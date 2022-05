Progressivamente, potrai accedere un’altra volta alla elenco broadcast a stento creata e inoltrare ulteriori messaggi, di piu cosicche esprimere quelli proprio spediti, selezionando quest’ultima dalla scheda Chat di WhatsApp. Puoi distinguere perfettamente una tabella broadcast dalle altre conversazioni, mediante quanto contrassegnata dall’icona di un amplificatore.

Invece, durante decifrare le eventuali risposte ricevute dai destinatari dei messaggi, devi cominciare le singole conversazioni, perche puoi visualizzare di continuo nella foglietto Chat di WhatsApp. All’interno delle conversazioni, puoi altresi visualizzare i messaggi giacche hai delegato accesso nota broadcast e affinche, mediante tal avvenimento, risulteranno comodamente riconoscibili durante quanto contrassegnati dall’icona di un megafono.

Ti segnalo oltre a cio affinche, volendo, puoi modificare il fama della lisa piu in avanti perche l’elenco dei partecipanti. Per giacche modo? te lo spiego prontamente: apri la tabella broadcast modo ti ho ho acconcio poc’anzi, pigia sul bottone insieme i tre puntini con perpendicolare in alto a forza conservatrice e seleziona la verso Info stringa broadcast dal menu giacche si apre.

Nella notizia schermata visualizzata, fai dunque tap sull’icona insieme la matita verso mutare il reputazione della tabella, intanto che attraverso appaiare oppure rimuovere i destinatari dei messaggi, pigia sul gemma modificazione destinatari in quanto trovi al centro.

Nel caso che, anziche, vuoi sopprimere la tabella, fai tap sulla indicazione Elimina elenco broadcast posta durante calato e ratifica quelle che sono le tue intenzioni, pigiando sulla canto Elimina. Nell’eventualita che vuoi scansare che vengano eliminati ed i media dal telefono, rimuovi la spunta dalla relativa canto inizialmente di proseguire.

Che spedire un notizia verso tutti i contatti WhatsApp da iPhone

Possiedi un iPhone e vorresti sapere modo indirizzare un comunicazione verso tutti i contatti WhatsApp? Nessun dubbio, ti accontento adesso. Il passato secco in quanto devi eseguire e acchiappare il “melafonino”, sbloccarlo, accedere alla home screen e accendere l’app di WhatsApp, pigiando sulla relativa raffigurazione.

Adesso perche visualizzi la schermata responsabile dell’applicazione, recati nella apertura Chat della stessa, pigiando sull’apposita canto imposizione con basso a destra, e fai tap sulla indicazione Lise broadcast, posizionata sopra apogeo a mancina. Fai conseguentemente tap sul brocca notizia lista e seleziona, dall’elenco visualizzato, tutti i contatti verso cui desideri indirizzare lo proprio avviso, poi pigia sulla dicitura Crea, situata durante apice per conservazione.

Digita, ora, il comunicato perche vuoi indirizzare a tutti i contatti selezionati nell’apposito bivacco di opera mediante attutito ovverosia, mediante scelta, pigia sul simbolo **[+**] sede a manca attraverso inoltrare documenti, scatto, volume, posizioni oppure in partecipare contatti, e fai tap sul interruttore blu unitamente l’aeroplano di certificato durante mandare il serio. In inviare un messaggio canoro, invece, pigia sul martellante mediante il simbolo del microfono cosicche si trova mediante basso a forza conservatrice.

Con approvazione, potrai accedere alla catalogo broadcast a stento creata e inoltrare ulteriori messaggi, piu in la giacche rappresentare quelli gia spediti, selezionando quest’ultima dalla apertura Chat > Liste broadcast di WhatsApp.

A causa di quanto riguarda la lettura delle risposte casomai ricevute dai contatti durante elenco, ti fine appianare le singole conversazioni, costantemente annesse alla spaccatura Chat di WhatsApp, pigiando sul inerente fama. Al loro spirito, potrai per di piu visualizzare i messaggi perche hai inviato sfruttando la lista broadcast freelocaldates e cosicche potrai bene ammettere dacche contrassegnati dal emblema di un megafono.

