Problematique : qui seront les premiers hommes et De quelle faion vivent-ils ?

AVANT DE COMMENCER

Lecon construite a partir :

des documents du manuel numerique des eleves Hatier assis sur la tablette.

des activites numeriques concues par F.Omrane (avec lapplication LearningApps.org) et publiees sur le website www.hgndp.com

d’une video (modifiee) les debuts de lhumanite publiee par Drole dhistoire

et des ateliers et activites relaises lors d’une visite du prehistosite de Brassempouy dans les Landes (18 novembre 2021)

PLAN D’EMBAUCHE ET DAPPRENTISSAGE

I. Les premiers humains apparaissent en Afrique

A la maison (1), je met en place votre nouveau chapitre dans mon cahier. En bas dune nouvelle page, jecris le titre du chapitre et la problematique en respectant le code couleur. Jecris ensuite le titre du I puis je recopie les definition de :

Prehistoire : periode qui debute avec lapparition du genre humain (il y a 2,5 millions dannees) et sacheve avec lapparition de lecriture (vers 3300 avant J.-C.)

Espece : ensemble dindividus qui peuvent se reproduire entre eux.

Genre : ensemble despeces qui se ressemblent et ayant un ancetre commun, mais qui ne peuvent se reproduire entre eux.

En classe (1), Je lis le dossier p.20-21 Mes premiers humains puis je reponds sur mon cahier aux questions 1 a 4 p.21.

Apres la correction, a laide d’une liseuse, je fais en autonomie lactivite numerique ci-dessous et quand mes reponses paraissent validees (en vert), je les reporte via le resume 1 que je colle sur mon cahier.

II. Les humains peuplent la Terre

A domicile (2), jecris le titre du II. puis je recopie les definitions de :

migration : deplacement dindividus ou de population

homo sapiens ( Lhomme sage ). Derniere espece survivante du genre humain, apparue on voit 200 000 annees en Afrique. Nous sommes des Homo sapiens.

chasseur-cueilleur : Homme qui preleve son alimentation dans son environnement (par la chasse, la cueillette, la peche, etc.)

nomade : Qui se deplace toute sa vie.

En classe (2), je travaille en binome pour repondre aux questions 1, 2, 4 et 5 p.22-23 (Mes migrations des premiers humains). Je reponds aussi a cette question : Ou et a quelle epoque apparait Homo Sapiens ?

Apres la correction, a laide de la liseuse, je fais en autonomie lactivite virtuel 2 ci-dessous. Au moment oi? les reponses paraissent verifiees, je les reporte concernant le resume 2 que je colle dans mon cahier.

III. Comment vivaient nos hommes au paleolithique ?

A) Les activites des premiers hommes

A domicile (3), jecris les titres du III et du A). Je recopie ensuite les definitions de :

Paleolithique : Lage d’une pierre taillee , premiere et plus longue periode une prehistoire.

Archeologie : Etude de lhistoire humaine par lobservation des traces decouvertes au cours de fouilles.

En classe (3), je travaille en binome pour lire le dossier p.24-25 Le campement de Pincevent et pour repondre aux questions 1 (a, b, c et d) et 4.

B) LArt des premiers hommes

A domicile (4), jecris le titre du B), je recopie des deux definitions suivantes puis je regarde le reportage de France 2 sur la grotte chauvet, une caverne magique :

Art parietal : oeuvre realisee avec lhomme sur la roche dune grotte.

Sepulture : tombe humaine

En classe (4), je travaille en groupe pour presenter une des deux peintures d’la grotte Chauvet p.26-27 en me servant des reponses aux questions 1 a 6 p.27.

Apres la correction, jecris ensuite le bilan elabore avec mon professeur.