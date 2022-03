Quand les cybercriminels utilisent les applications de rencontre Afin de gagner des millions

Securite : Plus de 1,4 million de dollars ont ete voles a des victimes a l’aide d’une arnaque liee aux cryptomonnaies et perpetree au moyen d’applications de rencontre.

Sophos a publie votre semaine un ratio dans une arnaque qui a conduit au vol de millions d’euros d’utilisateurs de Tinder, Bumble, Grindr, Facebook Dating et d’autres applications de rencontre.

Mode operatoire

Le modus operandi ? Apres avoir gagne la confiance de leur victime dans une de ces applications de rencontre, les escrocs les convainquaient de telecharger une fausse application de cryptomonnaie, les poussant a investir de l’argent avant de geler un compte.

Les cybercriminels ont reussi a contourner Apple Developer Enterprise Program et ses certificats, proposant de fausses applications de cryptomonnaie, qui se faisaient passer Afin de Binance ou d’autres marques legitimes. Les escrocs ont egalement abuse de Apple Enterprise/Corporate Signature pour gerer a distance les appareils de leurs victimes.

Apple n’a pas repondu aux demandes de commentaires. Sophos a egalement contacte Apple a votre theme et n’a gui?re obtenu de reponse.

Apres l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis

Image : Sophos.

Selon Jagadeesh Chandraiah et Xinran Wu, chercheurs chez Sophos, une telle arnaque, baptisee “CryptoRom”, a permis de derober au moins 1,4 million de dollars a des victimes aux Etats-Unis et dans l’Union europeenne. Dans un rapport, les 2 chercheurs affirment que des attaquants, qui avaient commence via cibler des victimes en Asie, se paraissent detournes de ce continent pour cibler desormais l’Europe et les Etats-Unis.

Les chercheurs de Sophos ont meme reussi a trouver un portefeuille Bitcoin controle avec nos attaquants grace a une victime, qui possi?de partage l’adresse a laquelle elle avait initialement envoye l’argent avant de devenir exclue.

Ingenierie sociale

Jagadeesh Chandraiah explique que CryptoRom s’appuie fortement sur des techniques d’ingenierie sociale, a presque l’ensemble des etapes : « tout d’abord, nos attaquants publient de faux profils convaincants sur des applications de rencontre legitimes. Une fois qu’ils ont pris contact avec une cible, ils suggerent de poursuivre la conversation sur une plateforme de messagerie ».

« Ils essaient ensuite de persuader la cible d’installer et d’investir dans une fausse application de cryptomonnaie. https://besthookupwebsites.org/fr/good-grief-review/ Au debut, nos rendements semblent tres petits, mais si la victime demande a recuperer le argent ou essaie d’acceder aux fonds, elle essuie un refus et l’argent reste perdu. Nos recherches montrent que les attaquants gagnent des millions de dollars avec cette arnaque », detaille-t-il.

Au depart, nos cybercriminels prennent contact avec leurs victimes sur des applications de rencontre tel Bumble, Tinder, Facebook Dating ou Grindr. Puis ils devient la conversation vers d’autres applications de messagerie. C’est a partir de votre moment-la qu’ils orientent la conversation pour amener leurs cibles a telecharger l’application malveillante et a investir de l’argent.

Double peine

L’attaque est a deux volets : elle permet a la fois aux cybercriminels de voler de l’argent a leurs victimes, puis d’acceder a leurs iPhone.

Selon Jagadeesh Chandraiah et Xinran Wu, les attaquants utilisent Apple Enterprise Signature, un systeme concu Afin de les developpeurs de logiciels qui pre-testent de nouvelles applications iOS aupres d’utilisateurs d’iPhone selectionnes avant de les soumettre a l’App Store officiel d’Apple Afin de examen et approbation.

« Grace a J’ai fonctionnalite systeme Apple Enterprise Signature, les attaquants ont la possibilite de cibler des groupes plus consequents d’utilisateurs d’iPhone avec leurs fausses applications de cryptomonnaies et obtenir un controle de gestion a distance de leurs appareils. Cela signifie que les attaquants pourraient potentiellement Realiser plus que juste voler les investissements en cryptomonnaie des victimes. Ils pourraient egalement, pourquoi pas, collecter des informations personnelles, ajouter et oublier des comptes, ainsi, installer et gerer des applications a d’autres fins malveillantes », mettent en vais garder les chercheurs.

Si c’est trop beau pour etre vrai. votre n’est probablement nullement vrai

Jagadeesh Chandraiah ajoute que jusqu’a recemment, des cybercriminels distribuaient principalement leurs fausses applications de cryptomonnaie par l’intermediaire de faux sites web imitant des banques connues ou l’App Store.

« Pour eviter de devenir victimes de cette nature d’escroquerie, les utilisateurs d’iPhone ne devraient poser que des applications provenant de l’App Store d’Apple. La regle d’or reste que si quelque chose parait risque ou trop excellent Afin de etre vrai – entre autres, si quelqu’un que vous connaissez a peine vous cause d’un plan d’investissement sur internet “genial” qui vous rapportera beaucoup d’argent – alors, malheureusement, c’est probablement une arnaque. »

Une campagne active qui s’etend

Sophos a publie votre autre rapport concernant une arnaque comparable en mai, qui visait uniquement des utilisateurs en Asie. Mais au cours des derniers mois, les chercheurs ont constate une expansion etonnante des attaques.

« Cette campagne d’escroquerie demeure active, ainsi, de nouvelles victimes tombent dans le panneau chaque jour, avec peu ou pas de perspectives de denicher leurs fonds perdus. Afin d’attenuer le risque que ces escroqueries ciblent des utilisateurs moins avertis d’appareils iOS, Apple devrait avertir les utilisateurs qui installent des applications au moyen d’une distribution ad hoc ou de systemes de provisionnement d’entreprise que ces applications n’ont nullement ete examinees par Apple », ecrivent des deux chercheurs.

« Et si les institutions traitant des cryptomonnaies ont commence a mettre en ?uvre des regles de “connaissance du client”, l’absence de reglementation plus large des cryptomonnaies continuera d’attirer les entreprises criminelles par ce genre de stratagemes, ainsi, rendra extremement Complique Afin de les victimes de fraude de recuperer leur argent. Ces escroqueries peuvent avoir 1 effet devastateur sur le quotidien de leurs victimes. »