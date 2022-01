?Psicologia del apego mismamente cambia nuestro cerebro cuando encontramos pareja

?Como Se comprende el fenomeno de el apego desde la ciencia sobre la actuacion?

El apego romantico es alguno de esos fenomenos que han inspirado a gran cantidad de filosofos, desplazandolo hacia el pelo ha sido el tema principal de muchas peliculas o novelas. Desplazandolo hacia el pelo aunque su complejidad ocasione una enorme complicacion al momento sobre estudiarlo, al completo el mundo ha experimentado muchas oportunidad en su vida este intenso sentimiento que dirige todo el mundo nuestros sentidos desplazandolo hacia el pelo nos impulsa an estar con la sujeto amada.

De hecho, las investigaciones recientes concluyen que el apego es un estimulo y la motivacion mas que la emocion. Nos permite percibir que estamos en lo mas gran, pero Asimismo puede llevarnos a la autodestruccion En caso de que sabemos dirigir de forma correcta el desamor.

Sin dubitacion, la psicologia de el apego es un argumento atrayente, asi­ como en este articulo os hablare en la quimica de el apego desplazandolo hacia el pelo el peso que tienen la cultura y las expectativas al momento de enamorarnos.

La psicologia de el apego y su conexion con las drogas

Hasta permite tan unico unos anos se trataba el amor igual que una conmocion, aunque a pesar de que en momentos puntuales pudiese parecerlo, posee demasiadas caracteristicas que lo diferencian de estas (las emociones).

A raiz de las estudios de Helen Fisher, la antropologa, biologa e investigadora del comportamiento humano, la colectividad cientifica dio mas peso a la idea de que el apego seri­a un impulso desplazandolo hacia el pelo la motivacion, puesto que las resultados sobre su investigacion confirmaron que se activan 2 importantes areas relacionadas con las conductas motivantes el nucleo caudado y no ha transpirado el campo de accion tegmental ventral (ATV), ambas zonas muy inervadas por neuronas dopaminergicas y no ha transpirado relacionadas con la repeticion sobre conductas placenteras igual que el sexo o las drogas.

De la trastorno de el enamoramiento a la racionalidad del apego

El amor ha despertado mucho inclinacion en la comunidad cientifica. Algunas investigaciones se han centrado en analizar las fases del amor, pero En muchas ocasiones se han generado discrepancias entre los expertos. Con el fin de John Gottman, autor de el texto Principa Amoris The New Science of Love, el amor romantico dispone de tres fases bien diferenciadas que van apareciendo sobre maneras secuencial, del exacto modo en el que las personas nacen, crecen asi­ como envejecen. Estas fases son la limerencia (o enamoramiento), amor sensible (construccion de lazos afectivos) y no ha transpirado amor prudente.

Nunca cualquier el ambiente supera estas fases, ya que de el transcurso sobre la intensa cascada quimica del enamoramiento Existen que dar camino a un apego mas consolidado que se caracteriza por una seguridad mas profunda, donde se deberi­an coger decisiones mas racionales y no ha transpirado en donde la negociacion se convierte en la de estas claves de la construccion de un compromiso real desplazandolo hacia el pelo leal.

Hormonas asi­ como neurotransmisores relacionados con el enamoramiento asi­ como el apego

Ciertos investigadores han intentado examinar que ocurre exactamente en nuestro cerebro, que neurotransmisores y hormonas intervienen en este engendro desplazandolo hacia el pelo por que cambian nuestros pensamientos y no ha transpirado la conducta cuando alguien nos conquista.

La Dra. Theresa Crenshaw, en su texto La alquimia del apego y la voluptuosidad, explica que nunca alguno puede hacernos percibir esta magica impresion, No obstante cuando el enamoramiento acontece, entonces, asi­ como separado por lo tanto, la cascada sobre neuroquimicos del enamoramiento estalla para Canjear la percepcion del mundo.

Sobre modo resumida, las hormonas y no ha transpirado neurotransmisores mas relevantes que intervienen en el proceso de enamoramiento el apego son las subsiguientes

Cuando el apego se rompe ?que ocurre?

En caso de que bien Hay causas sociales que intervienen al momento de enamorarnos sobre la persona u otra, es indudable que el enamoramiento y no ha transpirado el amor, cuando se acaba, puede originar frecuentes problemas Con El Fin De la ser que sigue enamorada.

Debido a la seleccion natural, se produjo en las humanos un cerebro que evoluciono de incrementar la reproduccion y, por tanto, la nunca acabamiento de la especie, en donde las neuroquimicos sobre la satisfaccion evolucionaron para producir conductas reproductivas. Esto, que ha tenido una enorme repercusion en nuestra evolucion, realiza que cuando las parejas se rompen, tengamos que pelear contra modelos emociones, instintos y motivaciones.

Las conclusiones sobre un analisis del Colegio de Medicina Albert Einstein lo dejan Cristalino “en el desamor, igual que cuando una cristiano seri­a adicta a la farmaco, las consecuencias sobre la adiccion son tan fuertes que podri­an acabar en graves conductas depresivas asi­ como obsesivas”. Cuando la union con la alma ha sido bastante robusto, hace falta lapso Con El Fin De debilitar las circuitos neuronales en los que concurren las sustancias quimicas del amor, y como acontece con un forofo a la farmaco, la preferible modo de superarlo seri­a el comunicacii?n cero (a menos a lo largo de las primeras etapas sobre la ruptura asi­ como continuamente que sea concebible).

Sobre hecho, los psicologos expertos en el amor recomiendan la “terapia del todo o https://datingrating.net/es/alt-com-opinion/ nada”, Ya que el desamor no es un transcurso lineal (pueden existir recaidas) asi­ como la aceptacion puede tardar en llegar. Algunas seres lo viven igual que una etapa sobre duelo, y no ha transpirado no hay que ignorar que estamos acostumbrandonos a permanecer falto la cristiano que amamos desplazandolo hacia el pelo con la que hemos compartido instantes especiales.

El amor algo mas que quimica

Los neuroquimicos del apego ejercen una enorme autoridad referente a la actuacion del enamorado, pero No debemos enterrar que las elementos sociales, culturales y la formacion juegan un papel trascendente al momento sobre enamorarnos.

La civilizacion define En muchas ocasiones nuestros gustos en el momento sobre hallar pareja, desplazandolo hacia el pelo la eleccion y no ha transpirado la entretenimiento suelen encajar con nuestros esquemas mentales y no ha transpirado nuestra idea de el ambiente desplazandolo hacia el pelo de la vida. Si que seri­a cierto que cuando tenemos delante a la humano que nos gusta, nos excitamos desplazandolo hacia el pelo las quimicos de el amor realizan su mision. No obstante, el familia esta en la expectativas, que vienen moldeadas por nuestros esquemas mentales y que En muchas ocasiones se alimentan del valor sobre apego que hemos conocido en television o en las peliculas. Es complejo imaginarse a un millonario/a enamorado sobre un vagabundo/a.