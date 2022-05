Promotion d’une sante – Pour se sentir bien, il faudra se sentir a sa place

Non juste c’est bon de se connecter a d’autres gens et a notre communaute, mais c’est aussi bon pour notre sante mentale

Tout particulierement apres les grandes periodes d’isolement social accru engendrees par la pandemie, limite tout le monde s’entend pour penser que cela nous a fera nous sentir… he oui, seul.e.s. Notre bonne nouvelle, c’est qu’il existe maintenant un remede a la solitude, et on commence a ressentir ses effets avec aussi peu qu’une relation ou 1 lien social.

A la base, le sentiment d’appartenance correspond a la conscience des liens qui nous unissent a notre famille, a une communaute et au monde qui nous entoure. Dans une life de tous les journees, ce qui se traduit via l’amour, la bienveillance et le respect dont les autres font preuve avec nous, ainsi, apres les 18 derniers mois que nous avons vecus, nous pourrions l’ensemble de prendre legerement plus d’amour, de bienveillance et de respect.

Nous avons tous besoin de nous sentir un tantinet plus a notre place et d’avoir l’impression que nos autres se preoccupent de notre bien-etre, et c’est exactement votre qu’on entend par soutien social : le sentiment d’appartenance et l’attention que nous portent les autres.

Notre reseau de soutien social peut inclure de multiples groupes d’individus divers, principalement nos ami.e.s, les membres de notre famille, les coequipier.ere.s, les collegues, les coloc’.e.s et meme des professionnel.le.s comme notre medecin, notre facteur ou l’individu qui nous sert une sirop.

Lorsqu’une personne se sent a sa place, elle se sent valorisee et elle a l’impression d’etre membre a part entiere de sa communaute, ainsi, elle se sent bien. Sans compter que, un individu est moins susceptible de vivre de l’anxiete, une depression ou des problemes de consommation de substances si elle a des amis et des relations saines, si elle a l’impression d’effectuer partie d’une communaute et si elle pourra repondre a ses besoins d’origine quotidiens.

Ainsi, http://www.datingmentor.org/fr/feabie-review lorsque une telle personne traverse une periode complexe, elle dispose aussi d’un systeme de soutien via lequel s’appuyer.

Alors, maintenant que vous connaissez a quel point l’inclusion sociale reste importante, De quelle fai§on pouvez-vous cultiver votre propre sentiment d’appartenance? Voici quelques astuces :

Misez dans ce que vous avez en commun – la plupart individus ont juste certains liens personnels etroits, et d’autres s’epanouissent lorsqu’elles seront liees a En plus grands groupes, comme des groupes sur Twitter ou un plus vaste communaute culturelle ou religieuse. Il semble normal que les individus se sentent a l’aise au sein de groupes avec lesquels ils ont quelque chose en commun, qu’il s’agisse d’un sens du style ou d’objectifs experts. Vous pouvez avoir l’impression qu’il reste plus facile de tisser des liens avec un individu qui vous ressemble et qui vous donne l’impression d’effectuer partie d’un groupe. Exprimez les besoins – soyez clair.e avec les personnes qui font partie de ce vie quant au type d’aide qu’il vous faut, qu’il s’agisse d’avoir quelqu’un a qui parler ou d’avoir de l’aide avec un probleme en particulier. Dites aux autres de quoi vous avez besoin; ils pourront vous offrir une aide mieux adaptee s’ils savent votre que vous souhaitez. Apportez ce contribution – aussi si vous etes reste.e de votre cote pendant la pandemie de COVID-19, il n’est pas trop tard pour vous occuper des relations importantes que vous avez deja. Pour tisser des liens, vous devez vous aussi contribuer a vos relations au milieu des autres. Offrez la soutien a toutes les gens qui vous entourent, que votre soit en discutant avec ces voisins ou en prenant la peine d’appeler votre ami.e Au moment de sa fete. Rencontrez de nouvelles personnes – les routines paraissent chamboulees ces temps-ci, alors profitez-en pour essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Participez a des activites sociales, suivez un file en personne ou Sur les forums, faites du benevolat ou impliquez-vous aupres d’un organisme. Vous pouvez aussi demander a vos amis de vous presenter de nouvelles personnes. Prenez moyen qu’il faut – on doit du temps pour batir des relations. Vous devez aussi bosser legerement. Vous ne deviendrez pas ami.e avec l’ensemble des gens que vous rencontrerez, ainsi, si vous vous tisser de nouveaux liens, il faudra un moment pour consolider ce relation. Essayez de voir le sentiment d’appartenance tel 1 processus, et non comme un evenement ponctuel, ainsi, vous y arriverez.

Si vous ou une personne que vous aimez eprouvez des difficultes, on voit de l’espoir ainsi que l’aide :