:3-4 NTV

Eres la creacion maravillosa de Dios desplazandolo hacia el pelo en su expresion esta la brujula que precisas para activar tu tasacii?n extraordinario, comienza a caminar en las virtudes que Dios te da, observate con virtud asi­ como honra, porque el Senor prometido bendicion Con El Fin De ti que decides confiar en el novio. ?Que esperas? Vive en la plenitud del amor sobre Dios.