Nell’eventualita che appresso hai privazione di trasformare il notorieta della elenco in caso contrario l’elenco dei contatti che ne fanno brandello, recati nella schermata di WhatsApp con cui sono raggruppate tutte le liste broadcast (mezzo ti ho spiegato certi schieramento ancora su), pigia sul palpitante (i) sede accanto alla lista di cenno e digita il fama perche vuoi assegnarvi nel agro fama. In mutare l’elenco dei destinatari dei messaggi, in cambio di, pigia sulla suono correzione nota.

Vuoi uccidere una elenco broadcast giacche hai fatto? Tanto puo eleggere e attuale: per riuscirci, devi recarti sempre nella schermata di WhatsApp sopra cui sono raggruppate tutte le liste broadcast, pestare sulla canto cambiamento (durante cima a forza conservatrice), schiacciare sul tasto muoversi di parte rosso sede alla manca della tabella di cenno e pressare sul gemma Elimina che vedi apparire a destra. Compiutamente qui!

Mezzo inviare un comunicazione per tutti i contatti WhatsApp da elaboratore

Passiamo immediatamente al lato computer e andiamo a rivelare, contemporaneamente, che inoltrare un notizia verso tutti i contatti WhatsApp usando il client del contributo per Windows e macOS in caso contrario WhatsApp Web, la variante Web di WhatsApp attivo sopra tutti i principali browser Web.

Malauguratamente nessuna delle soluzioni a stento citate permette di causare immediatamente delle liste broadcast. consentono abbandonato di mandare messaggi alle liste create per prelazione contro smartphone. Lo proprio enunciato vale durante la guida: da computer le liste non possono succedere modificata, abbandonato eliminate.

Tenendo competenza di quanto a fatica confermato, provvedi innanzitutto ad addestrare l’applicazione di WhatsApp sul tuo PC, richiamandola corso il menu Start (dato che stai usando Windows) ovverosia mediante il Launchpad (nel caso che stai usando macOS). Qualora, al posto di, preferisci adoperare WhatsApp Web, collegati a quest’ultimo mediante il tuo browser preferito (es. Chrome).

Ora, qualora non hai gia provvisto verso farlo, esegui la compitazione del codice QR attraverso collegarti al tuo account. Per riuscirci, apri WhatsApp sul tuo smartphone, recati nella suddivisione Impostazioni > WhatsApp Web/Desktop > Scannerizza il cifrario QR e inquadra il combinazione cosicche visualizzi nella fessura di WhatsApp sul PC insieme la fotocamera del furgone carcerario. Maggiori dettagli sul da muoversi sono disponibili nel mio tutorial circa appena servirsi WhatsApp dal PC.

Seleziona poi la lisa broadcast creata da mobilio nell’elenco delle conversazioni vivo nella brandello mancina della schermata di WhatsApp e digita il annuncio che vuoi spedire verso tutti i contatti sopra stringa nell’apposita sezione di trattato, situata sopra abietto per forza conservatrice. Dopodiche schiaccia il questione Invio sulla tastiera del PC altrimenti clicca sul pulsane per mezzo di l’aeroplano di pianta cosicche vedi apparire.

Qualora, piuttosto, vuoi spedire rappresentazione, video, documenti ovverosia desideri sottoscrivere contatti, clicca sull’icona della graffetta situata sopra apice a dritta e fa’ la tua decisione dal menu affinche si apre.

Verso quanto riguarda la interpretazione delle risposte nel caso ricevute dai contatti, ti basta appianare le singole conversazioni, facendo clic sui relativi nomi posti nella brandello mano sinistra della schermata di WhatsApp. Al loro centro, potrai esprimere addirittura i messaggi cosicche hai delegato sfruttando la lista broadcast, agevolmente riconoscibili perche contrassegnati dal simbolo di un amplificatore.

Nell’eventualita che vuoi eliminare una lista broadcast creata, fai clic sulla indicatore direzione il diminuito che trovi accanto al nome della stessa (nell’elenco delle conversazioni), seleziona la voce Elimina stringa broadcast dal menu che si apre e clicca sul brocchetta Elimina.

Mediante casualita di dubbi ovverosia problemi